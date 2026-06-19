Senador Paulino Riascos denunció que ha recibido amenazas de muerte tras manifestar su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No me han matado esperando que pasen las elecciones”

Paulino Riascos aseguró que teme por su seguridad personal tras su distanciamiento del oficialismo y advirtió sobre presuntas amenazas en el contexto político actual - crédito Vannessa Jimenez/Reuters

El senador Paulino Riascos lanzó advertencias sobre su seguridad personal, al afirmar que teme por su vida tras distanciarse políticamente del Gobierno del presidente Gustavo Petro..

En entrevista con Semana, sostuvo que su integridad estaría en riesgo en el actual contexto electoral y relacionó esa situación con su decisión de no respaldar al sector político que lo llevó al Senado.

PUBLICIDAD

“Dicen que no me han matado en el Cauca esperando que pasen las elecciones para no mancharle a Iván Cepeda la campaña”, afirmó, al tiempo que sostuvo que siente haber perdido vínculos personales y políticos por su postura.

El congresista también dirigió críticas al trato que, según él, han recibido las comunidades afrodescendientes dentro de las políticas del Gobierno.

En ese sentido, aseguró que los recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) habrían tenido una mayor destinación hacia comunidades indígenas.

Paulino Riascos ha mantenido una relación tensa con el Gobierno de Gustavo Petro, marcada por críticas y su posterior ruptura política con el oficialismo - crédito @BenkosPacifico/X

En su relato mencionó al entonces director de la entidad, Gustavo Bolívar, a quien atribuyó una frase en la que, según Riascos, se indicaba una orientación prioritaria hacia esos pueblos.

PUBLICIDAD

Asimismo, el senador cuestionó la representación política de las comunidades negras dentro del oficialismo y extendió sus críticas a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien consideró una figura que, en su opinión, fue debilitada políticamente dentro de la coalición.

Según dijo, su propia experiencia en el Congreso estuvo marcada por la falta de respaldo a iniciativas relacionadas con enfoque diferencial.

En el plano político, Riascos anunció recientemente su apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, decisión que formalizó a través de un comunicado en nombre de la Alianza Democrática Amplia (Adas).

PUBLICIDAD

En dicho pronunciamiento, defendió la necesidad de fortalecer la seguridad, la inversión y las instituciones del país, así como la vigencia de la Constitución de 1991.

Paulino Riascos anunció su respaldo a una candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026, marcando distancia de su antigua colectividad política - crédito Luisa González/Reuters

El senador también recordó su participación en escenarios legislativos relacionados con la paz, donde, según afirmó, tuvo diferencias con el senador Iván Cepeda.

Riascos sostuvo que hubo desacuerdos en la Comisión de Paz del Senado y que no se le habría permitido una participación plena en temas de enfoque diferencial, lo que interpretó como una exclusión dentro de los espacios de discusión.

PUBLICIDAD

En una serie de declaraciones entregadas al medio citado en febrero de 2026, Riascos profundizó en sus críticas contra la dirigencia del Pacto Histórico y reafirmó su ruptura con la coalición oficialista.

Según dijo, abandonó el proyecto político “a tiempo” y no se arrepiente de su salida, al considerar que existían diferencias ideológicas profundas sobre la forma de gobernar el país. Añadió que hoy se mantiene en el Congreso “con las manos y la conciencia limpias” y que en distintos territorios la ciudadanía lo reconoce por su oposición al Gobierno.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el senador vinculó su salida con lo que describió como prácticas de exclusión interna dentro de la bancada oficialista. Afirmó que sectores del Pacto Histórico actuaban de manera cerrada y que, en su opinión, no permitían la participación de otras voces políticas dentro de los espacios de decisión.

En su relato, calificó a algunos dirigentes como parte de “sectores sectarios de la izquierda” que, según él, buscaban imponer una sola visión ideológica.

Senador petrista reveló un episodio de “discriminación” en su contra del candidato presidencial Iván Cepeda - crédito Colprensa

Uno de los puntos centrales de su denuncia se enfocó en la mesa de paz del Congreso. Riascos aseguró que existía un acuerdo previo para su participación en ese escenario con enfoque diferencial, en el que la senadora y formula viceprsidenical de Cepeda Aida Quilcué intervenía primero y luego él representaría a la población afrocolombiana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, afirmó que ese acuerdo no se cumplió y que finalmente fue excluido de los debates. “Nunca me dejaron participar en algunos temas de paz. Hasta con la paz fueron egoístas”, dijo al medio.

El senador sostuvo además que intentó dialogar con el candidato Iván Cepeda para resolver la situación, pero que no encontró voluntad de acuerdo. Según su versión, esa falta de entendimiento lo llevó a alejarse definitivamente de la mesa de paz y a considerar que su participación había sido bloqueada de forma deliberada.

PUBLICIDAD