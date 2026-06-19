Colombia

Abelardo de la Espriella entregó a Estados Unidos nuevos nombres de políticos presuntamente implicados en compra de votos para favorecer a Iván Cepeda

La lista expuesta por el líder del movimiento Defensores de la Patria incluye a Kelyn González y Rodrigo Roncallo

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Abelardo de la Espriella entregó a Estados Unidos nuevos nombres de políticos presuntamente implicados en compra de votos para favorecer a Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella entregó a Estados Unidos nuevos nombres de políticos presuntamente implicados en compra de votos para favorecer a Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a señalar a políticos colombianos de izquierda por una presunta compra de votos para favorecer al congresista del Pacto Histórico Iván Cepeda de cara a los comicios del 21 de junio de 2026. Así mismo, vinculó sus denuncias a la advertencia de sanciones migratorias lanzada por el Gobierno de Estados Unidos ante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Sobre Kelyn González, el líder del movimiento Defensores de la Patria dijo que es representante a la Cámara por el departamento de Magdalena, pertenece al Partido Liberal y fue reelegida para los próximos cuatro años. También indicó que integra el grupo de parlamentarias aliadas de Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

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La lista expuesta por el líder del movimiento Defensores de la Patria incluye a Kelyn González y Rodrigo Roncallo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La lista expuesta por el líder del movimiento Defensores de la Patria incluye a Kelyn González y Rodrigo Roncallo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En esa comisión se investigan, entre otros hechos, posibles irregularidades de la campaña de Petro presidente en 2022. Esa referencia aparece como parte del contexto político de la congresista mencionada por De la Espriella.

“Kelyn González, actual y re electa representante a la Camara liberal del Magdalena, y Rodrigo Roncallo, han sido encargados de torcer la democracia a favor de Cepeda en el Magdalena”, escribió en su cuenta de X.

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De la Espriella ya había mencionado otros nombres en varias regiones

De la Espriella ya había mencionado otros nombres en varias regiones - crédito Luisa González/Reuters
De la Espriella ya había mencionado otros nombres en varias regiones - crédito Luisa González/Reuters

El pasado 15 de junio de 2026, De la Espriella había divulgado otros señalamientos en sus redes sociales. En ese mensaje escribió: “Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Atlántico. En Córdoba está operando la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y Luis Llinás (ex-DIAN y ex-UIAF) en otros departamentos; y en Risaralda, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal”, publicó en la red misma red social.

En otro mensaje de X, el aspirante de derecha añadió: “Martín Moreno, cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, con influencia también en los municipios de Tuchín, Córdoba, y Los Palmitos, Sucre. Y María Eugenia Lopera, en Antioquia, quien reemplazó al impresentable Julián Bedoya en el Congreso y tiene un sistema extorsivo con Corantioquia, quitándole plata a todo el mundo para comprar votos”.

Los nombres mencionados por De la Espriella en sus publicaciones abarcan Magdalena, Atlántico, Córdoba, Risaralda, Sucre y Antioquia. Todas esas referencias aparecen como acusaciones formuladas por el candidato en redes sociales y ligadas a su denuncia de una red que, según él, compra votos para favorecer a Cepeda.

Iván Cepeda puso en duda señalamientos de De la Espriella sobre compra de votos a su favor

Dibujo a lápiz de Iván Cepeda con camisa blanca, lentes y barba, sonriendo frente a un edificio con columnas y la bandera de Colombia en un mástil.
Iván Cepeda puso en duda señalamientos de De la Espriella sobre compra de votos a su favor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció que su campaña denunciará penalmente a Abelardo de la Espriella por una presunta compra de votos, después de que el aspirante de Defensores de la Patria lo señalara de beneficiarse de supuestas maniobras electorales atribuidas a figuras del Pacto Histórico y personas cercanas a ese sector, según dijo Cepeda en entrevista con Noticias Caracol.

Cepeda sostuvo que el togado no presentó acciones penales en Colombia contra los dirigentes que mencionó en sus acusaciones y que, en cambio, llevó una queja a Estados Unidos. Según el candidato del Pacto Histórico, esa omisión debilita la credibilidad de los señalamientos que lo involucran.

Conforme a lo expuesto por De la Espriella, los supuestos hechos de compra de votos incluirían a Isabel Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Carlos Caicedo, Rafael Martínez, Agmeth Escaf y Martha Peralta, entre otros, con el objetivo de favorecer la candidatura de Cepeda.

En respuesta, Cepeda afirmó que su campaña sí avanzará por la vía judicial contra De la Espriella. “Sí tenemos elementos que nos llevan a concluir que sí se están utilizando mecanismos de compra de votos por parte de esa campaña”, dijo al informativo.

El propio candidato del oficialismo informó que ya denunció a De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por presuntos vínculos del abogado con las Autodefensas Unidas de Colombia, la organización narcoparamilitar conocida como AUC.

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