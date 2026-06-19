Aida Victoria Merlano sorprendió a un vendedor ambulante tras recibir una rosa en una transmisión en vivo: “Las compraré todas”

La empresaria y creadora de contenido barranquillera fue tendencia al protagonizar un momento solidario durante una transmisión en vivo - crédito @aivicl1ps_/ TikTok

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano fue tendencia en redes sociales luego de que tuviera un gesto de amabilidad con un vendedor ambulante que se acercó a ella en medio de una transmisión.

La barranquillera, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, se ha hecho viral recientemente desde que incursionó en el mundo de los streams por medio de la plataforma Kick, en donde se le graba en su día a día enseñando parte de su labor como empresaria y madre.

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En una de esas transmisiones, mientras estaba a las afueras de unos bares mientras disfrutaba del partido de Colombia ante Uzbekistán en la noche del 17 de junio, un vendedor ambulante que ofrecía rosas se le acercó respetuosamente a Aida Victoria, pero decidió no venderle la rosa, sino regalársela, lo que la conmovió.

Aida le alegró el día a un vendedor ambulante que le regaló una rosa mientras ella estaba en un en vivo - crédito @aidavictoriam/ Instagram

“¿Me la regalas?”, preguntó sorprendida la empresaria. Al recibir la confirmación, Aida respondió: “Ay, mi amor, no, yo te las voy a comprar todas. Por regalarme una, yo te las compro todas las rosas”. En ese momento, la empresaria procedió a hacer la transferencia bancaria al vendedor. Luego, mientras solicitaba los datos para el pago, le aseguró que los guardaría para enviarle ropa de su hijo destinada al hijo del vendedor: “Me vas a dar tus datos para mandarte ropita de mi hijo”, expresó Aida.

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Ante el acto de la barranquillera, el hombre se mostró conmovido y agradeció el gesto con un abrazo. “Dios te bendiga, es con todo el cariño del mundo”, el hombre agradeció también al equipo del Aida y se alejó mientras celebraba.

El video, que ya cuenta con millones de vistas en redes sociales, fue el espacio para que los internautas dejaran sus reacciones, en su mayoría destacando el acto de la empresaria. “la emoción de él😭“, ”Vieron como es Aida, por eso la admiro demasiado", “Nadie me va hacer odiarla jamás 🥰“, ”siempre del lado correcto", “Aida eres la mejor mujer del mundo y que Dios te siga bendiciendo ese gran corazón te amo 🫶🏻“, (Sic), dicen algunos de los mensajes que se fueron sumando.

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Incómodo episodio en Expobelleza: equipo de Aida Victoria Merlano deja esperando a periodista

Días antes del gesto viral con el vendedor ambulante, Aida Victoria Merlano y su equipo de trabajo enfrentaron un episodio polémico durante Expobelleza 2026 en Medellín.

Polémica en Expobelleza: periodista denuncia desplante del equipo de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/Instagram

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa señaló públicamente que debió esperar más de dos horas en el stand de la empresaria para una entrevista previamente acordada, pero finalmente no fue recibido. Según relató Ochoa, el equipo de Merlano le había confirmado la nota con la condición de evitar preguntas polémicas, pero cuando llegó el momento, la situación cambió y le comunicaron que no sería posible, argumentando razones de tiempo y seguridad.

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Ochoa explicó que permaneció en la zona esperando, junto con otros colegas, hasta que el equipo decidió sacar a Merlano por otra salida del recinto. “Después de dos horas decidió sacarla por el otro lado del stand y me dijeron que no tenía tiempo para la entrevista”, afirmó el periodista en sus redes sociales. La situación generó malestar, ya que Ochoa consideró que un simple aviso habría evitado la espera y el malentendido.

Carlos Ochoa reclama trato del equipo de Aida Victoria Merlano por entrevista frustrada en feria de belleza - crédito @Carlosochoa / Instagram

El creador de contenido Miller Carreño, vinculado al equipo de Merlano, explicó que la negativa no fue intencional, sino producto de la agenda y las exigencias logísticas del evento. “No fue porque no se la querían dar, fue porque simplemente no hubo tiempo”, sostuvo Carreño en respuesta a las críticas. Además, el equipo señaló que algunas personas grabaron y difundieron imágenes sin consentimiento, lo que abrió un nuevo frente de debate sobre el respeto a la privacidad.

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Ochoa insistió en la importancia del respeto a la prensa y el papel que cumplen los medios en la carrera de figuras públicas como Merlano. “Para que un artista sea exitoso necesita su talento, sus fanáticos y además de la prensa”, concluyó el periodista, quien recibió luego un mensaje de Merlano para intentar resolver el conflicto de manera privada.