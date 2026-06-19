Presidente Petro habló de “censura” por episodio de ‘Por la Ventana’ de Iván Cepeda que se hackeó: “Ofrecen dinero por redes”

El comediante se unió a su colega y amigo Culotauro, y explicó que se podría volver a subir el video a YouTube. Sin embargo, lamentó el hackeo a la cuenta de X del programa que también cuenta con el humorista Emir Quintero, como otro de los integrantes del video pódcast - crédito @dejemequieto/IG

Luego de que los comediantes Camilo Sánchez, Camilo Díaz (más conocido como Culotauro) y Emir Quintero, integrantes y presentadores del video pódcast Por la ventana, denunciaron a través de redes sociales que las cuentas de YouTube y X del programa fueron hackeadas, y de paso se bajó de la plataforma el episodio 126 en el que entrevistaron al candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico).

A pesar de que a las 10:00 a. m. del viernes 19 de junio se volvió a subir el video por parte de los comediante, 20 minutos antes el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que pasó y desde su cuenta de X reaccionó y compartió el video que difundió Sánchez explicando lo sucedido.

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“‘Por la Ventana’ fue censurado anoche”, inicia el mensaje por parte del jefe de Estado.

Sobre el cómo se habría orquestado el hackeo de los perfiles del programa, el mandatario precisó que las personas detrás de esta acción “ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente una cuenta que no les gusta hasta que el algoritmo les va reduciendo al alcance, luego las penaliza y finalmente las bloquea”.

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Petro compartió su mensaje el viernes 19 de junio de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El episodio con Iván Cepeda de Por la ventana fue retirado de YouTube en plena transmisión en vivo la noche del jueves 19 de junio y la cuenta en X del programa fue intervenida, un hecho que el candidato presidencial del Pacto Histórico vinculó con una “estrategia sistemática de ataques digitales” a solo dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Cepeda reaccionó al igual que Petro la mañana del viernes, y precisó: “Informo y condeno el hackeo de la cuenta @sancochotrifasico, desde la cual fue eliminado el video del podcast @porlaventanap en el que participé”.

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Adicional a lo anterior, el candidato precisó también que “este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”.

Durante el estreno en vivo del capítulo 126 había 60.000 personas conectadas, según explicó Sánchez en una video que compartió en su cuenta de Instagram la misma madrugada del viernes.

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Cepeda se pronunció la mañana del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

El comediante dijo que el video “desapareció” cuando faltaban entre 10 y 15 minutos para terminar la emisión.

El material había sido publicado en el canal de YouTube Sancocho Trifásico y, de acuerdo con lo que explicó Culotauro en una (historia) story, también fue comprometida la cuenta en X del programa @porlaventanap.

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“Al parecer se me metieron a la cuenta de Sancocho directamente y bajaron el video de Cepeda. Ahorita justamente apenas pasó, lo que hice fue cambiar contraseñas y estoy viendo si bajaron algo más”, explicó Díaz.

Sánchez añadió desde su cuenta @dejemequieto que los responsables también “estaban ocultando otros videos” y realizando “más cosas en el canal”, aunque dijo que parte de esas acciones se pudieron corregir después de cambiar las claves y recuperar el control de la cuenta.

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El comediante Camilo Díaz publicó la historia (story) la madrugada del viernes 19 de junio de 2026 - @culotauro/IG

En una publicación del jueves 18 de junio en la cuenta de Instagram @porlaventanap, Sánchez, Díaz y Quintero explicaron que habían invitado a los dos aspirantes presidenciales.

El mensaje aludía a Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria, y precisaba que “solo uno aceptó subirse al carro del pueblo”.

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El episodio 126 tuvo como invitado a Cepeda, mientras que el episodio 125 había contado con la participación del presidente Gustavo Petro, y según el relato de Culotauro, los demás videos del canal permanecieron intactos pese a la intervención.