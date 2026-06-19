Colombia

Hincha uzbeko denunció que aficionados colombianos les lanzaron cerveza en el estadio Ciudad de México tras el triunfo en el Mundial 2026: “Somos musulmanes”

La celebración del triunfo de Colombia ante Uzbekistán quedó marcada por la molestia de la hinchada visitante, que reclamó respeto tras ser salpicada con cerveza, un hecho especialmente sensible por las creencias religiosas de muchos uzbekos

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El debut mundialista de Colombia generó alegría en las tribunas, pero también abrió el debate sobre la convivencia y el respeto en los grandes eventos deportivos, luego de que aficionados colombianos lanzaran cerveza a hinchas uzbekos, según denuncias difundidas en redes - crédito @Mercado_Ingles/ X

La victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el debut mundialista en el Estadio Azteca dejó una celebración eufórica para la hinchada tricolor, pero también expuso situaciones incómodas por el comportamiento de algunos aficionados.

Mientras el marcador final de 3-1 generó alegría y fiesta en las tribunas, distintas denuncias en redes sociales señalaron actitudes irrespetuosas hacia los seguidores uzbekos.

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El hecho más comentado surgió tras el pitazo final, cuando parte de la afición colombiana ubicada en las gradas superiores lanzó cerveza hacia los hinchas de Uzbekistán situados en el nivel inferior. El episodio fue registrado por el youtuber uzbeko Archiball, quien mostró su molestia en un video difundido en redes: “¿Qué es esto hinchas colombianos? Una falta de respeto. Ustedes ganaron 3-1, ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué cerveza? Chicos, nosotros somos musulmanes, no tiren cerveza por favor, qué falta de respeto”. El mensaje se viralizó rápidamente y fue replicado en distintas plataformas, generando comentarios de rechazo tanto de seguidores uzbekos como de usuarios colombianos.

Polémica en el Estadio Azteca: seguidores de Uzbekistán reclaman agresión con cerveza de parte de hinchas colombianos - crédito @arcibaaalt / TikTok
Polémica en el Estadio Azteca: seguidores de Uzbekistán reclaman agresión con cerveza de parte de hinchas colombianos - crédito @arcibaaalt / TikTok

La situación adquiere un matiz especial porque, para la mayoría musulmana de Uzbekistán, el contacto con alcohol es contrario a sus creencias religiosas. El Corán prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que el acto de arrojar cerveza resultó ofensivo para parte de la afición visitante. “Nos llovía cerveza. Chicos, somos musulmanes. No cerveza, por favor. Más respeto”, reiteró el aficionado en su publicación.

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El incidente provocó una reflexión sobre el respeto y la convivencia en escenarios internacionales. Si bien el ambiente general fue de celebración y no se reportaron incidentes graves de seguridad, este tipo de comportamientos empañó una jornada deportiva que, desde el juego, fue positiva para Colombia.

Algunos hinchas colombianos respondieron en redes sociales pidiendo disculpas en nombre de quienes protagonizaron los hechos, mientras que otros subrayaron la importancia de no generalizar el comportamiento de toda la afición. La polémica también alcanzó a la prensa internacional, que destacó el episodio como un llamado de atención para quienes acompañan a las selecciones en estos escenarios globales.

“La cantidad de colombianos justificando actuar como animales es sorprendente”, “Cuando van a sus países todos se deben adaptarse, vienen a estos y nosotros nos debemos adaptar a sus reglas. NO”, “Pues va a un país católico”, “me disculpo por ellos”, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

El episodio abrió un debate sobre el respeto y la convivencia en grandes eventos deportivos, a pesar del balance positivo en lo deportivo para Colombia - Infobae México
El episodio abrió un debate sobre el respeto y la convivencia en grandes eventos deportivos, a pesar del balance positivo en lo deportivo para Colombia - Infobae México

En contraste con los episodios de mal comportamiento reportados durante el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca, un gesto de empatía protagonizado por aficionados colombianos se convirtió en uno de los momentos más comentados y compartidos en redes sociales. Al finalizar el encuentro, un niño uzbeko fue captado entre lágrimas, afectado por la derrota de su selección. Sostenía entre sus manos una réplica del trofeo del Mundial, mientras la emoción del momento lo desbordaba.

La escena rápidamente atrajo la atención de varios hinchas colombianos que, dejando de lado la euforia por el resultado, se acercaron para consolarlo. Las imágenes muestran cómo los aficionados rodearon al pequeño, le ofrecieron abrazos y, en un gesto espontáneo de respeto, comenzaron a corear “Uzbekistán” desde las tribunas. El apoyo colectivo logró reconfortar al niño, opacando por un instante la rivalidad deportiva y el propio resultado del partido.

Un emotivo momento en el Azteca: aficionados colombianos rodean y consuelan a un niño de Uzbekistán que lloraba tras el partido, en una imagen que se viralizó por su mensaje de respeto entre hinchadas - crédito @433/X
Un emotivo momento en el Azteca: aficionados colombianos rodean y consuelan a un niño de Uzbekistán que lloraba tras el partido, en una imagen que se viralizó por su mensaje de respeto entre hinchadas - crédito @433/X

El video de este episodio se viralizó en plataformas digitales y fue destacado como ejemplo de convivencia en escenarios internacionales. “Colombiano es colombiano la solidaridad siempre nos ha caracterizado”, “Y eso nos define como país ❤️“, ”viva Colombia y la amabilidad", “Qué orgullosa de ser colombiana”, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Mientras la Selección Colombia busca avanzar en el Grupo K, la hinchada enfrenta su propio desafío: demostrar que es posible acompañar y celebrar sin recurrir a actitudes que incomoden o irrespeten a los demás asistentes. El fútbol, como espacio de encuentro cultural, exige no solo pasión sino también empatía y consideración por las diferencias.

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