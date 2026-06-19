Murió la escultora Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur

La artista Dalita Navarro muere a los 81 años y enluta a la cultura colombiana - crédito Colprensa

El mundo de la cultura colombiana está de luto tras la confirmación de la muerte de Dalita Navarro, reconocida artista, ceramista y gestora cultural que dedicó gran parte de su vida a promover el arte y la preservación del patrimonio.

La noticia de su fallecimiento, a los 81 años, fue publicada el 18 de junio y generó múltiples reacciones entre figuras del ámbito cultural y político que destacaron su aporte al país.

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Nacida en Maracaibo, Venezuela, y posteriormente nacionalizada colombiana, Navarro se convirtió en una de las exponentes más importantes de la cerámica contemporánea en Colombia, pues su obra, profundamente inspirada en la naturaleza, la tierra y la memoria de los territorios, logró posicionarla como una referencia artística dentro y fuera del país.

La primera en confirmar públicamente la noticia fue la exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Martha Ortiz, que compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a quien consideraba una amiga cercana.

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La exdirectora del mambo Martha Ortiz confirma el fallecimiento de Dalita Navarro - crédito @MOrtizEDITOR/X

“Dalita Navarro: la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”, escribió Ortiz junto a una fotografía de la artista.

La partida de Navarro también provocó mensajes de condolencia de diferentes personalidades de la vida pública. Entre ellos estuvo el caricaturista y columnista Vladdo, el cual recordó tanto su trayectoria artística como su calidad humana.

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“Acaba de fallecer en Bogotá Dalita Navarro, entrañable artista y gestora cultural venezolana de 81 años, que fue la segunda esposa del expresidente Belisario Betancur. Hará mucha falta. Un abrazo cariñoso a su familia”, expresó.

Por su parte, el expresidente Iván Duque Márquez también lamentó el fallecimiento de la artista y destacó los momentos que compartió con ella a lo largo de los años.

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“Recibo con inmenso dolor el fallecimiento de Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur. Compartí con ella en múltiples ocasiones y siempre recordaré su carácter, su dulzura, su sentido del humor y su inmenso amor por Colombia. Mi solidaridad con todos sus seres queridos”, manifestó.

Murió Dalita Navarro a los 81 años y el expresidente Iván Duque despide a una de las ceramistas más importantes - crédito @IvanDuque/X

Aunque muchos colombianos la conocieron por haber sido la esposa del expresidente Belisario Betancur, la trayectoria de Dalita Navarro trascendió ampliamente ese vínculo.

Durante décadas construyó una sólida carrera artística centrada en la cerámica, disciplina que ayudó a posicionar como una de las expresiones más relevantes del arte contemporáneo colombiano. Sus piezas exploraban la relación entre la tierra, los paisajes y las historias que habitan los territorios, convirtiendo el barro y la arcilla en vehículos de memoria y reflexión.

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Además, desempeñó un papel fundamental como promotora cultural y dirigió el Centro Venezolano de Cultura de la Embajada de Venezuela en Colombia, desde donde impulsó numerosos proyectos de intercambio artístico entre ambos países.

Uno de los capítulos más importantes de su legado se desarrolló en Barichara, municipio con el que mantuvo una profunda conexión junto a Belisario Betancur, pues allí participó activamente en la consolidación de la Fundación Escuela Taller de Barichara, iniciativa enfocada en la preservación de oficios tradicionales y en la formación de nuevas generaciones de artesanos.

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De Bogotá a Barichara: así queda viva la huella de Dalita Navarro en el arte colombiano - crédito Colprensa

También promovió la creación y fortalecimiento del Museo de la Cerámica de Barichara, considerado uno de los espacios culturales más representativos de la región y un punto de encuentro para artistas nacionales e internacionales.

Entre las exposiciones más destacadas de su carrera sobresalió Viaje al corazón de la arcilla, presentada en Bogotá en 2018. La muestra permitió al público acercarse a una obra profundamente conectada con la naturaleza y el territorio, elementos que definieron gran parte de su producción artística.

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Desde los inicios de su carrera entendió el barro no solo como una materia prima, sino como una herramienta para narrar historias, explorar la memoria colectiva y reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esa visión la convirtió en una de las voces más reconocidas dentro de la cerámica artística en América Latina.