Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Ramírez afirmó que el equipo necesita jugadores de experiencia en todas las posiciones de la cancha - crédito Dimayor/Diego Suárez

Millonarios ya piensa en el segundo semestre de 2026 y tras una primera mitad de año llena de cuestionamientos, el club tiene la obligación de armar una plantilla competitiva que pueda pelear por los títulos que tendrá en disputa: la Liga BetPlay y la Copa Colombia. En medio de ese panorama, una voz autorizada en la historia reciente del equipo azul analizó el presente del club y entregó una recomendación para el próximo mercado de fichajes.

Se trata de Jhonny Ramírez, exfutbolista de Millonarios, quien habló sobre las necesidades de la institución y aseguró que el equipo no solamente debe apostar por sus jugadores jóvenes, sino también incorporar futbolistas con recorrido que puedan asumir responsabilidades dentro del campo. “La actualidad de Millonarios es compleja porque lo que tienen que hacer los dirigentes es contratar jugadores. No solamente subir a los jóvenes”, explicó Ramírez en entrevista con Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

A pesar de tener pasado en Junior de Barranquilla, el ex futbolista afirmó que Millonarios es el más grande del fútbol colombiano gracias a la hinchada - crédito Dimayor/Diego Suárez

Jugadores de Millonarios: unos con experiencia, son más los jóvenes

Para el ex mediocampista, uno de los principales problemas del conjunto Embajador está relacionado con la falta de experiencia en zonas determinantes del terreno de juego. Aunque reconoció que la plantilla tiene talento, considera que el equipo necesita futbolistas capaces de marcar diferencia en momentos importantes. “Yo siento que a Millonarios le faltan jugadores con experiencia, sobre todo en posiciones importantes. Hoy los hinchas critican mucho a los jugadores, pero de todos se aprende”, afirmó.

Las declaraciones de Ramírez llegan en un momento clave para el club bogotano, que inició su preparación para el segundo semestre con el objetivo de cambiar la imagen dejada en los últimos meses. La afición azul espera una reacción deportiva y exige una nómina que esté en condiciones de competir por campeonatos.

PUBLICIDAD

El exjugador resaltó que Millonarios cuenta con una base interesante, pero necesita elevar su nivel para volver a conseguir títulos. “Millonarios tiene buena nómina, pero necesita mejorar su nivel y poder conseguir logros”, comentó.

Además, fue claro al señalar que los refuerzos no deberían estar limitados a una sola posición, sino que el equipo necesita fortalecer todas sus líneas. “Creo que Millonarios necesita reforzar en todas las líneas”, añadió.

PUBLICIDAD

La dirigencia del cuadro Embajador ya comenzó a realizar movimientos en la plantilla. Como parte de la reestructuración para el segundo semestre de 2026, el club anunció las primeras salidas de jugadores que tuvieron poca participación, irregularidad o que no lograron consolidarse durante la temporada.

Jhonny Ramírez expuso que la final de liga ganada al Deportivo Independiente Medellín y la Copa Sudamericana 2012 fueron los momentos más lindos que vivió con Millonarios - crédito Dimayor/Diego Suárez

Jugadores que no continuarán en Millonarios

Entre los futbolistas que dejaron la institución aparecen Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado Cabezas y Nicolás Giraldo. Este último tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero llegó a un acuerdo con el equipo para rescindir su vínculo debido a la falta de minutos y facilitar la búsqueda de un nuevo destino.

PUBLICIDAD

La salida de algunos nombres abre espacio para la llegada de refuerzos, una de las principales solicitudes de los aficionados, quienes esperan que Millonarios pueda conformar una plantilla más equilibrada y con mayor jerarquía.

Uno de los grandes interrogantes del mercado está relacionado con la continuidad de Radamel Falcao García. El delantero, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del fútbol colombiano, termina contrato el 30 de junio y todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro en el club.

PUBLICIDAD

Jhonny Ramírez fue le volante que más minutos jugó con Millonarios en la obtención de la estrella 14 - crédito Dimayor

El propio Falcao explicó que los motivos que podrían impedir su continuidad están relacionados con factores externos al rendimiento deportivo, aunque dejó claro el cariño que tiene por Millonarios y su hinchada. Su posible salida representaría la pérdida de uno de los referentes de experiencia dentro del plantel.

Otro caso pendiente es el de David Mackalister Silva, uno de los máximos referentes del equipo en los últimos años. El volante también tiene su contrato próximo a finalizar y reconoció que no tuvo el semestre esperado. Incluso, después de marcar ante Atlético en Cali, realizó un gesto hacia los aficionados que muchos interpretaron como una posible despedida.

PUBLICIDAD