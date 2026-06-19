Colombia

Esposa de Luis Díaz mostró el detrás de cámaras de su llegada al Mundial 2026: terminó arreglándose en un restaurante antes del partido de Colombia

La creadora de contenido Geraldine Ponce mostró los contratiempos antes del juego de la selección contra Uzbekistán, cuando terminó peinándose, maquillándose y cambiándose entre familiares y amigos

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Geraldine Ponce se alistó en un restaurante para ver a Luis Díaz en el Mundial y se quebró en el estadio - crédito @geraponce6/tiktok

La emoción por el debut de la selección Colombia en el Mundial de 2026 no solo se vivió dentro del estadio Azteca de Ciudad de México, pues fuera de la cancha, la familia de Luis Díaz protagonizó una jornada cargada de nervios, carreras, celebraciones y momentos inolvidables que quedaron registrados en las redes sociales de Geraldine Ponce, esposa del delantero guajiro.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores cómo vivió las horas previas al encuentro entre Colombia y Uzbekistán, partido que terminó con una victoria de la Tricolor y en el que el atacante anotó uno de los goles de la remontada.

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Lo que más llamó la atención de los usuarios fue que Geraldine, también conocida como Gera en las plataformas digitales, tuvo que improvisar su preparación para asistir al estadio y a través de un video mostró que, debido a algunos inconvenientes logísticos, terminó maquillándose y arreglándose en un restaurante junto a familiares y amigos.

Hubo contratiempos, hermana. Lo ideal es maquillarse en una casa, un hotel. Estoy en un restaurante. Ya nos metimos en esto, ya lo sacamos adelante...”, comentó entre risas mientras documentaba el proceso.

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Geraldine Ponce se alistó en un restaurante para ver a Luis Díaz en el Mundial y el video se robó las miradas - crédito @gera25ponce/IG
Geraldine Ponce se alistó en un restaurante para ver a Luis Díaz en el Mundial y el video se robó las miradas - crédito @gera25ponce/IG

En el lugar compartió con integrantes de ambas familias antes de emprender el recorrido hacia el estadio. Allí aprovechó para peinarse, hacerse ondas en el cabello, cambiarse de ropa, cantar, bailar y disfrutar del ambiente previo al compromiso mundialista.

Para la ocasión eligió una versión personalizada de la segunda camiseta oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026. La prenda incluía el número y apellido de Luis Díaz, combinada con una falda de cuero café y botas del mismo tono, un atuendo que rápidamente recibió elogios por parte de sus seguidores.

Posteriormente, Geraldine mostró el trayecto hacia el escenario deportivo. Acompañada por sus dos hijas mayores, familiares, amigos y miembros del equipo de trabajo del futbolista, caminó hasta el punto donde abordaron un bus que los trasladó al estadio. Entre los acompañantes también se encontraba Mane Díaz, padre del jugador colombiano.

“Estamos a unos minutos de entrar al estadio. Estoy muy feliz”, expresó antes de cruzar los controles de ingreso.

Las imágenes evidenciaron la fiesta que se vivía en los alrededores del estadio Azteca y la familia participó de las actividades previas al encuentro, se tomó fotografías con aficionados, bailó con hinchas colombianos y disfrutó de la energía que rodeó el debut de la selección en el Mundial 2026.

La creadora de contenido compartió la intensidad con la que vivió el estreno de Colombia en la Copa del Mundo, desde la previa con sus hijas hasta el momento más sensible en las gradas - crédito @gera25ponce/IG
La creadora de contenido compartió la intensidad con la que vivió el estreno de Colombia en la Copa del Mundo, desde la previa con sus hijas hasta el momento más sensible en las gradas - crédito @gera25ponce/IG

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó durante la interpretación del Himno Nacional de Colombia, pues Geraldine no pudo contener las lágrimas al entonarlo junto con todos los fans de la selección y al ver a su esposo disputar su primer partido en una Copa del Mundo. Las cámaras captaron cómo se emocionó hasta el punto de llorar mientras sonaban las notas del himno colombiano.

Tras el encuentro, la influencer explicó el significado especial que tuvo la jornada para su familia y especialmente para Luis Díaz, recordando el largo camino que recorrió el futbolista desde Barrancas, La Guajira, hasta convertirse en una de las figuras del fútbol mundial.

Llorar no es lo mío, pero algunas noches son demasiado grandes para guardarlas en el corazón. Un niño de Barrancas soñó con jugar un Mundial. Anoche lo vi hacerlo realidad. Su primer Mundial. Su primer partido. Su primer gol. Y nosotros viviendo cada segundo. Dios es bueno”, escribió junto al video que posté en sus redes sociales.

Durante el partido también protagonizó un momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores y fue cuando Colombia igualaba el marcador frente a Uzbekistán, 1-1, pues Geraldine aseguró que la remontada llegaría gracias a una anotación de su esposo.

Geraldine Ponce mostró los nervios, las carreras y la emoción con sus hijas, Mane Díaz y amigos en el estreno mundialista de Lucho Díaz - crédito @gera25ponce/IG
Geraldine Ponce mostró los nervios, las carreras y la emoción con sus hijas, Mane Díaz y amigos en el estreno mundialista de Lucho Díaz - crédito @gera25ponce/IG

“Amor de mi vida, un golcito, porfa, ¿sí?”, dijo mientras grababa desde la tribuna.

Minutos después, Luis Díaz apareció para marcar el segundo gol colombiano, provocando una celebración eufórica entre sus familiares, amigos y fans, quienes festejaron cada anotación de la Tricolor con abrazos, cánticos y saltos.

La jornada terminó entre risas y anécdotas. Según contó la propia Geraldine, durante los festejos los aficionados lanzaron cerveza al aire y parte del líquido terminó cayendo sobre ellos.

“Nos vamos lavados en cerveza, pero felices”, comentó divertida.

Al finalizar el compromiso llegó el momento más esperado para la familia: el encuentro con Luis Díaz. Entre abrazos, besos y felicitaciones, celebraron juntos una noche que quedará marcada para siempre en la historia personal del futbolista y de quienes lo han acompañado desde sus primeros pasos en el deporte.

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