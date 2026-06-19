Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Un jugador de Colombia fue señalado como uno de los peores en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Con la victoria de la Selección Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán el pasado 17 de junio, se terminó la primera fecha correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El conjunto cafetero alternó momentos donde impuso su juego con otros donde se sintió incómodo, lento y predecible. Tanto el inicio como la parte final del encuentro estuvieron marcados por el nerviosismo y las malas decisiones, hecho que los Lobos Blancos aprovecharon para generar peligro y hasta empatar transitoriamente el partido, aprovechando un fallo defensivo general y una mala reacción del arquero Camilo Vargas.

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Al final, el gol de Jáminton Campaz le dio la tranquilidad a la Tricolor y le aseguró el liderato del Grupo K, a expensas de Portugal que empató con República Democrática del Congo.

Mientras que la FIFA acostumbra a dar el premio al Mejor Jugador del Partido —y una vez concluye el torneo, confecciona el once ideal—, por estos días medios de comunicación, creadores de contenido o páginas de fans hacen sus propios ejercicios similares.

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Lo habitual es crear el once ideal de la primera fecha de la fase de grupos, destacando rendimientos de los jugadores clave de selecciones favoritas como Francia, Argentina o Inglaterra, otras animadoras como Marruecos y Estados Unidos, y sorpresas como Cabo Verde.

No obstante, una cuenta en particular decidió invertir el ejercicio y hacer el “Team Of The Weak”, un juego de palabras en inglés que en vez de referirse al “Equipo de la Semana”, se centra en armar el “Equipo de los Debiles”. Dicho de otro modo, se centraron en escoger a los peores jugadores de la primera fecha de la fase de grupos.

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El ejercicio, realizado por la cuenta Hater Central, incluyó jugadores de selecciones como Alemania, España, Brasil o Paraguay, señalando con nombres propios a los responsables de que, en mayor o menor medida, sus rendimientos estuviesen por debajo de lo esperado, o directamente dejaran ver limitaciones claras para el contexto de una Copa del Mundo.

Es así que a pesar de la victoria de Colombia sobre Uzbekistán, uno de los jugadores cafeteros apareció en el once de los peores de la primera fecha: el lateral derecho Johan Mojica.

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Johan Mojica se sumó a nombres como Ferrán Torres, Leroy Sané o Igor Thiago entre los de peor rendimiento en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito @thehatecentral/Instagram

El jugador de 33 años al servicio del RCD Mallorca de España, fue uno de los más cuestionados en redes sociales y programas deportivos luego del partido. Malas decisiones, problemas para ganar los duelos individuales en la banda izquierda, desconcentraciones recurrentes en la marca —incluida la que propició el empate de Uzbekistán— y una tarjeta amarilla que le condicionó desde el principio del partido, llevaron a que fuese uno de los más cuestionados del plantel en la primera salida de Colombia en el Mundial.

En la próxima salida de la Selección ante la República Democrática del Congo, el lateral tendrá una oportunidad para resarcirse de las malas sensaciones de su estreno en esta edición del Mundial.

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Mojica jugó condicionado desde los primeros minutos del partido, al ser amnoestado por una entrada a destiempo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo ante Uzbekistán

Las reacciones ante los problemas de funcionamiento vistos en el Estadio Ciudad de México no solo vinieron desde afuera del entorno de la Selección, sino desde adentro.

En zona mixta, el técnico argentino fue enfático en la necesidad de corregir errores específicos, afirmando que Colombia se entretuvo demasiado con la pelota y no fue capaz de generar la cantidad de remates o centros esperados, hecho que limitó el potencial ofensivo del equipo durante el partido.

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“Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”, manifestó.