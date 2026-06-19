Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Este 27 de junio de 2026, Portugal y Colombia se verán las caras por la fecha 3 de la fase de grupos del grupo K del Mundial de la FIFA en el estadio de Miami, Estados Unidos.

Por ello, tras el empate de Portugal y RD Congo, mas la victoria de Colombia ante Uzbekistán, el duelo entre “Cafeteros” y la “Seleção das Quinas” (selección de los escudos en español) se convierte en un atractivo importante para la definición de los clasificados en esta zona del Mundial.

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Falcao dijo que Cristiano Ronaldo está en otra etapa de su carrera y hoy se mueve sobre todo dentro del área grande-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 17 de junio de 2026, en la previa del Uzbekistán vs. Colombia, Radamel Falcao García sostuvo durante la transmisión de ESPN, en la que es comentarista, que ambos jugadores se encuentran en distintas etapas de su carrera deportiva.

“Cristiano está en otra etapa también de su carrera. Está en una edad donde la capacidad de repeticiones y esfuerzos ha disminuido, donde los movimientos son un poco más cortos y exclusivamente dentro del área grande”, explicó

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Falcao presentó esa evolución como parte natural de una carrera avanzada, más que como una limitación aislada.

En contraste, Falcao consideró que Luis Suárez ofrece un repertorio físico y táctico más amplio para el plan ofensivo colombiano con respecto al portugués:

“Luis tiene otra edad, otra capacidad física. Creo que Colombia puede aprovechar sus movimientos a la espalda de los defensores, rompiendo el espacio y trayendo a los defensores hacia el mediocampo para que los jugadores que están a sus costados puedan aprovechar”, dijo.

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La clave, según su explicación, está en la movilidad del atacante para desordenar la última línea rival. Falcao destacó que esos desmarques pueden abrir huecos para los futbolistas que juegan por los costados o cerca de él.

Esa capacidad para atacar la espalda de los defensores y arrastrar marcas puede transformarse, de acuerdo con Falcao en ESPN, en una herramienta importante para la Selección Colombia. Su análisis se apoyó en el tipo de rivales que suelen cerrarse cerca de su arco y reducir espacios interiores.

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Falcao también aprovechó la previa para ampliar la mirada sobre el torneo: “Hoy en día el fútbol se ha igualado, quizá no desde la calidad y el talento de los futbolistas, sino a través de la intensidad y la composición táctica. Lo que hemos visto son equipos muy compactos, tanto para atacar como para defender”.

Cristiano Ronaldo y las fuertes críticas que recibió de la prensa de Portugal

El equipo luso iguala en su estreno del Mundial 2026 y vuelve la lupa sobre Cristiano Ronaldo, aunque el análisis de A Bola apunta a una falta de juego colectivo que viene de antes-crédito Phil Noble/REUTERS

Cristiano Ronaldo no fue la solución en el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026, pero tampoco es el problema central de una selección que, según A Bola, genera muy poco juego y arrastra dificultades ofensivas desde hace tiempo en la columna que publicó el 17 de junio el periodista Hugo Vasconcelos.

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Ese diagnóstico aparece reforzado por un dato que sitúa en el tramo final de su análisis: si João Neves no hubiera marcado de cabeza, la racha de Portugal sin convertir en fases finales de Eurocopas y Mundiales habría llegado a siete horas y media. El gol evitó que esa sequía se extendiera todavía más en el estreno luso.

Según A Bola, Ronaldo volvió a convertirse en blanco de las críticas tras el empate inicial de Portugal en el torneo. El medio portugués sostiene que el capitán no jugó bien, pero plantea de inmediato una pregunta más amplia: quién sí lo hizo en un equipo que ofreció muy poco en conjunto.

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La discusión sobre su lugar en el once inicial, o sobre si debe completar los 90 minutos, es legítima. Lo que el medio considera arriesgado es atribuirle a él la raíz del mal funcionamiento de la selección.

La idea central del análisis es que el Ronaldo actual es, ante todo, un finalizador. Puede fallar, como ocurrió ante República Democrática del Congo e incluso puede debatirse si hoy es el mejor rematador posible para el equipo, pero no le corresponde la responsabilidad principal de crear juego.

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Esa tarea, según A Bola, recae en un funcionamiento colectivo que Portugal no está consiguiendo desarrollar. El problema no nació en este partido ante la República Democrática del Congo y tampoco se resolvería de manera automática con otro delantero en el lugar del capitán.

El medio portugués abre incluso el foco a otras posiciones para subrayar ese punto. Se pregunta si Portugal habría sido mejor con Gonçalo Ramos desde el inicio, pero añade que la misma duda podría plantearse con Diogo Dalot en vez de Cancelo, con Rúben Neves en lugar de Vitinha, o con João Félix, Trincão o Gonçalo Guedes en cualquiera de las bandas.

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