Colombia

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

Varios artistas unieron su creatividad para lanzar una versión inédita del famoso vallenato, con el fin de mostrar su apoyo al candidato de derecha

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El video fue publicado días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que llamó la atención de la ciudadanía que se dividió entre críticas y apoyo - crédito chegonzalezoficial / Instagram

A través de las diferentes plataformas digitales, se ha viralizado la nueva versión de Que me coma el tigre, un tema que el artista vallenato Diomedes Díaz lanzó en 1999 y que ha hecho parte de las celebraciones colombianas durante años. Sin embargo, en época electoral la canción se convirtió en un símbolo de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Por esta razón, varias personalidades del género decidieron unirse y aprovechar el auge de la canción para confirmar su respaldo al abogado en su intento por llegar a la Casa de Nariño y vencer al candidato de la izquierda: Iván Cepeda.

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Los participantes de la nueva grabación son Álex Manga, Óscar Gamarra, Che González y el acordeonero Franco Argüelles, que realizaron una grabación mientras interpretaban el alegre tema.

Los intérpretes de vallenato adaptaron Que me coma el tigre para asociarla de forma explícita con la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, identificado en la canción con el apodo del “Tigre”. En la nueva grabación se promovió con la frase “Firme por la Patria”.

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Pintura en acuarela de Diomedes Díaz sonriente y Abelardo de la Espriella con saco oscuro y pin de bandera colombiana.
Los allegados a Diomedes Díaz revivieron un tema musical para apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proyecto reunió esas voces alrededor de un tema que retomó fuerza en la conversación durante las semanas previas a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

El lanzamiento conectó la música y la política a partir de un clásico ya conocido por el público y la combinación despertó interés entre seguidores del vallenato y entre aquellos que siguen de cerca el panorama político colombiano.

Cómo se vincula la canción con la candidatura

Cabe mencionar que la canción original volvió a viralizarse porque muchos usuarios en redes sociales la asociaron con el apodo de “el Tigre”, usado para referirse a Abelardo de la Espriella. Esa relación generó debates, comentarios y miles de reproducciones.

Ante el revuelo causado, los famosos no dudaron en grabar nuevamente el tema y mencionar el lema del abogado en medio de su candidatura: “Firme por la Patria”, lo que acompañó la promoción de esta adaptación y reforzó su vínculo con la campaña.

Abelardo de la Espriella lanzó canción de su campaña
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se identifica con la imagen un tigre - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La apuesta musical detrás de la nueva versión

La grabación conserva la base del éxito que popularizó Diomedes Díaz hace décadas, pero con un nuevo aire y relaciones políticas. Al tener varias voces del género y el acordeón de Franco Argüelles, los seguidores se emocionaron bastante y compartieron la producción con orgullo para expresar su apoyo al abogado.

Argüelles aporta un sonido tradicional, mientras la producción añade matices modernos, una mezcla que busca acercar la canción a nuevas audiencias sin romper con la esencia del vallenato tradicional y alegre de Diomedes Díaz.

Los artistas presentaron la colaboración como una muestra de unión y la identidad con el pensamiento de la extrema derecha. La propuesta también sitúa al vallenato dentro de un momento de actualidad que rebasa el terreno estrictamente musical.

Diomedes Díaz en un montaje de Infobae Colombia
La música del artista sigue vigente pese a que murió en 2013 - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Las referencias políticas dentro de la adaptación

La canción inicia con una mención directa al candidato: “Y el Tigre de Colombia es Abelardo de la Espriella. Firme por la Patria”. A partir de ese momento, la adaptación mantiene el ritmo característico del tema original.

Cabe mencionar que en medio de la grabación también se nombra a Pancho Boshera, Camilo Rojas y Jaime Gutiérrez como apoyos a esa candidatura que espera llegar a la Presidencia de Colombia en el periodo de 2026 a 2030.

Entre los comentarios de los internautas por el lanzamiento del tema se encuentran: “Joda, que vaina linda, firmes por la patria”, “Puro sabor costeño, que vaina buena”, “Franco, el mejor de todos un Tigre del acordeón”, “Que viva el vallenato, folclor de nuestra hermosa tierra costeña, hoy más firmes que nunca” y “Muchachos se sobraron, vamos con toda!!! Ahora más firmes”.

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