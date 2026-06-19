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La selección Colombia retomó entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán: estas son las novedades

El equipo de Néstor Lorenzo vuelve a la cancha en la Academia AGA con 15 suplentes y diez canteranos invitados para sostener el ritmo en una práctica con prensa restringida

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El cuadro "Cafetero" tuvo trabajos con los jugadores que tuvieron pocos minutos ante Uzbekistán, y los que no jugaron-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia retomó los entrenamientos en Guadalajara este 18 de junio de 2026 con un grupo reducido en la Academia AGA (sede deportiva del Atlas FC de México) y con la presencia de 10 juveniles del club Atlas, que se sumaron como invitados para una práctica de fútbol.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo volvió al trabajo tras el debut en el Mundial 2026 con triunfo 3-1 ante Uzbekistán. Luego del partido, el plantel viajó de Ciudad de México a Guadalajara y llegó de madrugada, por lo que la sesión se programó por la tarde, con acceso de prensa limitado a 15 minutos.

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-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Déiver Machado fue uno de los jugadores que regresó a Guadalajra-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En total participaron 15 suplentes y futbolistas que no tuvieron minutos o jugaron menos de 70 minutos ante Uzbekistán, entre ellos Campaz, Castaño, Gómez y Cucho Hernández. Los titulares, en cambio, tuvieron jornada de descanso en un jueves caluroso en Guadalajara.

Un detalle importante que hay que mencionar es que los juveniles de Atlas fueron solicitados para una “pequeña muestra de fútbol” con el objetivo de que los suplentes de Colombia mantuvieran ritmo de competencia. Hay que recordar que en los días previos, el arquero Sub-19 Cruz Martínez trabajó en AGA junto a Álvaro Montero Montero, Vargas y Ospina.

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La lista de los 10 juveniles que participaron estuvo integrada por Diego Reyes, Lisandro Ventura, Gael Chávez, Sebastián Mandujano, David Murillo, Diego Trejo, Rodrigo Cárdenas, Juan Carlos González, Miguel Gaytán y Mario Castañeda. Fueron citados a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y vistieron indumentaria roja, tradicional de Atlas.

Los jugadores que se destacan en los regresos a los entrenamientos a Guadalajara se encuentran Jáminton Campaz (autor del tercer gol ante Uzbekistán), Déiver Machado, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, Kevin Castaño, Yerry Mina, Willer Ditta, Jhon Córdoba, Richard Ríos. Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Estas son las declaraciones de los jugadores de la selección Colombia: Jhon Lucumí y Jefferson Lerma hablaron post-partido vs. Uzbekistán

Jhon Lucumí habló sobre lo que significará el duelo ante República Democrática del Congo-crédito Raquel Cunha/REUTERS
Jhon Lucumí habló sobre lo que significará el duelo ante República Democrática del Congo-crédito Raquel Cunha/REUTERS

En primer lugar, el defensor Jhon Lucumí, futbolista del Bolonia de Italia habló sobre la dificultad del próximo partido del cuadro “Cafetero” en la fase de grupos del Mundial 2026: República Democrática del Congo:

“Si tú analizas a RD Congo, si no son el 80% de los jugadores que están en Europa, y se encuentran en grandes equipos, entonces no puedes analizar a un rival solo por su nombre; también hay que ver a los jugadores que tienen y dónde juegan, que llegan con buena forma física, y que sea una de las mejores, razones que la llevan a disputar esta actual Copa del Mundo, y además le sacó buenos resultados a los equipos denominados grandes”, explicó.

Jefferson Lerma elogió el buen nivel de Gustavo Puerta en el juego ante Uzbekistán-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Jefferson Lerma elogió el buen nivel de Gustavo Puerta en el juego ante Uzbekistán-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por su parte, el volante del Crystal Palace Jefferson Lerma se refirió al buen juego que tuvo el jugador del Racing de Santander Gustavo Puerta ante Uzbekistán:

“Todo joven que llega a la selección lo intentamos arropar, que se sienta con confianza y en casa. Además creo que es mérito de él haberse ganado la titularidad; trabajó muy fuerte durante toda la temporada, y ese es el premio a lo que hizo”, explicó.

Además habló sobre la importancia de la recuperación física para lo que será el juego ante el cuadro dirigido por el francés Sebastién Desabre:

“Tienes que competir porque con lo mínimo no está alcanzando. Ahora volvemos a nuestro hogar que es Guadalajara, para analizar al rival, recuperarnos físicamente, y pensar en el siguiente reto”, detalló.

Gustavo Puerta y su debut mundialista con la selección Colombia: estas fueros sus sensaciones

Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel
Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel

Otra de las grandes figuras de la selección Colombia fue el volante del Racing de Santander, Gustavo Puerta. El exjugador del Bogotá FC fue consultado sobre lo que le pide el técnico Néstor Lorenzo a nivel táctico, resaltando la agresividad con los rivales a la hora de marcar, y la solidaridad con sus compañeros de equipo, además de expresar su satisfacción por realizar su primera asistencia en una Copa del Mundo:

“No, el profe siempre me pide ser agresivo en la marca y avanzar hacia adelante. Creo que eso fue lo que hice, junto con Lerma, Arias y todos mis compañeros. Hicimos un buen trabajo en la mitad de la cancha. En el segundo gol, recupero el balón, Lerma me apoya y logro robarlo. Se la doy a Lucho, y la verdad es que no tengo nada más que decir de él. La mete, y estoy muy contento de sumar mi primera asistencia en este Mundial“, dijo.

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