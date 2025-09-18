Colombia

Este es el programa menos conocido de Bogotá que cambia hogares y remodela viviendas con subsidios de hasta 31 millones de pesos

La iniciativa oficial brinda soluciones habitacionales integrales a sectores desfavorecidos, interviniendo baños, cocinas y estructuras para garantizar mayor seguridad y bienestar a quienes residen en zonas identificadas como prioritarias

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El programa ofrece subsidios para
El programa ofrece subsidios para obras en baños, cocinas y estructuras, sin que las familias deban aportar dinero ni recibir materiales - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá desplegó en 2025 el programa Mejora tu Casa, Habita tu Hogar, una estrategia social focalizada en brindar soluciones habitacionales a los hogares más vulnerables de la capital.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa, que forma parte de la oferta pública de subsidios de mejoramiento de vivienda, se orienta a transformar las condiciones básicas y la calidad de vida de familias residentes en barrios priorizados de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las directrices del programa, Mejora tu Casa, Habita tu Hogar consiste en la realización de obras que optimizan espacios esenciales como baños y cocinas, y en intervenciones estructurales que garantizan mayor seguridad, habitabilidad y reducción de hacinamiento en las viviendas. Para acceder a estos beneficios, los hogares seleccionados reciben el subsidio familiar de mejoramiento de vivienda, que permite ejecutar obras sin que las familias deban aportar recursos económicos directos o recibir dinero o materiales de obra.

Para acceder al subsidio, los
Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir requisitos de propiedad, ingresos y no haber recibido otros apoyos en la última década - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante el lanzamiento oficial la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, expresó: “Con ‘Mejora tu Casa’, queremos transformar la vida de miles de familias que hoy no cuentan con un hogar en condiciones óptimas. Este programa no solo busca mejorar las estructuras físicas de las viviendas, sino también generar un impacto positivo en la salud, bienestar y dignidad de las personas que habitan en ellas. Desde la Secretaría del Hábitat, continuaremos trabajando para que más ciudadanos puedan vivir en un entorno adecuado, seguro y sostenible”.

El proceso inicia cuando la Secretaría del Hábitat define la intervención en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) y los territorios previamente identificados como zonas de atención prioritaria bajo el Programa de Mejoramiento Integral del Hábitat y Vivienda Popular de Bogotá (PIMI-Hábitat).

Entre las unidades incluidas figuran Arborizadora, Rafael Uribe, Edén, Usme-Entrenubes, Patio Bonito, Lucero, San Cristóbal, Bosa, Tibabuyes, Rincón de Suba, Engativá, Centro Histórico, Porvenir, Toberín, Tabora, Restrepo, Tunjuelito, Tintal, Niza y Fontibón. Los equipos técnicos visitan directamente los barrios y contactan a los posibles beneficiarios, quienes reciben orientación sobre los requisitos, el proceso de postulación y la documentación a entregar.

El proceso es gratuito, incluye
El proceso es gratuito, incluye visitas técnicas y sociales, y la ayuda se entrega en obras terminadas, no en dinero ni materiales - crédito Secretaría de Hábitat

El programa contempla tres grandes modalidades de intervención basadas en el tipo y magnitud de las obras:

  • Mejoramientos locativos de habitabilidad, dirigidos al arreglo de espacios básicos sin requerir licencia de construcción, con subsidios de hasta 15 smmlv (aproximadamente ($21.352.500) en viviendas urbanas y hasta 22 smmlv (31.317.000) en rurales, a lo que se puede sumar un adicional de transporte.
  • Mejoramientos estructurales, enfocados en la ampliación, refuerzo y reconocimiento de edificaciones con hasta 40 smmlv  (56.940.000) de subsidio, y un complemento para transporte en áreas rurales.
  • Construcción de vivienda nueva en suelo rural, que llega hasta 70 smmlv (99.645.000) más 10 smmlv (14.235.000) adicionales de transporte, dependiendo de la ubicación.

Para ser beneficiario se exige que el jefe del hogar sea mayor de edad y tenga la propiedad o posesión de la vivienda por al menos tres años; que ningún integrante del grupo familiar sea propietario de otra vivienda en el país (salvo víctimas del conflicto armado), que el inmueble esté en un barrio legalizado y su avalúo catastral no supere los 150 smmlv; además, que los ingresos familiares sean inferiores a $5.694.000 (equivalente a 4 smmlv para 2025) y que no hayan sido favorecidos con otro subsidio de vivienda en los últimos diez años.

El proceso es completamente gratuito, y la entidad se encarga de informar, durante las visitas, si una vivienda cumple con los criterios de viabilidad. Se aplica un diagnóstico técnico y social, que incluye la verificación documental: copias de cédula, certificados de tradición o declaración juramentada de posesión, recibos de impuesto predial y servicios públicos, y, de ser necesario, documentos relacionados con condición de víctima, discapacidad o fallecimiento del propietario.

El programa busca impactar positivamente
El programa busca impactar positivamente la salud, el bienestar y la dignidad de los beneficiarios, mejorando su entorno habitacional - crédito Alcaldía de Bogotá

La ejecución de las obras se realiza con interventoría técnica y acompañamiento de la Secretaría del Hábitat, para asegurar la calidad y oportunidad de la intervención. Las familias no deben abandonar la vivienda durante la realización de arreglos locativos, y, al culminar, reciben recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los espacios intervenidos.

El subsidio nunca se entrega en dinero o materiales al beneficiario: la ayuda se traduce en obras terminadas, conforme al diagnóstico técnico, orientadas a mejorar baños, cocinas, pisos, muros, instalaciones hidráulicas y sanitarias, entre otros aspectos que permitan elevar la calidad de vida y salubridad de los habitantes.

Temas Relacionados

Mejora tu Casa Habita tu HogarSecretaría Distrital del HábitatMejoramiento de viviendaSubsidio familiarVivienda popularBarrios prioritariosColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Estos son los proyectos de reparación asignados a militares sancionados por la JEP por ‘falsos positivos’: “Beneficioso para el país”

Un total de 12 integrantes del Batallón La Popa de Valledupar fueron hallados responsables del asesinato de 135 civiles en Cesar y La Guajira. Las víctimas participaron en el diseño de las sanciones

Estos son los proyectos de

“La economía nacional está plenamente reactivada”: Gustavo Petro ‘sacó pechó’ por el crecimiento de 4,3% en julio 2025

El presidente resaltó el avance económico del país y señaló el buen comportamiento del comercio, la salud y la educación, al tiempo que instó al Banco de la República a reducir las tasas de interés

“La economía nacional está plenamente

Así reaccionó Jaime Garzón a la última descertificación de Estados Unidos a Colombia por lucha antidrogas: “Este paisito”

La medida funciona más como un tirón de orejas público que como una ruptura real de relaciones

Así reaccionó Jaime Garzón a

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

En los 80 se registró la intervención de varias estructuras ligadas al narcotráfico en el fútbol profesional

Referente del América generó polémica

Habría toque de queda para menores de edad en Cali: esta es la propuesta del Concejo de la ciudad

Los cabildantes aseguran que se incrementaron los actos de inseguridad relacionadas con hurtos y homicidios en la capital vallecaucana: van más de once mil denuncias por robo en 2025

Habría toque de queda para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr y el

Martín Elías Jr y el diezmo que aporta a la iglesia: esta es la millonada que entrega el cantante

Esperanza Gómez reveló sus secretos más ‘hot’ para las finanzas y evitar que su negocio caiga en la bancarrota

Falcao reveló el “calvario” que vivió en Bogotá durante su paso por Millonarios: “Me sentía abrumado y asfixiado”

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

Karol G presentó dos nuevos megaproyectos educativos de su fundación ‘Con Cora’ para niños en Medellín y Bolívar: “Es un futuro distinto”

Deportes

Cristhian Mosquera descartó la posibilidad

Cristhian Mosquera descartó la posibilidad de representar a Colombia: “Dios me abrirá las puertas”

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

Streamer argentino pidió a Edinson Cavani rendir como Dayro Moreno en Boca Juniors: “¿Por qué?"

Luis Javier Suárez debutó con Sporting de Lisboa en Champions League: los palos le impidieron celebrarlo con un gol

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle: “¡Dentro de la cancha, hermano! ¡Familia!”