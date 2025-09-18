Este es el programa menos conocido de Bogotá que cambia hogares y remodela viviendas con subsidios de hasta 31 millones de pesos

El programa ofrece subsidios para obras en baños, cocinas y estructuras, sin que las familias deban aportar dinero ni recibir materiales - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá desplegó en 2025 el programa Mejora tu Casa, Habita tu Hogar, una estrategia social focalizada en brindar soluciones habitacionales a los hogares más vulnerables de la capital.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa, que forma parte de la oferta pública de subsidios de mejoramiento de vivienda, se orienta a transformar las condiciones básicas y la calidad de vida de familias residentes en barrios priorizados de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las directrices del programa, Mejora tu Casa, Habita tu Hogar consiste en la realización de obras que optimizan espacios esenciales como baños y cocinas, y en intervenciones estructurales que garantizan mayor seguridad, habitabilidad y reducción de hacinamiento en las viviendas. Para acceder a estos beneficios, los hogares seleccionados reciben el subsidio familiar de mejoramiento de vivienda, que permite ejecutar obras sin que las familias deban aportar recursos económicos directos o recibir dinero o materiales de obra.

Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir requisitos de propiedad, ingresos y no haber recibido otros apoyos en la última década - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante el lanzamiento oficial la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, expresó: “Con ‘Mejora tu Casa’, queremos transformar la vida de miles de familias que hoy no cuentan con un hogar en condiciones óptimas. Este programa no solo busca mejorar las estructuras físicas de las viviendas, sino también generar un impacto positivo en la salud, bienestar y dignidad de las personas que habitan en ellas. Desde la Secretaría del Hábitat, continuaremos trabajando para que más ciudadanos puedan vivir en un entorno adecuado, seguro y sostenible”.

El proceso inicia cuando la Secretaría del Hábitat define la intervención en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) y los territorios previamente identificados como zonas de atención prioritaria bajo el Programa de Mejoramiento Integral del Hábitat y Vivienda Popular de Bogotá (PIMI-Hábitat).

Entre las unidades incluidas figuran Arborizadora, Rafael Uribe, Edén, Usme-Entrenubes, Patio Bonito, Lucero, San Cristóbal, Bosa, Tibabuyes, Rincón de Suba, Engativá, Centro Histórico, Porvenir, Toberín, Tabora, Restrepo, Tunjuelito, Tintal, Niza y Fontibón. Los equipos técnicos visitan directamente los barrios y contactan a los posibles beneficiarios, quienes reciben orientación sobre los requisitos, el proceso de postulación y la documentación a entregar.

El proceso es gratuito, incluye visitas técnicas y sociales, y la ayuda se entrega en obras terminadas, no en dinero ni materiales - crédito Secretaría de Hábitat

El programa contempla tres grandes modalidades de intervención basadas en el tipo y magnitud de las obras:

Mejoramientos locativos de habitabilidad, dirigidos al arreglo de espacios básicos sin requerir licencia de construcción, con subsidios de hasta 15 smmlv (aproximadamente ($21.352.500) en viviendas urbanas y hasta 22 smmlv (31.317.000 ) en rurales, a lo que se puede sumar un adicional de transporte.

Mejoramientos estructurales, enfocados en la ampliación, refuerzo y reconocimiento de edificaciones con hasta 40 smmlv (56.940.000) de subsidio, y un complemento para transporte en áreas rurales.

Construcción de vivienda nueva en suelo rural, que llega hasta 70 smmlv (99.645.000) más 10 smmlv (14.235.000) adicionales de transporte, dependiendo de la ubicación.

Para ser beneficiario se exige que el jefe del hogar sea mayor de edad y tenga la propiedad o posesión de la vivienda por al menos tres años; que ningún integrante del grupo familiar sea propietario de otra vivienda en el país (salvo víctimas del conflicto armado), que el inmueble esté en un barrio legalizado y su avalúo catastral no supere los 150 smmlv; además, que los ingresos familiares sean inferiores a $5.694.000 (equivalente a 4 smmlv para 2025) y que no hayan sido favorecidos con otro subsidio de vivienda en los últimos diez años.

El proceso es completamente gratuito, y la entidad se encarga de informar, durante las visitas, si una vivienda cumple con los criterios de viabilidad. Se aplica un diagnóstico técnico y social, que incluye la verificación documental: copias de cédula, certificados de tradición o declaración juramentada de posesión, recibos de impuesto predial y servicios públicos, y, de ser necesario, documentos relacionados con condición de víctima, discapacidad o fallecimiento del propietario.

El programa busca impactar positivamente la salud, el bienestar y la dignidad de los beneficiarios, mejorando su entorno habitacional - crédito Alcaldía de Bogotá

La ejecución de las obras se realiza con interventoría técnica y acompañamiento de la Secretaría del Hábitat, para asegurar la calidad y oportunidad de la intervención. Las familias no deben abandonar la vivienda durante la realización de arreglos locativos, y, al culminar, reciben recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los espacios intervenidos.

El subsidio nunca se entrega en dinero o materiales al beneficiario: la ayuda se traduce en obras terminadas, conforme al diagnóstico técnico, orientadas a mejorar baños, cocinas, pisos, muros, instalaciones hidráulicas y sanitarias, entre otros aspectos que permitan elevar la calidad de vida y salubridad de los habitantes.