En video: Karol G sorprendió a sus seguidores al cantar en el Pueblito Paisa de Medellín

El Pueblito Paisa se convirtió en escenario naranja durante la experiencia “Tu Perfume” de la Bichota.

Karol G sorprendió a sus fanáticos en Medellín con una presentación inesperada en el icónico Pueblito Paisa. La artista antioqueña, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, decidió regalar un concierto íntimo y cercano en medio presuntamente del rodaje de su nuevo video musical, dejando a la multitud sin palabras.

El suceso ocurrió en horas de la noche, cuando el tradicional Pueblito Paisa se llenó de color y ambiente festivo. La Bichota apareció de manera repentina entre la multitud, generando una ola de emoción que rápidamente se replicó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y videos del inolvidable momento.

Una experiencia inesperada: “Tu Perfume” en Medellín

La emisora Mix 89.9 FM fue una de las primeras en confirmar la noticia al publicar en sus redes sociales que “Karol hoy en el Pueblito Paisa en el rodaje de su nuevo video de la canción ‘Tu Perfume’”. Además, detallaron que algunos fanáticos pudieron disfrutar en primera fila de la experiencia denominada “Tu Perfume Fan Experience”, que convirtió al lugar en un escenario único para la música.

Karol G llegó de sorpresa al corazón de Medellín y encendió la emoción de sus seguidores en el Pueblito Paisa. - crédito @karolgesp_/Instagram

El famoso sitio turístico de Medellín “se vistió de naranja”, y según reportó RCN, el lugar se lleno con carteles, decoraciones y estaciones donde se podía leer la letra completa de la canción “Tu Perfume”, perteneciente a su reciente álbum Tropicoqueta. El ambiente se transformó en una fiesta improvisada que celebraba no solo la música, sino también la conexión de la artista con su tierra natal.

La inesperada aparición de Karol G

Cuando la noche comenzó a caer, la expectativa aumentaba entre los asistentes. Fue entonces cuando, escoltada por su equipo, Karol G apareció en la fuente central del Pueblito Paisa. Desde allí interpretó a capela varios de sus mayores éxitos, entre ellos “Papasito” y fragmentos de sus recientes lanzamientos.

La presentación espontánea paralizó el sector. Comerciantes, residentes y turistas se sumaron a la euforia colectiva para presenciar una de las apariciones más memorables de la artista en su ciudad. “Karol G no deja de sorprender al mundo Después de su impecable presentación en el Vaticano, hoy llenó de alegría a Medellín Con cada paso, nos recuerda que Colombia es su casa y que el amor por nuestra tierra se lleva en el corazón”, expresó una seguidora en redes sociales que transmitió en vivo la experiencia.

Con su estilo cercano, Karol G regaló un momento inolvidable a los fans que acudieron al icónico lugar. - crédito @liliramirezq/X

Karol G y su momento histórico en la música

Este gesto hacia sus seguidores en Medellín llega en medio de una etapa decisiva de su trayectoria. Karol G se consolidó como la artista colombiana con más nominaciones a los Latin Grammy 2025, al recibir postulaciones en categorías de gran prestigio como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical por su tema “Si antes te hubiera conocido”.

La Academia Latina de la Grabación reveló el listado de nominados el pasado 17 de septiembre, en el que también figuran otros artistas colombianos como Shakira, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Morat y Beéle. Sin embargo, la paisa volvió a destacar como la representante femenina con mayor presencia en la gala, lo que refuerza su papel como referente indiscutible de la música latina.

De Medellín al Vaticano: Karol G hace historia

El impacto de su aparición en el Pueblito Paisa también se enmarca en otro hito reciente, donde Karol G se convirtió en la primera colombiana en cantar ante el papa en el Vaticano. El pasado 13 de septiembre, durante el evento internacional Grace for the World celebrado en la Plaza de San Pedro, la artista interpretó su música en un espectáculo que unió espiritualidad, arte y diversidad cultural.

El concierto, dirigido artísticamente por Pharrell Williams y con la participación de Andrea Bocelli, transformó por primera vez la icónica plaza en un escenario musical global. Karol G destacó no solo por su voz, sino también por su imponente presencia en un vestido negro con diamantes, que fue comparado por algunos usuarios con uno que anteriormente había usado la británica Adele.

Karol G, orgullo paisa y fenómeno mundial

La artista paisa continúa reafirmando su conexión con Medellín. Su aparición en el Pueblito Paisa no solo fue una muestra de gratitud hacia sus seguidores locales, sino también una estrategia para mantener viva la expectativa en torno a su álbum Tropicoqueta y el videoclip de “Tu Perfume”, uno de los temas más comentados en las plataformas digitales.

Con presentaciones inesperadas, reconocimientos internacionales y una cercanía constante con su público, Karol G sigue consolidando su legado como una de las artistas más influyentes de la música latina contemporánea.