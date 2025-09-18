Colombia

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Un total de 4.252 aspirantes competirán por 59 vacantes en la Comisión Nacional del Servicio Civil, tras superar la verificación de requisitos mínimos - crédito Cnsc

El domingo 21 de septiembre, la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) llevará a cabo la jornada de pruebas escritas del proceso de selección CNSC 5, a la que han sido citados 4.252 aspirantes en distintas ciudades del país. Todos los concursantes fueron seleccionados tras superar la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y buscan una de las 59 vacantes, ofertadas tanto en modalidad de ascenso como de ingreso a la planta de la Cnsc.

El objetivo de esta convocatoria es evaluar los conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes de los participantes conforme al perfil del empleo al que aspiran. Las pruebas, que se aplicarán de forma simultánea en único horario, están programadas en un total de ocho sedes en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Pereira y Yopal, señalaron portavoces de la Comisión.

La logística de la jornada contempla que las puertas de las sedes de aplicación se abran a partir de las 7:15 a. m. El inicio oficial de la prueba está programado para las 8:00 a. m. y el acceso se cerrará definitivamente a las 8:30 a. m. Los aspirantes dispondrán de cuatro horas de tiempo, hasta las 12:00 del mediodía, para desarrollar el examen, de acuerdo con la información publicada por la Cnsc.

Las pruebas buscan seleccionar a los mejores perfiles para la planta de la Cnsc, evaluando idoneidad y capacidad de resolución de problemas en el sector público - crédito Cnsc

Según la entidad, unos 45 aspirantes con discapacidad se encuentran habilitados para presentar la prueba este domingo. Para ellos, se han dispuesto los ajustes razonables según la condición reportada en la inscripción, gracias al trabajo conjunto entre la CNSC y la Universidad Libre, operador del proceso de selección.

Asimismo, se ha previsto la asistencia de profesionales expertos o auxiliares logísticos en cada sede, aseguraron los organizadores, quienes recalcaron que la información sobre hora y lugar de la prueba debe ser consultada directamente por el aspirante en el aplicativo Simo (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). Para ello, cada concursante debe ingresar a www.cnsc.gov.co o directamente al enlace simo.cnsc.gov.co, acceder con usuario y contraseña e ir a la opción “Alertas”.

La Cnsc enfatizó, como parte de sus recomendaciones previas, la importancia de consultar y leer la Guía de Orientación al Aspirante para la Aplicación de la Prueba Escrita, disponible en la página web de la Universidad Libre, lo cual permitirá a los asistentes familiarizarse con las condiciones, reglas y estructura de las pruebas. Se recomendó a todos los inscritos presentarse al sitio de aplicación con al menos media hora de anticipación a la hora indicada en la citación para evitar contratiempos de último minuto.

Para el ingreso a los salones de aplicación, será obligatorio presentar un documento de identificación válido, ya sea cédula de ciudadanía física o digital, pasaporte original o contraseña expedida por la Registraduría. Sin excepción, no se permitirá el acceso de aspirantes que no presenten documentos válidos.

La consulta de hora y lugar de la prueba debe hacerse en el aplicativo Simo, y se recomienda leer la Guía de Orientación al Aspirante antes del examen - crédito Cnsc

Asimismo, la Cnsc reiteró la prohibición absoluta de ingresar con aparatos electrónicos como celulares, calculadoras, relojes inteligentes, cámaras, tablets o cualquier otro dispositivo que pueda grabar, transmitir imágenes, videos o información. Tampoco se admitirá el ingreso de libros, revistas, normas, cuadernos, anotaciones o cualquier elemento no permitido para la jornada. La entidad aclaró que ni la CNSC, ni la Universidad Libre, ni los sitios de aplicación se harán responsables por la pérdida de objetos personales durante la jornada y que ningún aspirante podrá ingresar acompañado.

En el caso de los candidatos en condición de discapacidad, la entidad aseguró que se prestarán apoyos según los requerimientos informados oportunamente, mediante personal experto que facilitará tanto el acceso como la presentación de la prueba, frisando el principio de igualdad de condiciones para todos los participantes.

Está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos, libros o acompañantes, y la entidad no se responsabiliza por objetos personales durante la jornada - crédito Infobae

Las pruebas del proceso de selección Cnsc 5 están diseñadas para evaluar distintas competencias:

  • La prueba escrita de competencias funcionales medirá la capacidad para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para el puesto que busca cada aspirante, valorando su idoneidad en contextos laborales reales.
  • La prueba de competencias comportamentales, por su parte, evalúa rasgos, actitudes y habilidades clave para el desempeño en la administración pública, en consonancia con el Decreto 815 de 2018.
  • Adicionalmente, se aplicarán pruebas de juicio situacional, orientadas a analizar la capacidad de toma de decisión y resolución de problemas a partir de casos hipotéticos relacionados con el trabajo en el sector público.
  • Estas pruebas presentan situaciones laborales simuladas, seguidas de enunciados y posibles respuestas, de las cuales solo una es la correcta.

