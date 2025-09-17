Vicky Dávila se fue en contra de Juan Manuel Santos por la condena de la JEP: “Es el responsable principal de esta infamia”

La comunicadora rechazó la sanción impuesta a siete exintegrantes del secretariado, acusando al exmandatario de ser el principal responsable y calificando la medida como una afrenta internacional - @vickydavilah/Instagram

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primer fallo histórico, dictando la pena más alta dentro de su sistema.

Durante ocho años, y tras la ratificación de la condena, siete antiguos miembros del secretariado final de las Farc deberán participar en labores de eliminación de minas y colaborar en la localización de personas no encontradas, como parte de un mecanismo de reparación para las víctimas afectadas por secuestros.

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que estableció la máxima sanción para siete antiguos integrantes del secretariado de las extintas Farc conforme al Acuerdo de Paz, desató una ola de polémica en el país. Diversos sectores manifestaron su inconformidad ante el fallo, incluyendo a figuras públicas como Vicky Dávila, quien utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo, y apuntó directamente a Juan Manuel Santos, el expresidente que impulsó el proceso de paz durante su administración. Dávila afirmó: “Es el responsable principal de esta infamia”

Dávila expresó un fuerte rechazo a la sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz, responsabilizando directamente a Juan Manuel Santos de los cuestionamientos que han surgido tras la decisión.

Dávila señaló que las penas impuestas representan un premio para los exintegrantes de las Farc responsables de crímenes de lesa humanidad, mientras que considera que las víctimas han sido olvidadas.

Además, criticó el gasto de recursos públicos y calificó la situación como una vergüenza internacional.

“Juan Manuel Santos es el responsable principal de esta infamia. Premiaron a los criminales de lesa humanidad de las Farc y olvidaron a las víctimas. Una vergüenza mundial las ‘condenas’ se han gastado billones de los colombianos para salir ahora que sí son culpables los timochenkos y que ahora ayudarán a buscar desaparecidos. Una vulgaridad”, comentó la precandidata presidencial en su mensaje de X.

Dávila también cuestionó el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, asegurando que fue concebida para beneficiar a los exguerrilleros y no para garantizar justicia imparcial. Sostuvo que, bajo este sistema, habrá militares encarcelados, pero ningún excomandante de las Farc enfrentará prisión.

“La JEP fue una ‘justicia’ creada a la medida de sus bandidos. Veremos presos a muchos que portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas, pero a ningún excomandante de las Farc”, concluyó en su publicación la periodista.

En otra publicación relacionada con la condena, Vicky Dávila afirmó: “La ‘condena’ de la JEP a la cúpula de las Farc por secuestro es una burla a las víctimas y al país”. Agregó que, a su juicio, “Totalmente ridículo. Las víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación”.

En otra publicación relacionada con la condena, Vicky Dávila afirmó: "La 'condena' de la JEP a la cúpula de las Farc por secuestro es una burla a las víctimas y al país"

Uno de los aspectos centrales de la sanción se relaciona con la participación en política, una labor que los integrantes de Comunes ejercen desde 2018, año en que recibieron curules en el Congreso. Su gestión legislativa ha recibido fuertes críticas debido a la falta de iniciativas concretas en favor de la paz. En 2026 deberán presentarse por primera vez a elecciones para conservar sus escaños y mantener la personería jurídica del partido.

La JEP determinó que, tras la confirmación de la sentencia, los afectados mantendrán sus derechos políticos. Sin embargo, estableció que “en aquellos casos en los que la realización de actividades derivadas de la sanción propia resulte objetivamente imposible de conciliar con el ejercicio simultáneo de estas funciones, prevalecerá siempre el cumplimiento de la sanción impuesta”.

Entre los puntos polémicos de la resolución se encuentra la posibilidad de reducir la sanción: se permite restar un día de castigo por cada dos días que se haya participado previamente en los Trabajos, Obras y Actividades con Reparación (TOAR). Varios de los implicados han presentado certificaciones con hasta once meses de labor en esas iniciativas.

La Jurisdicción Especial para la Paz responsabilizó penalmente a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Esta resolución involucra directamente a figuras centrales de la antigua cúpula de las Farc - crédito REUTERS/Luisa González

