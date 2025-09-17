Colombia

Leopoldo López afirmó que Colombia es una zona clave en las operaciones del cartel de los Soles: “La cocaína sale de allá para ir al Caribe”

El líder opositor venezolano sugirió que la negativa del Gobierno colombiano a reconocer la existencia de la organización transnacional podría obedecer a motivaciones políticas, como la intención de aliarse con Maduro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Leopoldo López habló sobre el rol de Colombia en el funcionamiento del cartel de los Soles - crédito Efe/Europa Press

Con la decisión del Congreso de la República de catalogar el cartel de los Soles, ligado al dictador venezolano Nicolás Maduro, como una organización criminal transnacional y terrorista se reavivó el debate sobre la magnitud y el alcance de esta estructura, que, según el político opositor Leopoldo López, representa una amenaza directa para la seguridad regional.

El exalcalde de Chacao y fundador del partido Voluntad Popular sostuvo que el cartel de los Soles no responde al modelo tradicional de los carteles de la droga, como los liderados por Pablo Escobar o “El Chapo” Guzmán, sino que se trata de un fenómeno en el que el propio Estado venezolano se ha transformado en un cartel, ejerciendo control sobre las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, el sistema judicial y la Fiscalía.

López argumentó que esta estructura criminal no se limita al tráfico de cocaína, sino que está involucrada en la extracción y comercialización de oro, el contrabando y la venta de petróleo. Además, dijo que existen pruebas suficientes “que vinculan tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro con el narcotráfico, incluyendo testimonios de personas detenidas en Estados Unidos y la participación de grupos armados colombianos como las extintas Farc”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

López recordó la cercanía de Nicolás Maduro con las Farc - crédito X

El propio López recordó que fue condenado a 14 años de prisión por denunciar la relación entre el régimen de Maduro y el narcotráfico, una realidad que, según él, los venezolanos conocen desde hace años.

A su vez, explicó que en el mandato de Chávez, la implementación del Plan Colombia y el aumento de la presión antidrogas en la región propiciaron el fortalecimiento de estas redes, que comenzaron a asociarse con grupos armados.

El líder opositor venezolano sugirió que la negativa del Gobierno colombiano a reconocer la existencia de la organización transnacional podría obedecer a motivaciones políticas, como la intención de aliarse con Maduro - crédito Violeta Santos Moura/Reuters

López también subrayó que el papel del expresidente venezolano fue determinante en la consolidación del cartel de los Soles, citando testimonios de militares procesados en Estados Unidos, como Cliver Antonio Alcalá y Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, que detallaron cómo se abrieron rutas y se otorgaron permisos a narcotraficantes colombianos para operar en Venezuela con la colaboración de las Fuerzas Militares.

En sus palabras: “el tráfico de cocaína es un negocio lucrativo que ha proporcionado ingresos permanentes a la estructura militar y policial venezolana”.

El dirigente opositor abordó la relación entre Colombia y el grupo trasnacional, asegurando que existe una conexión muy estrecha entre ambos países.

“Tiene que haber una relación muy estrecha, la cocaína sale de Colombia y pasa al estado venezolano para ir al Caribe”, declaró López al medio citado, sugiriendo la presunta participación del gobierno venezolano en actividades de narcotráfico.

Según su análisis, Venezuela actúa como un puente para el traslado de drogas hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa. López precisó: “Evidentemente, allí hay toda una estructura de coordinación con quienes hoy están produciendo y sacando la cocaína de Colombia y que la pasan por territorio venezolano para ir al Caribe y también el caso de Venezuela es un puente para trasladar la droga desde América hasta Europa. De Norteamérica a Europa”.

López no cree la versión del ministro de Defensa sobre el cartel de los Soles - crédito Luisa González/Reuters

El político venezolano de oposición expresó su sorpresa por las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que afirmó recientemente no tener información sobre el tráfico de drogas desde Venezuela. López calificó esta postura como sospechosa o, en su defecto, una muestra de incapacidad. Además, sugirió que la negativa del Gobierno colombiano a reconocer la existencia del cartel de los Soles podría obedecer a motivaciones políticas, como la intención de aliarse con Maduro o protegerlo.

López planteó: “Yo no entiendo exactamente cuál es la motivación, pero puede ser más bien política en el sentido de o aliarse con Maduro, defender a Maduro, no querer que Maduro salga del poder o puede también responder a una complicidad de una ruta que pasa por Venezuela, pero que tiene intereses que también esté tocando las más altas esferas del poder en Colombia. Eso yo creo que tendría que ser también investigado”.

