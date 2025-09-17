Colombia

Gustavo Petro defendió comentario que hizo sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres: “No son pecaminosos”

El presidente aseguró que la ciudadanía debe educarse en sexualidad. Afirmó que es necesario referirse a las partes del cuerpo por su nombre

Carol Salazar

Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue tildado de machista, ofensivo e irrespetuoso por su comentario sobre las mujeres

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las críticas que recibió por hacer un comentario en un Consejo de Ministros sobre las mujeres, su clítoris y su cerebro.

Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el mandatario en el encuentro que tuvo con su gabinete ministerial.

Sus declaraciones derivaron en duros señalamientos en su contra. Políticos y opinadores en redes sociales lo tildaron de ofensivo, irrespetuoso, machista y vulgar. En específico, Edna Bonilla Sebá, exsecretaria de Educación de Bogotá y docente de la Universidad Nacional, se pronunció al respecto, asegurando que discursos como el del presidente no deben normalizarse, por la carga violenta que tienen contra las mujeres.

Afirmar que el éxito de una mujer depende de “acompasar” el clítoris con el cerebro es profundamente ofensivo e irrespetuoso. Las mujeres triunfan con educación, talento, disciplina, oportunidades y carácter. Este tipo de frases vulgares reducen a estereotipos y desprecian las luchas históricas de tantas mujeres valientes”, escribió.

La docente Edna Bonilla Sebá
La docente Edna Bonilla Sebá criticó al presidente Gustavo Petro por asegurar que "el éxito de una mujer depende de "acompasar" el clítoris con el cerebro"

Petro salió en su defensa: sexualidad, violencia y mujeres

El jefe de Estado respondió a la crítica de Bonilla Sebá y se defendió a través de su cuenta de X, con una extensa reflexión sobre la educación sexual y reproductiva y los tabúes que han rodeado a la sexualidad, sobre todo, la de las mujeres.

En su publicación, cuestionó el hecho de que se le critique por mencionar los genitales por su nombre. Aseguró que el hecho de ocultarlos sí constituye un acto de grosería que, más allá de generar malestar, impacta negativamente la realidad de las personas.

¿Por qué consideran que los nombres reales de músculos o glándulas u órganos del cuerpo son grosería¿ ¿No será más grosería ocultar esos nombres como pecaminosos y groseros? Eso de ocultar la realidad, los nombres y llamar unos órganos de manera diferente a su nominación en cada lengua, llevó a muchísimas mujeres y hombres a embarazos no deseados (sic)”, precisó.

Asimismo, afirmó que la energía sexual de las personas y sus órganos no deben ser considerados un pecado y que, por el contrario, deben ser estudiados. A su juicio, educarse en materia de sexualidad es esencial para la vida y para vivir en libertad.

El presidente Petro recordó que
El presidente Petro recordó que la falta de educación sexual deriva en embarazos no deseados

Tampoco es pecaminoso que se debe acompañar la vida sexual con sus órganos, con la vida intelectual (…). Es más, el cerebro es órgano tanto sexual como intelectual abstracto”, añadió.

Con el fin de sustentar sus argumentos, recordó que en Colombia y en algunas partes del mundo se practica la mutilación genital femenina, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, entre ellos, el clítoris. El mandatario indicó que esta forma de violencia es utilizada con el propósito de ejercer control sobre las mujeres.

El presidente Petro recordó que
El presidente Petro recordó que las mujeres son sometidas a violencias como la mutilación genital femenina porque sus genitales son considerados pecaminosos

Aunado a ello, afirmó que las creencias religiosas de Edad Media, junto con la implementación de la Santa Inquisición, tuvieron como consecuencia la muerte de miles de mujeres en Europa porque se creía la sexualidad femenina era un pecado y que todas aquellas que la experimentaran en libertad debían ser castigadas.

En ese sentido, insistió en que es erróneo considerar que la sexualidad y el cuerpo femenino representan el pecado, puesto que todo tipo de violencias se han ejercido sobre las mujeres bajo ese concepto.

Consideraba la Santa Inquisición que eso era pecaminoso, es decir: pecado y las mató por ello. Cuando hombres y mujeres han considerado que la sexualidad femenina, y sus órganos, son pecado, han ocurrido los peores feminicidios históricos, la peor de las esclavitudes: la esclavitud de la mujer”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió sus declaraciones durante el Consejo de Ministros, en las que aseguró que "una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro"

EN VIVO Independiente del Valle

Paola Turbay respondió a Daniel

Incendio en barco de Van

En Colombia piden convencer a

Ernesto Samper se volvió a
La intimidante estrategia con la

Paola Turbay respondió a Daniel

EN VIVO Independiente del Valle

