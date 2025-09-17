El reguetón de Yandel se une a una orquesta sinfónica en un show único en Bogotá: conozca fecha y precios de boletería

El artista puertorriqueño anunció fecha en Colombia para presentar su Yandel Sinfónico - crédito @yandel/Instagram

El panorama de los conciertos en Colombia no para de sorprender a los amantes de la música. Aunque por lo general los últimos meses del año se destinan en su mayoría al anuncio de conciertos de cara al próximo, en 2025 todavía se siguen anunciando presentaciones para el último trimestre del año.

En este caso la sorpresa llegó por el lado del reguetón, pues Yandel anunció una nueva visita a Colombia para presentar Yandel Sinfónico, un concierto que fusiona la energía del reguetón con la majestuosidad de una orquesta sinfónica.

Esta propuesta, liderada por Yandel, figura emblemática del género urbano, ofrecerá al público colombiano una experiencia en la que los éxitos del artista puertorriqueño serán reinterpretados con arreglos orquestales y una producción de alto nivel.

El evento, organizado por Breakfast Live, tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

El puertorriqueño presentará su espectáculo el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

Según anunció la productora, el espectáculo contará con músicos y bailarines en vivo acompañando al artista puertorriqueño, con lo que los asistentes podrán escuchar versiones renovadas de los temas más reconocidos de Yandel, arreglados especialmente para su interpretación junto a la orquesta en vivo.

El espectáculo busca crear un diálogo entre la fuerza rítmica del género urbano y la riqueza sonora de los instrumentos sinfónicos, transformando canciones que han marcado generaciones en nuevas experiencias auditivas. Este formato, que ha sido bien recibido en otros países, aspira a cautivar tanto a los seguidores habituales como a quienes se acercan por primera vez a la música de Yandel desde una perspectiva diferente.

La entrada estará permitida para mayores de 18 años, aunque se habilitará una zona especial para asistentes desde los 16 años. La preventa exclusiva de entradas se realizará desde el viernes 19 de septiembre a las 11:00 a. m., y se extenderá hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 a. m.; mientras que la venta general comenzará el lunes 22 a partir de las 11:00 a. m. y se extenderá hasta agotar existencias. Los boletos estarán disponibles en TuBoleta.

Las entradas saldrán a la venta el 22 de septiembre para todo el público, y el día 19 en preventa - crédito cortesía Breakfast Live

A lo largo de más de 25 años de carrera, Yandel se ha consolidado como una de las voces más influyentes del reguetón, tanto en su etapa junto a Wisin como en su trayectoria en solitario, acumulando múltiples éxitos en listas internacionales, entre posiciones destacadas en los listados Billboard y colaboraciones con los artistas más destacados del género.

En 2024, recibió el Latin AMAs Pioneer Award, un reconocimiento a su aporte al desarrollo de la música urbana. Además, su álbum Resistencia (R3SISTENCIA) y el sencillo Yandel 150 junto a Feid han alcanzado posiciones destacadas en los rankings musicales.

Yandel celebró sus nominaciones a los Latin Grammy

Yandel celebró en redes sociales sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 - crédito Latin Grammy

La relevancia de Yandel en la actualidad se refleja también en sus recientes nominaciones a los Latin Grammy. A través de sus redes sociales, el artista celebró su inclusión en la próxima edición de estos premios, donde compite en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana por Elyte, y Mejor Interpretación de Reggaetón por su colaboración con Tego Calderón en Reggaetón Malandro.

La Academia Latina de la Grabación anunció la lista de nominados para la edición número 26 de los Latin Grammy en la mañana del miércoles 17 de septiembre, en la que también destaca la presencia de artistas colombianos como Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Beéle, Fariana y Morat en varias de las 60 categorías.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tras un proceso de selección que consideró canciones publicadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. La votación final para elegir a los ganadores comenzará el 1 de octubre.