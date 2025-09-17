El auge del trabajo híbrido impulsa más de 1.500 vacantes en Bogotá: conozca dónde y cómo aplicar

El trabajo bajo modalidad híbrida es uno de los más atractivos en el mercado laboral - crédito Freepik

Más de 1.500 vacantes en modalidad híbrida están disponibles actualmente en Bogotá, lo que evidencia el auge de este modelo laboral en la capital colombiana.

Esta tendencia, que combina la presencialidad con el trabajo remoto, responde tanto a las necesidades de las empresas como a las expectativas de los profesionales, y se consolida como una de las opciones más atractivas en el mercado de empleo de la ciudad.

El crecimiento del trabajo híbrido en Bogotá se refleja en la amplia oferta publicada en Magneto Empleos, una de las plataformas más activas para conectar talento y compañías en el país.

Las oportunidades abarcan sectores diversos, desde ventas y administración hasta tecnología, servicio al cliente e ingenierías. Entre los perfiles más solicitados figuran asesores comerciales, ejecutivos de cuentas, auxiliares administrativos, desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, agentes de contact center, gestores de experiencia de usuario, ingenieros de proyectos y diseñadores industriales.

Además, áreas como marketing digital, finanzas y recursos humanos también han adoptado el modelo híbrido, lo que demuestra su expansión a casi todos los ámbitos profesionales.

La consolidación de este esquema en Bogotá tiene varias explicaciones. El tráfico intenso y las largas distancias en la ciudad han impulsado la preferencia por modalidades flexibles, que permiten a los empleados optimizar su tiempo y reducir desplazamientos.

Algunas ofertas de empleo vigentes

Entre las vacantes híbridas más destacadas se encuentran posiciones como especialista de Ticketing, con salarios entre $4.200.000 y $5.000.000, cuyas responsabilidades incluyen la planificación de estrategias de boletería, monitoreo de ventas y coordinación de operaciones antes, durante y después de eventos. Este perfil requiere habilidades en comunicación, pensamiento estratégico y resolución de problemas. Aplique aquí.

Otra oferta relevante es la de analista de Compras y Comercio Exterior, con remuneraciones que oscilan entre $7.500.000 y $10.000.000, orientada a profesionales con experiencia en logística internacional, gestión de proveedores y control de inventarios. Aplique aquí.

Para este cargo se realizarán las siguientes funciones: gestionar órdenes de compra nacionales e internacionales, verificar documentos comerciales: facturas, certificados de origen, fichas técnicas, entre otros; realizar seguimiento a entregas y cumplimiento de proveedores, y apoyar en el control de inventarios y análisis de abastecimiento.

También sobresale el cargo de analista Comercial y Operaciones de Pólizas, dirigido a tecnólogos o estudiantes universitarios con experiencia en seguros y dominio intermedio de Excel. Aplique aquí.

Por último, la vacante de Especialista de Infraestructura TI ofrece un salario de $8.702.300 y está dirigida a ingenieros con experiencia en gestión de sistemas, virtualización y seguridad informática, valorándose certificaciones en nube y metodologías ágiles. Aplique aquí.

Para este cargo se requiere mínimo tres años de experiencia en gestión de sistemas y redes, manejo de infraestructura on-premise y nube, administración de sistemas, virtualización, seguridad informática y almacenamiento, además, preferiblemente, tener certificaciones en nube, Itil, Scrum.

Así puede aplicar a las vacantes disponibles

Para postularse a estas oportunidades, los interesados deben ingresar a www.magneto365.com, crear una cuenta gratuita o iniciar sesión, completar su perfil profesional y adjuntar la hoja de vida.

El sistema permite filtrar las vacantes por ciudad y modalidad, facilitando la búsqueda de empleos híbridos en Bogotá. Una vez identificada la oferta de interés, el proceso de postulación se realiza con un solo clic, tras revisar los requisitos específicos de cada posición.

Quienes aspiren a destacar en este mercado laboral deben ajustar su hoja de vida y perfil profesional a las exigencias de los roles híbridos, priorizando competencias digitales, capacidad de autogestión y experiencia en entornos remotos o colaborativos. Esta adaptación puede abrir la puerta a nuevas oportunidades en el dinámico panorama del empleo en Bogotá.