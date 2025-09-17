Frases para Amor y Amistad: las mejores dedicatorias para compartir por WhatsApp y sorprender a quienes más quieres

Amor y amistad en Colombia se celebra con amigos y la pareja - Crédito Freepik

El Día de Amor y Amistad en Colombia se diferencia de otras celebraciones similares en la región por la fecha en que se organiza y por su significado más amplio. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde el 14 de febrero es la fecha habitual, en Colombia la conmemoración tiene lugar el tercer sábado de septiembre. Esta decisión se tomó por razones económicas y culturales.

La celebración fue trasladada a septiembre en 1969, reemplazando la costumbre de festejar el Día de San Valentín en febrero. El cambio fue impulsado por los comerciantes, quienes observaron que el inicio de clases en febrero implicaba gastos importantes para las familias, lo que afectaba las ventas propias de la temporada.

Con la nueva fecha, septiembre se convirtió en un momento clave para el intercambio de detalles entre parejas, amigos y familiares, ya que el mes no tiene otras celebraciones relevantes en el calendario nacional. Así se buscó promover el consumo y favorecer la actividad económica durante este periodo.

En sus primeras ediciones, el Día de Amor y Amistad estaba enfocado exclusivamente en las parejas, replicando el espíritu romántico de San Valentín. Sin embargo, con el tiempo, el alcance de la celebración se amplió para incluir también a los amigos, permitiendo que quienes no estuvieran en una relación sentimental pudieran participar activamente en la festividad.

De este modo, el evento adquirió un carácter más inclusivo, promoviendo tanto el afecto romántico como la valoración de la amistad.

El origen de la celebración está directamente vinculado a la figura de San Valentín, un sacerdote que, según la leyenda, desafió la prohibición del emperador Claudio II de casar a los soldados jóvenes.

La fecha del 14 de febrero fue establecida en el año 494 d.C. por el papa Gelasio I como el día de los enamorados, coincidiendo con la ejecución y martirio de San Valentín por parte del Imperio romano.

Con el paso de los siglos, la festividad se expandió a diferentes países y, durante el siglo XX, perdió su carácter exclusivamente religioso para transformarse en una ocasión de índole comercial, especialmente aprovechada por los negocios de flores y regalos.

En Colombia, la diferencia más notoria respecto al San Valentín internacional radica en que la celebración no se limita al romance, sino que también exalta el valor de la amistad.

Es habitual que durante esta fecha se intercambien dulces entre amigos, se organicen reuniones y actividades recreativas, y se practique el tradicional juego del ‘amigo secreto’, en el que los participantes se entregan obsequios de manera anónima.

Esta costumbre se ha arraigado en colegios, universidades, oficinas y hogares, convirtiéndose en uno de los elementos más representativos de la festividad.

La elección de septiembre como mes para el Día de Amor y Amistad respondió también a la ausencia de otras celebraciones tradicionales en ese periodo, lo que facilitó que restaurantes, tiendas de regalos y otros comercios pudieran beneficiarse de la ocasión.

De este modo, la fecha se consolidó como una oportunidad tanto para fortalecer los lazos afectivos como para dinamizar la actividad comercial en el país.

Frases para dedicar en Amor y Amistad

El Día de Amor y Amistad en Colombia se ha transformado en una celebración que va más allá del amor de pareja, integrando a amigos y familiares en una jornada dedicada a la expresión de afecto y reconocimiento mutuo.

Para el amor

Mi corazón es tan tuyo como el sol es del cielo.

Contigo no me hacen falta ni las estrellas, porque tú eres mi universo.

Eres el café que le da sabor a mis días.

En estos momentos no hay lógica, matemáticas, cordura ni razón. Te amo con locura. Feliz día.

Tu amor es de lo más lindo de mi vida. Me alegra celebrar esta fecha junto a ti.

Pedí lo mejor para mi vida y llegaste tú. Feliz día del Amor y la Amistad, mi amor.

El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea. Y yo te amo tal cual como eres. Feliz Día del Amor y la Amistad.

Amarte es la mejor cosa que me pasó en la vida. Conocerte, fue la primera.

Para la amistad

Gracias por ser el pan de cada día en mi vida.

Con amigos como tú, los días grises se vuelven colores.

La verdadera amistad puede tener muchas comas, pero nunca un punto final. Feliz día de la amistad.

En tiempos difíciles es de valorar a quienes te brindan su amor y sincera amistad. Feliz día.

Con estas frases se podrá conmemorar esta fecha con los seres más cercanos.