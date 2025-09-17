Colombia

Andrés Parra abrió su corazón y sorprendió con confesiones sobre su adicción: “Era totalmente relacionada con una incapacidad”

El actor expuso su perspectiva sobre la raíz de las conductas adictivas y enfatizó la relación directa de estas problemáticas con heridas emocionales

David Garzón

Por David Garzón

Parra profundizó sobre su experiencia
Parra profundizó sobre su experiencia enfrentando la adicción al sexo - crédito Proactiv Entertainment

Una de las personalidades más emblemáticas del espectáculo nacional es Andrés Parra, reconocido ampliamente por el público gracias a su versatilidad actoral y su amplia participación en producciones televisivas que dejaron huella en los últimos años.

Entre los títulos que conforman su portafolio figuran proyectos de gran impacto como Escobar, el patrón del mal, El cartel de los sapos y El presidente, series que no solo consolidaron su carrera, sino que lo convirtieron en uno de los referentes de la industria en Colombia y Latinoamérica.

En la actualidad, el artista dio un giro hacia los escenarios teatrales, donde presenta Venga que si es pa’ eso, un espacio cuyo propósito trasciende la actuación para explorar aspectos de introspección y proceso personal, en el que fusiona el humor con experiencias profundas y emotivas ante su audiencia.

El actor ha integrado importantes
El actor ha integrado importantes producciones audiovisuales - crédito Prime Video

La trayectoria de Andrés Parra se caracteriza no solo por la excelencia de sus interpretaciones, sino por la apertura con la que aborda cuestiones personales y emocionales que marcan su existencia.

Adicción al sexo

Recientemente, el actor aceptó la invitación al pódcast Bumbox de BluRadio, un espacio en el que profundizó sobre temas poco convencionales en el ámbito mediático, específicamente su experiencia enfrentando la adicción al sexo.

Durante la entrevista, Parra expuso su perspectiva sobre la raíz de las conductas adictivas, en el que enfatizó la relación directa de estas problemáticas con experiencias de trauma y heridas emocionales no resueltas. En su análisis, señaló: “No hay adicción sin trauma, es muy importante que al adicto, se le empiece a tratar como lo que es, una persona rota, una persona herida, es una persona traumatizada y no hay que combatir la adicción, hay que irnos al trauma y fue un proceso muy lindo, porque justamente fue descubrir eso, parece que la adicción al sexo, era totalmente relacionada con una incapacidad, o sea con una interpretación de hogar muy frío y entonces el adulto interpreta al hogar como algo muy frío. En cambio, los encuentros casuales dan ese calor, pero como son casuales, esto nunca se van a enfriar“, explicó el actor.

El actor dio a conocer
El actor dio a conocer los detalles sobre las adicciones - crédito @soyandresparra/IG

Lejos de eludir los cuestionamientos o los diálogos públicos sobre asuntos íntimos, Andrés Parra optó por mostrarse genuino y accesible, permitiendo que su proceso de crecimiento y transformación quede expuesto al escrutinio social sin recurrir a máscaras. Tanto en su faceta artística como en la privada, Parra defiende la importancia de avanzar hacia una mayor comprensión de los desafíos personales como vía para alcanzar el bienestar y la autenticidad.

Su nueva relación sentimental

Desde lo personal, la vida afectiva de Parra también recibió atención. Tras la finalización de su relación con Diana Cáliz, el actor inició un vínculo sentimental con Juliana Rivera Gaviria. Aunque ambos optaron por llevar su romance con discreción en el ámbito digital, las imágenes publicadas muestran la solidez de su relación.

Andrés Parra y su nueva
Andrés Parra y su nueva relación con Juliana Rivera - crédito @soyandresparra/IG

De acuerdo con el actor, Rivera Gaviria está vinculada al sector de las relaciones públicas, se dedica a la organización de eventos y es madre de dos hijos, facetas que, sumadas a su vida profesional, completan su perfil. Recientemente, la pareja compartió una fotografía disfrutando de un viaje, lo que generó varios comentarios por parte de los usuarios, algunos de los cuales recordaron afirmaciones previas del actor respecto a su vida amorosa.

Finalmente, el tránsito hacia el teatro y su apuesta por profundizar en las emociones humanas en espectáculos como Venga que si es pa’ eso responden a esta convicción. Para el actor, el escenario se convierte en espejo de las realidades internas y los conflictos no resueltos que comparten muchas personas y buscan ser visibilizados y sanados.

