Colombia

Víctimas calificaron como “burla”, “vergüenza” y “traición” la primera sentencia de la JEP contra excomandantes de las Farc

Tras siete años de investigación, se emitió la primera sentencia restaurativa contra el antiguo secretariado de las Farc por la política de secuestros, decisión que varios afectados criticaron por considerar que no se tuvieron en cuenta sus reclamos de verdad y justicia

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La sentencia impuso ocho años
La sentencia impuso ocho años de sanciones restaurativas, sin cárcel, con trabajos en búsqueda de desaparecidos, desminado y actos de reparación - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

El martes 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de la política de secuestros que se extendió por el país durante más de dos décadas.

Sin embargo, para varias víctimas y sus representantes, la decisión judicial dejó un sentimiento de insatisfacción y reclamos sin resolver.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sofía Gaviria Correa, víctima por el asesinato de su hermano a manos de esa guerrilla y presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), expresó su inconformidad con la sentencia. “Nunca tuvimos fe especial en la JEP. Sin embargo, algunos de mis hermanos participaron en una audiencia. La familia escribió una carta señalando que la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, dijo en entrevista con W Radio.

En su cuenta de X, Gaviria calificó la decisión de la Jurisdicción como una “vergüenza”: “¿Ratificar derechos políticos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario?”, cuestionó.

Sofía Gaviria dijo que la
Sofía Gaviria dijo que la decisión es una “vergüenza” y que las víctimas no fueron escuchadas ni se aportó verdad suficiente - crédito @SOFIAGAVIRIAC/X

Críticas por falta de verdad y reparación

La condena se emitió como resultado del macrocaso 01, con el que la JEP investigó durante siete años los secuestros perpetrados por las Farc entre 1993 y 2016. En este proceso se registraron 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 fueron acreditadas oficialmente ante el tribunal.

Entre las voces críticas estuvo la del general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por más de 12 años. “Lo que hemos visto hoy en la audiencia es que los beneficios se los dieron todos a ellos (a las Farc). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”, dijo a la agencia EFE.

Mendieta agregó que las ventajas otorgadas a los excomandantes “vienen desde el mismo inicio del proceso de negociación que terminó con la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016”. También señaló que durante las audiencias las víctimas pidieron, sin éxito, información sobre la ubicación de personas desaparecidas, un problema que según él— “todavía persiste, ya que no se contó la verdad sobre los desaparecidos y los secuestrados que nunca fueron entregados”.

El general retirado lamentó además que las víctimas y sus familias han sido objeto de exclusión y estigmatización, mientras que los antiguos miembros de la guerrilla fundaron un partido político y accedieron a escaños en el Congreso y otras entidades del Estado.

El rechazo de Ingrid Betancourt y Clara Rojas

El magistrado Camilo Suárez Aldana
El magistrado Camilo Suárez Aldana defendió la sentencia asegurando que exige a los excomandantes reconocimiento público, verdad y trabajo en favor de las víctimas - crédito Zuma Press

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada por las Farc durante más de seis años, calificó la decisión como una traición a las víctimas. “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”, afirmó a W Radio.

Para Betancourt, el fallo representa una afrenta para quienes estuvieron en cautiverio: “Lo ocurrido hoy es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penas que les aplican, es indignante”.

También aseguró que tanto la justicia como los exguerrilleros incumplieron sus promesas. “Nos mintieron. Hicieron promesas sobre una paz que iba a ser sembrada sobre la justicia, donde no habría repetición, habría reparación a las víctimas y verdad”, agregó.

Clara Rojas, compañera de fórmula y de cautiverio de Betancourt, escribió en su cuenta de X que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. En declaraciones posteriores, reconoció que respeta la decisión de la JEP, pero consideró difícil de entender que de más de 21.000 víctimas de secuestro solo 4.200 hayan participado en las audiencias que llevaron a la sentencia.

Clara Rojas expresó que la
Clara Rojas expresó que la decisión deja una sensación de falta de proporcionalidad frente al daño causado - crédito @CLARAROJASG/X

Sobre las sanciones impuestas a los exFarc

Los excomandantes sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos fueron declarados responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestro, homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

La JEP les impuso ocho años de Sanción Propia, que deberán cumplir a través de trabajos restaurativos. Entre las tareas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental, la construcción de memoria histórica y actos simbólicos de reparación. Durante este período estarán bajo supervisión, con restricción de movimientos y monitoreo mediante dispositivos electrónicos.

El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de la decisión, explicó que la sentencia tiene un valor histórico: “Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”, afirmó durante la audiencia.

Temas Relacionados

VíctimasExFarcJEPIngrid BetancourtClara RojasSecretariado de las FarcSanción propiaSecuestrosColombia-Noticias

Más Noticias

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín: “No pudo más”

Las autoridades entregaron nuevos detalles del acto de violencia que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía

Murió el niño de 4

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

La presentadora aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque tras descertificación a Colombia en la lucha antidrogas: “Usted es adicto a la sangre”

Petro defendió los resultados de su gobierno en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos, mientras Duque atribuyó la decisión a las políticas de la actual administración

Gustavo Petro arremetió contra Iván

Freno en proyectos de energías renovables podrían provocar pérdidas por más de 18 millones de dólares

Expertos afirman que el estancamiento de 2.400 MW en proyectos renovables por desacuerdos sociales y falta de licencias impactan la economía colombiana

Freno en proyectos de energías

Paro de transportadores en Bogotá: todo lo que debe saber sobre las movilizaciones de este 16 de septiembre

Dentro de los puntos que se identifican en el documento, se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la foto detección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, entre otros

Paro de transportadores en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Piter Albeiro envió sarcástico mensaje a fans de Petro tras descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en lucha antidrogas: “Cambio es cambio”

Deportes

A la Dimayor se le

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025