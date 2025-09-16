Santiago Botero y David Racero protagonizaron fuerte agarrón durante la jornada de protestas en Bogotá: “¡Oportunista!"

El congresista y el precandidato se lanzaron dardos en redes sociales - crédito @santiago.botero / @DavidRacero/x

En las manifestaciones de gremios de conductores en Bogotá que se llevaron a cabo el 16 de septiembre de 2025, se registró un hecho que causó el malestar de los ciudadanos que protestaron contra la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en materia de movilidad. En uno de los puntos de concentración de los motociclistas, hizo presencia el empresario antioqueño y precandidato presidencial de derecha Santiago Botero.

Los manifestantes, al percatarse de la presencia del aspirante a la Casa de Nariño, lo retiraron en medio de arengas que rechazaban su presencia. Con ello, se revivió la fuerte tensión entre actores políticos y sectores del transporte, en una jornada en la que se alteró la dinámica de la capital del país.

Luego del incidente, el empresario se pronunció a través de su cuenta en X con un mensaje en el que aseguró que acudió al punto de concentración, ubicado en la plazoleta de la biblioteca Virgilio Barco, para respaldar las causas por las que se manifestaron los moteros, taxistas y conductores.

“Se puso bueno, estamos defendiendo al motero, al taxista y al conductor, no nos dejamos intimidar“, escribió Botero, que busca llegar al cargo más relevante del país de la mano de su movimiento ‘Romper el Sistema’.

Representante del Pacto Histórico le respondió a Santiago Botero

No obstante, su mensaje fue blanco de burlas por parte del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, que le respondió con cuestionamientos sobre lo que el precandidato calificó como un “éxito” pese a que la Alcaldía de la ciudad, según sus palabras, intentó sabotear la manifestación.

Racero cuestionó que el aspirante presidencial afirmara que, con su presencia, “se pusieron buenas” las movilizaciones de los conductores. En la misma línea, aseguró que fueron los mismos manifestantes los que retiraron a Botero de la concentración como rechazo a su insistencia.

Adicionalmente, el congresista fue enfático al acusar al precandidato de intentar sacar provecho en su favor, por cuenta de las movilizaciones convocadas en respuesta a la mala gestión de la Administración distrital en materia de tránsito y movilidad de los bogotanos.

“Jajaja ‘se puso bueno qué?’ Si son ellos (el motero, el taxista, y el conductor) los que te sacaron!! ¡Oportunista!“, cuestionó el alfil del presidente de la República, Gustavo Petro.

Así como lo dijo en su mensaje, Botero no se dejó intimidar y le respondió al representante, recordándole los cuestionamientos que rodean su gestión y sus posiciones a favor de las reformas en materia laboral que impulsa el Gobierno nacional.

En este sentido, el antioqueño resaltó que fue “curioso” que Racero se atreva cuestionar su presencia en la movilización, pero no haya estado en los puntos de concentración para respaldar las causas por las que los conductores paralizaron el tráfico en Bogotá hasta llegar a la sede de la Administración distrital, ubicada en el centro de la ciudad.

A la par, el precandidato sugirió que el congresista no pudo hacer presencia en el lugar por estar atendiendo negocios personales en los que, aseguró Botero, se queda con parte del sueldo de sus trabajadores y no cumple con las obligaciones establecidas por la ley para los empleadores.

“Lo curioso es que no te vi. En la marcha, yo sí marché, depronto estabas en tu Fruver robándote el sueldo y las prestaciones de tus empleados (sic)“, explicó el precandidato.

La presencia de Botero en la manifestación de los motociclistas no fue un hecho aislado, dado que ya había expresado de forma pública su respaldo a la protesta. Por tal motivo, expresó su apoyo a las posturas del concejal Julián Forero; sin embargo, este último se distanció de la figura del precandidato por considerar que su convocatoria no estaba asociada a intereses electorales ni a campañas políticas.