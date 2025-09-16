Colombia

Paro de conductores: secretarías de Educación de Soacha y Bogotá se pronunciaron sobre la jornada de clases

Las autoridades educativas suspenden actividades presenciales y adoptan estrategias alternativas para garantizar la continuidad académica, mientras se monitorean riesgos asociados a la movilidad y el orden público en la región

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Bogotá enfrenta una masiva jornada
Bogotá enfrenta una masiva jornada de protestas de conductores que afectará la movilidad y la educación - Montaje Johan Largo/Infobae/X

El martes 16 de septiembre de 2025, Bogotá vivirá una de las jornadas de protesta más grandes de los gremios de conductores en los últimos años, con movilizaciones que comenzaron a las 5:00 a. m., que afectará la normalidad de la ciudad.

El paro fue convocado por líderes de diferentes sectores del transporte para manifestar su rechazo a lo que consideran decisiones arbitrarias, corrupción y mala gestión de la movilidad bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de la protesta se extenderá al sector educativo. En ese sentido, la Secretaría de Educación precisó que habrá normalidad académica; no obstante, la dependencia estará en constante monitoreo ante las posibles afectaciones que puedan registrar durante el día. La entidad precisó que se estará informando cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

“En cuanto a los colegios privados, en su mayoría habrá normalidad; de todas maneras se recomienda verificar directamente con cada institución. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de la Secretaría de Educación”, sumó la secretaría.

La entidad anunció seguimiento constante
La entidad anunció seguimiento constante a la situación en colegios públicos y privados, recomendando a padres y estudiantes consultar solo fuentes oficiales para evitar confusión durante la jornada de movilizaciones - crédito Secretaría de Educación

Por su parte, en el municipio de Soacha, ante la previsión de afectaciones derivadas del paro, la gobernación ordenó la suspensión de la jornada académica presencial en las instituciones educativas oficiales. La Secretaría de Educación del municipio informó que la medida busca reducir los riesgos asociados a los desplazamientos y eventuales alteraciones del orden público.

Como parte de las acciones de contingencia, las escuelas oficiales implementarán estrategias de clases virtuales y guías académicas, con monitoreo permanente de la entidad. Para los colegios privados de Soacha, la administración recordó que cuentan con autonomía para decidir la modalidad de sus clases, aunque se exhortó a tomar decisiones que prioricen la seguridad de toda la comunidad educativa.

La Alcaldía de Soacha y la Secretaría de Educación de ese municipio pidieron a padres, madres y cuidadores estar atentos solo a los comunicados oficiales respecto a novedades en el retorno de la presencialidad o nuevas directrices, para evitar desinformación y garantizar la seguridad en el contexto de las movilizaciones.

Soacha anunció suspensión de clases
Soacha anunció suspensión de clases presenciales y medidas de contingencia - crédito Alcaldía de Soacha

Paro de conductores en Bogotá

El cese de actividades integra a motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares y plataformas de transporte, según informaron los organizadores de la movilización. Las marchas tendrán los siguientes puntos de concentración:

  • Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba
  • Calle 95 con carrera 15
  • Biblioteca Virgilio Barco, avenida La Esmeralda con Calle 63
  • Carrera 11 con calle 69
  • Plaza de Bolívar
  • Centro Mayor, calle 38 sur con carrera 34D
  • Autopista Sur con avenida Villavicencio.

Las razones de la protesta fueron enumeradas por sus promotores y muestran la amplia gama de descontentos entre los conductores:

  • La presunta pérdida de recursos públicos en corrupción y contratos turbios relacionados con la movilidad.
  • El uso de infracciones y comparendos como una “caja registradora” que afecta a los ciudadanos.
  • Reclamos por el incremento de inseguridad para conductores y pasajeros.
  • Acusaciones de falta de respuesta ante las basuras y el deterioro del espacio público.
  • La denuncia de que el sistema de grúas y patios se ha convertido en un “negocio de mafias”.
  • Congestiones y trancones que, aseguran, afectan la calidad de vida sin que existan soluciones concretas.
  • Huecos y vías en mal estado que ponen en riesgo la integridad de quienes se desplazan diariamente.
  • Malos tratos y presunto abuso por parte de los agentes de tránsito.
  • Denuncias sobre el funcionamiento de cámaras de foto detección sin control o autorización.
  • Obras públicas abandonadas o sin avances significativos en distintos puntos de la ciudad.
  • Sectores barriales afectados por el olvido de la administración y la ausencia de estrategias eficaces de tráfico.
  • Reiterados problemas en TransMilenio y falta de planes de contingencia.
  • Afirmaciones de que el fracaso del sistema de transporte público reta el derecho a la movilidad y a la seguridad, especialmente de las mujeres.
  • Robos constantes en zonas de parqueo sin garantías mínimas para los usuarios.
  • Quejas sobre procedimientos arbitrarios desde la Secretaría de Movilidad que, según ellos, “arrinconan al conductor”.
  • La negativa del alcalde a firmar un decreto que garantice la voz de los conductores en la toma de decisiones.
  • La postura del mandatario distrital de priorizar ingresos por comparendos e impuestos sobre medidas de seguridad vial.
Gremios del transporte denuncian inseguridad,
Gremios del transporte denuncian inseguridad, abusos y deterioro vial bajo la administración de Galán - crédito Colprensa

Finalmente, las autoridades anunciaron el despliegue de gestores de diálogo y convivencia para acompañar la movilización. Además, prevé que el tránsito se vea restringido alrededor de los principales puntos de encuentro y que se generen retrasos en los corredores estratégicos de la ciudad. La administración recomendó a la ciudadanía seguir las actualizaciones sobre afectaciones viales, desvíos y acciones de contingencia a través de los canales oficiales.

Temas Relacionados

Paro de conductoresSoachaBogotáJulián ForeroGobernación de SoachaSecretaría de EducaciónMovilizacionesInstituciones educativasJornada escolarComunidad educativaColombia-Noticias

Más Noticias

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

El general confirmó el saldo total de miembros de la institución afectados, así como las medidas que implementarán para mitigar los impactos en las instalaciones oficiales

Director de la Policía visitó

Petro le hizo frente a los señalamientos de “misoginia” tras polémico gesto con Gloria Miranda: “Yo no le tengo asco, todo lo contrario”

Durante el Consejo de Ministros, el presidente respondió a quienes lo acusaron de actos de aversión hacia las mujeres tras su comentario hacia la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y se fue contra los sectores que lo criticaron

Petro le hizo frente a

OEA otorgará 1.500 becas para maestrías en las carreras del futuro: estos son los requisitos para participar

Los programas tienen enfoque especial en las mujeres, teniendo en cuenta que son las que menos acceden a estas carreras

OEA otorgará 1.500 becas para

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

El futbolista colombiano llegó a ser uno de los jugadores más destacados del conjunto inglés durante tres temporadas, luego de destacar en el fútbol portugués

Figura del Liverpool lamentó la

Petro lanzó ‘vainazo’ a la “derecha colombiana” por la descertificación: también aseguró que su Gobierno es el que más incautó cocaína en la historia

El jefe de Estado se refirió en un Consejo de Ministros a la descertificación de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas

Petro lanzó ‘vainazo’ a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Figura del Liverpool lamentó la

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional