OEA otorgará 1.500 becas para maestrías en las carreras del futuro: estos son los requisitos para participar

Las mujeres tendrán beneficios en estas becas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia enfrenta un déficit notable en formación científica, lo que se evidencia porque solo dos de cada diez jóvenes optan por estudiar carreras en ciencia y tecnología. Del mismo modo, se indica que la participación femenina en estos campos permanece por debajo del 30%, lo que limita la diversidad y la innovación.

Para reducir estas brechas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece 1.500 becas para cursar maestrías virtuales en áreas como inteligencia artificial, big data, energías renovables, gestión de proyectos, Building Information Modeling (BIM), bioconstrucción y transformación digital. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre de 2025 y los resultados de los seleccionados se publicarán el 16 de octubre, además, se confirmó que las clases comenzarán el 21 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Datos recientes del Observatorio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología muestran que el 22% de los nuevos universitarios colombianos elige programas Stem, con una representación femenina que no sobrepasa el 30%. Esta falta de personal en las áreas limita la competitividad e innovación nacional.

Según la Fundación Corona, hacia finales de 2025 el país requerirá más de 162.000 profesionales en Tecnologías de la Información, de no lograrlo, podría comprometerse su competitividad y atractivo para la inversión extranjera.

Las becas buscan reducir las brechas de acceso a la educación en tecnología y ciencia - crédito Pexels

La convocatoria fue realizada por una alianza entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y Structuralia, escuela de posgrados online, que ofrecen maestrías en inteligencia artificial, big data, energías renovables, eficiencia energética, petróleo, gestión de proyectos, BIM y transformación digital.

José Polanco, viceresponsable del Programa Internacional de Becas de Structuralia, explicó que: “Esta oportunidad representa un apoyo decisivo para que más colombianos accedan a formación internacional de calidad en campos estratégicos para el futuro del país”.

Requisitos y proceso de postulación

La inscripción se realiza de forma digital a través del portal https://becasoea.structuralia.com. Para aplicar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad colombiana o residencia legal .

Haber sido admitido al máster seleccionado.

Presentar copia de la cédula, hoja de vida actualizada y diploma universitario.

Contar con disponibilidad para responder una entrevista telefónica.

La evaluación considerará el lugar de residencia, priorizando zonas con menor acceso a educación de calidad, los méritos académicos y profesionales, y el impacto potencial del conocimiento adquirido en el entorno del estudiante.

Además, Polanco reiteró que esperan que los postulados tengan vocación real por las áreas de estudio: “Buscamos personas capaces de convertir el conocimiento en soluciones reales para sus comunidades. Queremos becarios con una visión transformadora y compromiso tangible con el desarrollo de su entorno”.

Y es que las becas responden a la demanda laboral, que seguirá en aumento en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, energías limpias y gestión de infraestructura inteligente, lo que representa una opción real para abrirse campo en el ámbito profesional.

Los estudiantes podrán manejar su tiempo para tomar las clases - crédito Julia M Cameron/Pexels

Programas disponibles y beneficios adicionales

La oferta incluye ochenta maestrías en inteligencia artificial, big data, BIM, ingeniería civil, líneas ferroviarias, petróleo, eficiencia energética, energías renovables, ciudades inteligentes, bioconstrucción, desastres climáticos, robótica, gestión de proyectos y transformación digital. Todas tienen una duración de 12 meses y otorgan doble titulación: una expedida por Structuralia y otra por la Universidad Católica de Murcia (Ucam), sujeta a la validación documental requerida.

Las clases no se llevan a cabo de en tiempo real, lo que permite que los estudiantes puedan equilibrar su tiempo con las responsabilidades laborales. Además, si el postulante tiene entre 20 y 30 años, podrá inscribirse sin costo en un curso complementario, seleccionando entre opciones en gestión financiera, contract management, identidad digital y metodologías ágiles.

Así, se indicó que las becas incluyen un incentivo adicional del 5% para mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de género en el sector Stem y promover la participación femenina en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y social del país.