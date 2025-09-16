Colombia

OEA otorgará 1.500 becas para maestrías en las carreras del futuro: estos son los requisitos para participar

Los programas tienen enfoque especial en las mujeres, teniendo en cuenta que son las que menos acceden a estas carreras

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las mujeres tendrán beneficios en
Las mujeres tendrán beneficios en estas becas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia enfrenta un déficit notable en formación científica, lo que se evidencia porque solo dos de cada diez jóvenes optan por estudiar carreras en ciencia y tecnología. Del mismo modo, se indica que la participación femenina en estos campos permanece por debajo del 30%, lo que limita la diversidad y la innovación.

Para reducir estas brechas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece 1.500 becas para cursar maestrías virtuales en áreas como inteligencia artificial, big data, energías renovables, gestión de proyectos, Building Information Modeling (BIM), bioconstrucción y transformación digital. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre de 2025 y los resultados de los seleccionados se publicarán el 16 de octubre, además, se confirmó que las clases comenzarán el 21 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Datos recientes del Observatorio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología muestran que el 22% de los nuevos universitarios colombianos elige programas Stem, con una representación femenina que no sobrepasa el 30%. Esta falta de personal en las áreas limita la competitividad e innovación nacional.

Según la Fundación Corona, hacia finales de 2025 el país requerirá más de 162.000 profesionales en Tecnologías de la Información, de no lograrlo, podría comprometerse su competitividad y atractivo para la inversión extranjera.

Las becas buscan reducir las
Las becas buscan reducir las brechas de acceso a la educación en tecnología y ciencia - crédito Pexels

La convocatoria fue realizada por una alianza entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y Structuralia, escuela de posgrados online, que ofrecen maestrías en inteligencia artificial, big data, energías renovables, eficiencia energética, petróleo, gestión de proyectos, BIM y transformación digital.

José Polanco, viceresponsable del Programa Internacional de Becas de Structuralia, explicó que: “Esta oportunidad representa un apoyo decisivo para que más colombianos accedan a formación internacional de calidad en campos estratégicos para el futuro del país”.

Requisitos y proceso de postulación

La inscripción se realiza de forma digital a través del portal https://becasoea.structuralia.com. Para aplicar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener nacionalidad colombiana o residencia legal.
  • Haber sido admitido al máster seleccionado.
  • Presentar copia de la cédula, hoja de vida actualizada y diploma universitario.
  • Contar con disponibilidad para responder una entrevista telefónica.

La evaluación considerará el lugar de residencia, priorizando zonas con menor acceso a educación de calidad, los méritos académicos y profesionales, y el impacto potencial del conocimiento adquirido en el entorno del estudiante.

Además, Polanco reiteró que esperan que los postulados tengan vocación real por las áreas de estudio: “Buscamos personas capaces de convertir el conocimiento en soluciones reales para sus comunidades. Queremos becarios con una visión transformadora y compromiso tangible con el desarrollo de su entorno”.

Y es que las becas responden a la demanda laboral, que seguirá en aumento en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, energías limpias y gestión de infraestructura inteligente, lo que representa una opción real para abrirse campo en el ámbito profesional.

Los estudiantes podrán manejar su
Los estudiantes podrán manejar su tiempo para tomar las clases - crédito Julia M Cameron/Pexels

Programas disponibles y beneficios adicionales

La oferta incluye ochenta maestrías en inteligencia artificial, big data, BIM, ingeniería civil, líneas ferroviarias, petróleo, eficiencia energética, energías renovables, ciudades inteligentes, bioconstrucción, desastres climáticos, robótica, gestión de proyectos y transformación digital. Todas tienen una duración de 12 meses y otorgan doble titulación: una expedida por Structuralia y otra por la Universidad Católica de Murcia (Ucam), sujeta a la validación documental requerida.

Las clases no se llevan a cabo de en tiempo real, lo que permite que los estudiantes puedan equilibrar su tiempo con las responsabilidades laborales. Además, si el postulante tiene entre 20 y 30 años, podrá inscribirse sin costo en un curso complementario, seleccionando entre opciones en gestión financiera, contract management, identidad digital y metodologías ágiles.

Así, se indicó que las becas incluyen un incentivo adicional del 5% para mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de género en el sector Stem y promover la participación femenina en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y social del país.

Temas Relacionados

BecasEstudioEducaciónCursos gratisInteligencia artificialDónde estudiar big dataColombia-Noticias

Más Noticias

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

El general confirmó el saldo total de miembros de la institución afectados, así como las medidas que implementarán para mitigar los impactos en las instalaciones oficiales

Director de la Policía visitó

Petro le hizo frente a los señalamientos de “misoginia” tras polémico gesto con Gloria Miranda: “Yo no le tengo asco, todo lo contrario”

Durante el Consejo de Ministros, el presidente respondió a quienes lo acusaron de actos de aversión hacia las mujeres tras su comentario hacia la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y se fue contra los sectores que lo criticaron

Petro le hizo frente a

Paro de conductores: secretarías de Educación de Soacha y Bogotá se pronunciaron sobre la jornada de clases

Las autoridades educativas suspenden actividades presenciales y adoptan estrategias alternativas para garantizar la continuidad académica, mientras se monitorean riesgos asociados a la movilidad y el orden público en la región

Paro de conductores: secretarías de

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

El futbolista colombiano llegó a ser uno de los jugadores más destacados del conjunto inglés durante tres temporadas, luego de destacar en el fútbol portugués

Figura del Liverpool lamentó la

Petro lanzó ‘vainazo’ a la “derecha colombiana” por la descertificación: también aseguró que su Gobierno es el que más incautó cocaína en la historia

El jefe de Estado se refirió en un Consejo de Ministros a la descertificación de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas

Petro lanzó ‘vainazo’ a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Figura del Liverpool lamentó la

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional