Colombia

Incautaciones de cocaína en Colombia llegan a 700 toneladas en 2025 y crece presión internacional

El Ministerio de Defensa reportó aumentos en incautaciones y destrucción de laboratorios, mientras persiste el debate por la descertificación de EE. UU.

Por Mauricio Villamil

Guardar
Las autoridades informaron que la
Las autoridades informaron que la incautación del clorhidrato de cocaína afectó las finanzas del grupo armado en más de USD45,4 millones - crédito Policía Nacional

En lo corrido de 2025, el Ministerio de Defensa informó un incremento en las operaciones contra el narcotráfico que se refleja en cifras históricas de incautación de droga.

Según los datos oficiales, la Fuerza Pública ha decomisado 700 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un crecimiento del 8 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el reporte conocido por W Radio.

Se descubrió que cada bulto
Se descubrió que cada bulto de carbón mineral estaba marcado con un rótulo que indicaba que su destino era La Rioja, en España - crédito Policía Metropolitana de Cali

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además del decomiso de cocaína, el balance señala que se han confiscado 64 toneladas de pasta base de coca, tres toneladas más que en 2024, lo que equivale a un aumento del 5 %. En paralelo, también se incautaron 392 kilos de heroína, es decir, 156 kilos adicionales en comparación con el año anterior.

El Ministerio de Defensa reportó igualmente la destrucción de 4.570 laboratorios dedicados al procesamiento de drogas ilícitas. La cifra marca un aumento de 895 estructuras respecto al mismo lapso de 2024, lo que equivale a un 24 %. Dentro de este resultado se incluyen 181 complejos utilizados para la producción de clorhidrato de cocaína.

En cuanto a la erradicación, el titular de la cartera de Defensa indicó que “Más de 11.000 hectáreas – entre erradicar y sustituir cultivos para uso ilegal – han sido ya eliminadas; 5.300 de la Policía Nacional y 6.000 del Programa de Sustitución de Cultivos”, según recogió W Radio.

FOTO DE ARCHIVO. Erradicación manual
FOTO DE ARCHIVO. Erradicación manual de plantaciones de coca en Putumayo, Colombia, 12 de noviembre, 2023. REUTERS/Luisa González

El reporte llega en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras la descertificación anunciada por la Casa Blanca. Washington argumentó que “por incumplir manifiestamente durante los últimos 12 meses sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos” Colombia entró en la lista de países que no alcanzaron los objetivos previstos.

El gobierno estadounidense afirmó que “en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narco-terroristas solo han exacerbado la crisis”, según lo citó El Tiempo.

En el mismo pronunciamiento, la Casa Blanca agregó que los avances logrados durante años de cooperación binacional se habrían debilitado con las políticas recientes, lo que derivó en la decisión de aplicar una descertificación condicionada.

El presidente Gustavo Petro respondió durante el consejo de ministros del 15 de septiembre. Desde allí manifestó que “Los Estados Unidos nos descertifican después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados y de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína”.

- crédito Presidencia de
- crédito Presidencia de Colombia

Agregó que “todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, realmente se afecta el pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar porque esa droga es un estimulante y les impide el descanso”, palabras recogidas por W Radio.

El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) mostró que al inicio del gobierno actual había 230.000 hectáreas sembradas con coca. Aunque el crecimiento en número de hectáreas fue de 10 % en 2023, la producción potencial de cocaína se disparó un 53 %, cerrando con 2.664 toneladas de droga pura, de acuerdo con los datos citados por El Tiempo.

Los analistas han explicado que la caída en la erradicación forzada incidió en estas cifras. En 2022 se registraron 9.403 hectáreas erradicadas, el nivel más bajo en diez años. Para julio de 2025, los datos del Ministerio de Defensa mostraban apenas 3.636 hectáreas erradicadas de una meta de 30.000.

Frente a este panorama, en septiembre el presidente Petro abrió la posibilidad de retomar la aspersión aérea. Sin embargo, especialistas señalaron que la decisión podría no tener efectos inmediatos debido al tiempo restante del actual gobierno y a las exigencias establecidas por la Corte Constitucional para su implementación.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa resalta los resultados en incautaciones y destrucción de laboratorios como parte de la estrategia vigente. Los registros oficiales muestran un aumento sostenido en decomisos de cocaína y en la neutralización de infraestructuras de producción.

Se espera que en octubre se publique el informe Simci 2024, el cual podría confirmar la permanencia del área sembrada en niveles similares a los de 2023, aunque con un incremento en la capacidad de producción. Según expertos citados por El Tiempo, esto estaría relacionado con nuevas técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para maximizar el rendimiento de cada planta.

Temas Relacionados

IncautacionesCocaínaColombiaEE.UU.MinDefensaMinistro Pedro SáchezDescertificación

Más Noticias

Carolina Arbeláez denuncia pagos fúnebres irregulares en el Ministerio de Defensa bajo gobierno Petro

La congresista aseguró que existen diferencias significativas entre el número de muertes reportadas y los gastos funerarios reconocidos por la cartera de Defensa

Carolina Arbeláez denuncia pagos fúnebres

Alcalde de Cartagena exige cancelar licencia a agencia de turismo tras accidente en Barú

El alcalde Dumek Turbay solicitó sanciones a la empresa y al piloto implicado en el hecho que dejó herido a un turista

Alcalde de Cartagena exige cancelar

Resultados de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 15 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Cundinamarca y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este martes 16 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa: qué carros

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este martes 16 de septiembre

La restricción vehicular en Villavicencio cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Figura del Liverpool lamentó la

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional