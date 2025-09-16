Fiscalía presenta el principio de oportunidad con Pedro Rodríguez Melo, exsubdirector de la Ungrd, vinculado en el escándalo de corrupción

Los hechos investigados abarcan la contratación y ejecución de proyectos en distintas regiones del país - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La Fiscalía General de la Nación presentó el principio de oportunidad a Pedro Rodríguez Melo, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), involucrado en el escándalo nacional por corrupción de dicha entidad.

El acuerdo judicial establece que Rodríguez colaborará como testigo en procesos clave relacionados con contratos estatales y corrupción, según fuentes oficiales.

Entre los compromisos adquiridos con la justicia, Rodríguez Melo declarará contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario celebrado entre la administración departamental y la Empresa de Licores de Nariño.

La Fiscalía busca establecer si existieron anomalías durante la suscripción de este acuerdo comercial y si se presentaron favorecimientos indebidos que afectaron la transparencia de la gestión pública.