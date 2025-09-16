Colombia

Estadounidense fue judicializado en Medellín por explotación sexual de un menor de edad

El extranjero presuntamente se comunicó con la adolescente y la convenció de acudir al inmueble donde se hospedaba, ubicado en el barrio Laureles

Judicializan a ciudadano estadounidense por explotación sexual de menor en Medellín

La captura de un ciudadano estadounidense, identificado como Stephen Paul Mueller, en Medellín (Antioquia) marcó el inicio de una investigación penal por su presunta implicación en la demanda de explotación sexual comercial de una menor de edad.

En el operativo, llevado a cabo conjuntamente por la Policía Nacional y funcionarios de la Policía Judicial, se incautaron dos teléfonos celulares, un computador portátil y dos memorias USB, elementos que serán analizados para determinar si existen otras víctimas o contactos con menores en el país.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que Mueller habría contactado en al menos dos oportunidades a una adolescente de 14 años entre los años 2022 y 2023.

