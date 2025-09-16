Colombia

Adolescente mató a su padrastro a puñaladas mientras dormía: autoridades investigan la razón

La comunidad exige respuestas ante la ola de violencia que afecta el departamento de Bolívar

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Las autoridades acudieron hasta el
Las autoridades acudieron hasta el sector para inspeccionar la vivienda - crédito Colprensa

Un nuevo acto de violencia acabó con el silencio y la tranquilidad de la madrugada del martes 16 de septiembre de 2025 en Turbaco, Bolívar, pues un hombre fue asesinado a puñaladas en su vivienda del barrio El Paraíso, sector Buenos Aires. Los allegados señalan a una adolescente como la responsable, lo que generó sorpresa en la comunidad.

La víctima fue identificada como Rafael Enrique Puello Sabalza, de 40 años. Según información confirmada por la Policía Metropolitana de Cartagena y recogida por el diario local El Universal, la principal sospechosa es su hijastra, una adolescente de 15 años, que fue aprehendida poco después del suceso.

Del mismo modo, las autoridades indicaron que el crimen ocurrió entre la 1:30 y la 1:40 a. m., específicamente en la calle Segunda del sector Buenos Aires, al interior de la casa familiar. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, la víctima recibió varias heridas con arma cortopunzante, la mayoría en el pecho, y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades están adelantando las
Las autoridades están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos - crédito Colprensa

Las autoridades señalaron que existen dos versiones sobre las circunstancias del homicidio, de acuerdo con los primeros testimonios que fueron recogidos entre la comunidad. Una de ellas indica que la adolescente habría atacado a su padrastro mientras dormía.

Sin embargo, el informe policial citado por los medios locales plantea otra hipótesis: “Al parecer, los hechos se habrían presentado durante una riña al interior de una vivienda”, precisa el reporte oficial. Este contraste de versiones mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre el motivo y la dinámica que rodea el ataque, por lo que la comunidad está a la espera del reporte oficial.

Tras el crimen, la Policía Metropolitana de Cartagena procedió a la aprehensión de la menor, que fue puesta a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal, teniendo en cuenta su edad.

“Una adolescente de 15 años fue aprehendida y dejada a disposición de la autoridad competente”, informó la institución en declaraciones recogidas por El Universal. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre el proceso judicial que enfrentará la joven.

Otros delitos sacuden al departamento

Cabe mencionar que este no es el único acto de violencia que tiene en alerta a la comunidad, pues horas más tarde, se registró otro homicidio en la vía a la vereda de Aguas Prietas, donde un hombre, aún sin identificar, fue atacado a tiros por dos sujetos en motocicleta mientras caminaba solo por la zona.

El reporte indica que los agresores dispararon directamente a la cabeza de la víctima, que murió en el lugar, aunque llama la atención que no se llevaron ninguna de sus pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de un acto de sicariato.

Con estos casos, se confirma que la jornada del 16 de septiembre dejó dos homicidios en menos de 24 horas en Turbaco, un hecho que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad local.

Esta no es la única
Esta no es la única situación de inseguridad que tiene en alerta al departamento - crédito @PoliciaQuindio/X

La violencia en este departamento tiene en alerta a la comunidad, pues no solo los fatales ataques son protagonistas, debido a que la extorsión continúa afectando a comerciantes y personas del común. Uno de los casos fue protagonizado por Cristian David Bustos Morales en el barrio Los Calamares de Cartagena, que fue capturado tras ser señalado como responsable de un caso de extorsión que involucró a un menor de edad

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue realizado por uniformados del Gaula de la Policía Nacional el 2 de septiembre de 2025, en el que se llevó a cabo la detención del presunto responsable justo en el momento en que recibía $300.000 y tres pulseras de oro pertenecientes a la víctima, un estudiante de 17 años.

