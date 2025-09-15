Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto y que no le pueden faltar

Natti Natasha revela cuáles son sus infaltables en la maleta de maternidad - crédito @nattinatasha/IG

En vísperas de uno de los momentos más importantes de su vida, la cantante de reguetón Natti Natasha se prepara para el nacimiento de su segundo hijo y ha decidido compartir con sus seguidores los objetos que considera imprescindibles en su maleta de maternidad.

La artista puertorriqueña, conocida por su cercanía con el público en las redes sociales, explica que la experiencia de su primer embarazo ha transformado su enfoque, llevándola a priorizar la comodidad y el bienestar, así como algunos detalles personales que, según afirma, no pueden faltar en esta nueva etapa.

La cantante detalla que, al tratarse de su segunda experiencia como madre, ha aprendido qué elementos resultan realmente útiles y cuáles son necesarios para la comida de ella en ese momento.

Entre los objetos esenciales que ha seleccionado y decidió compartir en el video publicado en sus redes sociales, destaca un retrato familiar que incluye a su esposo el productor musical puertorriqueño Raphy Pina y a su primer hijo, un elemento que considera fundamental para sentirse acompañada en el hospital.

Natti Natasha revela los objetos imprescindibles en su maleta de maternidad antes de dar a luz a su segundo hijo - crédito @raphypina/IG

El secador de pelo ocupa un lugar prioritario en su equipaje, ya que recuerda las dificultades que enfrentó con su cabello durante su primer parto porque le gusta mantener con el blower hecho y lucir linda, especialmente por las fotografías que se toman en esos espacios para mantener el recuerdo.

“Mi cabello se volvió una locura y ahí no había nada ni nadie que me pudiera ayudar. Entonces, blower sí o sí”, aseguró, mientras mostraba su secador de cabello y risador.

Además, subraya la importancia de una buena iluminación en esos espacios y para ese mismo objetivo, así que decidió llevar su propia luz portátil, convencida de que las noches sin dormir serán aún más frecuentes con la llegada del segundo bebé y que, al menos, quiere verse bien en las postales.

“Con un segundo bebé vas a dormir menos, así que yo sé que para la foto yo necesito una buena iluminación. Y esta que está aquí (habla de ella misma) decidió que va a llevar su propia luz para las ojeras, para todo lo que vaya a ver, que lo ilumine un poquito más, porque de ahora en adelante sé que ya no vuelvo a dormir. Así que aunque sea me veo bien para la foto”, explicó la artista.

El toque personal de Natti Natasha: desde un retrato familiar hasta snacks y ketchup en su preparación para el parto - crédito @nattinatasha/IG

La protección y la higiene también forman parte de sus prioridades, así que insiste en la necesidad de incluir mascarillas (tapabocas), especialmente para quienes visiten al recién nacido, recordando que los bebés aún no cuentan con vacunas y que la prevención es clave en los primeros días de vida.

El calor, una constante durante el embarazo, la ha llevado a sumar un pequeño ventilador a la maleta, convencida de que será indispensable para sobrellevar las altas temperaturas que siente, sin importar el clima exterior.

“Embarazada todo me da calor, el aire puede estar a 50 y me da calor, puedo estar desnuda y me da calor, así que como eso se queda en el cuerpo por un buen tiempo después yo decidí que voy a llevar un pequeño abanico (ventilador portátil de mano)”, indicó Natti mostrando el aparato.

Para las noches o en los momentos de privacidad y cuando otras personas estén durmiendo, pero ella se encuentre despierta, Natti Natasha aprendió que debe llevar sus audífonos, los cuales vio como una herramienta útil tanto para escuchar música como para mantener conversaciones en su celular sin interrumpir el ambiente del hospital y sin exponer lo que ella hable.

Natti Natasha comparte su lado más real y divertido al preparar la llegada de su segundo bebé - crédito @nattinatasha/IG

El brillo labial, un accesorio que nunca falta en sus bolsos, también se suma a la lista, junto con una vela, que espera poder utilizar para crear un ambiente más relajado, siempre que las normas del hospital lo permitan.