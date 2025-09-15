Colombia

JEP leerá este martes 16 de septiembre primera sentencia contra exjefes de las Farc luego de ocho años de indagaciones: será transmitida

Siete miembros del secretariado de la extinta guerrilla comparecerán ante la Justicia Especial de Paz, después de reconocer su responsabilidad por secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton
Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, antiguo secretariado de las Farc en la JEP - crédito cortesía JEP.

El proceso que involucra a siete exjefes del secretariado de las extintas Farc alcanza un punto crucial, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aunciara en la mañana de este lunes 15 de septiembre la fecha y hora en la que hará lectura de la primera sentencia, tras su reconocimiento de responsabilidad por delitos cometidos durante el periodo de cautiverio y secuestros en el conflicto armado colombiano.

Este acto judicial se produce después de que más de 4.200 víctimas fueran acreditadas oficialmente para participar en el proceso, facilitando un escenario sin precedentes de rendición de cuentas y reparación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lectura del fallo se dará el martes 16 de septiembre a las 8: 00 a. m. y, según indicó esa justicia especial, estará habilitada vía streaming para que los colombianos puedan ver de primera mano el contenido del documento.

“Este martes, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP da lectura a la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio”, sañaló la JEP.

De acuerdo con la información oficial, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Jorge Torres Victoria y Rodrigo Granda Escobar, aceptaron ante la JEP, las víctimas y la opinión pública su implicación en la aplicación de una política sistemática de secuestro.

El tribunal ha establecido que esta política generó más de 21.000 víctimas directas e indirectas, marcando una de las cifras reconocidas más altas relacionadas con este tipo de crímenes durante el conflicto.

La responsabilidad admitida por los comparecientes no se limita al secuestro en sí, sino que también incluye la omisión ante actos de abusos contra los cautivos, desapariciones forzadas, tortura, homicidios, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados y violencia sexual.

Temas Relacionados

JEPSecretariado FarcSentencia JEPFarcRodrigo LondoñoPastor AlapeConflicto armado ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno estadounidense analiza retirar el respaldo a Colombia en materia de combate al narcotráfico, lo que abriría la puerta a sanciones económicas y sociales al país

Qué pasa si Estados Unidos

Colombia tiene nueva raqueta #1 en el tenis femenino: Emiliana Arango toma el lugar que por años ocupó Camila Osorio

La tenista antioqueño tuvo problemas gastrointestinales, que afectaron su desempeño ante la estadounidense Iva Jovic, la tenista más joven en ganar un torneo en la temporada 2025, con 17 años

Colombia tiene nueva raqueta #1

Lina Garrido lanzó dura crítica en contra de la directora del Pnis y dijo que debía renunciar por “dejarse manosear y acosar de Gustavo Petro”

La congresista de Cambio Radical cuestionó la permanencia de Gloria Miranda al frente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, luego del controversial momento con Petro en su intervención en Cauca

Lina Garrido lanzó dura crítica

Resultados del Super Astro Luna: signo y número ganador del 14 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados del Super Astro Luna:

Por millonario desvío de fondos y uso de contratos falsos fue capturada exsecretaria de la Comisión de la Verdad

La entidad, tras conocer los hechos de corrupción, ordenó una auditoría para revisar más de seiscientos contratos cuyo valor total ronda los veinte mil millones de pesos

Por millonario desvío de fondos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha reveló qué lleva

Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto tras las dificultades con su primer hijo: “No había nada ni nadie que me pudiera ayudar”

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con retrato junto a Fabiola Posada, ‘La gorda Fabiola’, hecho con IA: “Con la comediante que amé”

Jhonny Rivera logró segundo lleno total en el Movistar Arena y conmovió con su mensaje: “Estoy despertándome de un sueño”

Video: Reykon sorprendió con cambio de look y encendió las redes sociales; “El doble de Richard Ríos”

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Deportes

Colombia tiene nueva raqueta #1

Colombia tiene nueva raqueta #1 en el tenis femenino: Emiliana Arango toma el lugar que por años ocupó Camila Osorio

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”