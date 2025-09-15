JEP leerá este martes 16 de septiembre primera sentencia contra exjefes de las Farc luego de ocho años de indagaciones: será transmitida

Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, antiguo secretariado de las Farc en la JEP - crédito cortesía JEP.

El proceso que involucra a siete exjefes del secretariado de las extintas Farc alcanza un punto crucial, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aunciara en la mañana de este lunes 15 de septiembre la fecha y hora en la que hará lectura de la primera sentencia, tras su reconocimiento de responsabilidad por delitos cometidos durante el periodo de cautiverio y secuestros en el conflicto armado colombiano.

Este acto judicial se produce después de que más de 4.200 víctimas fueran acreditadas oficialmente para participar en el proceso, facilitando un escenario sin precedentes de rendición de cuentas y reparación.

La lectura del fallo se dará el martes 16 de septiembre a las 8: 00 a. m. y, según indicó esa justicia especial, estará habilitada vía streaming para que los colombianos puedan ver de primera mano el contenido del documento.

“Este martes, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP da lectura a la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio”, sañaló la JEP.

De acuerdo con la información oficial, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Jorge Torres Victoria y Rodrigo Granda Escobar, aceptaron ante la JEP, las víctimas y la opinión pública su implicación en la aplicación de una política sistemática de secuestro.

El tribunal ha establecido que esta política generó más de 21.000 víctimas directas e indirectas, marcando una de las cifras reconocidas más altas relacionadas con este tipo de crímenes durante el conflicto.

La responsabilidad admitida por los comparecientes no se limita al secuestro en sí, sino que también incluye la omisión ante actos de abusos contra los cautivos, desapariciones forzadas, tortura, homicidios, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados y violencia sexual.