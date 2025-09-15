Fundación de la comunidad trans respaldó nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad: “Es un símbolo de apertura democrática”

El ministro Juan Carlos Florián instó a evaluar la Ley de Cuotas debido a que es muy "binaria" - crédito @MinIgualdad_Col/X

Persiste la polémica en la política colombiana por el nombramiento de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de la Igualdad y Equidad, en reemplazo de Carlos Rosero.

Algunos sectores señalan que su eventual designación constituiría un incumplimiento a la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), ya que esta normativa establece una participación mínima del 50% para las mujeres en cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios.

No obstante, otros grupos sociales consideran oportuna la llegada de Florián al ministerio, al considerar que cuentan con la representación de las comunidades diversas en el alto gobierno.

Ese fue el caso de la Fundación de Mujeres Trans Diversas del Río Tuluni, que en un documento radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revelado por Semana, destaca la experiencia del funcionario y su papel en la defensa de los derechos de las personas sexualmente diversas.

“La trayectoria de la ministra Juan Florián Silva se ha desarrollado desde una identidad no binaria, marica y de género fluido, siempre vinculada a lo femenino y a la defensa de comunidades históricamente marginadas. Ignorar esta realidad para excluirla del ámbito de aplicación de la Ley 581 constituye una restricción regresiva y contraria al principio de igualdad material”, indicó la organización social en el documento citado por el medio de comunicación.

Además, la fundación aseveró que limitar la discusión a una clasificación binaria de género constituye un acto discriminatorio y una visión restrictiva.

“El reconocimiento de la ministra en el cargo no se limita a su trayectoria individual. Representa un símbolo de apertura democrática que legitima la participación de los territorios, las diversidades sexuales y de género, y los sectores tradicionalmente relegados en el ejercicio del poder público”, manifestaron.

Igualmente, desestimaron que el debate sobre su nombramiento en la cartera de Igualdad sea frente a su género.

“Reducir su aplicación a un conteo binario hombre/mujer invisibiliza las realidades de quienes, como la ministra Juan Florián Silva, se reconocen desde lo femenino, transitan los géneros, se identifican como personas de género fluido y han enfrentado las violencias patriarcales. Una interpretación restrictiva de la Ley sería contraria al principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, al cual está obligado el Estado colombiano”, comenta la fundación en su comunicado.

Por último, la fundación insistió en que la llegada de Florián Silva no incumple ninguna normativa y aseveró que existen normativas que defienden a las comunidades mencionadas.

“Insistir en que la ministra Juan Florián Silva no cumple con la cuota femenina por llevar un nombre jurídico masculino desconoce su vivencia real de género y su condición de persona de género fluido, constituyendo una interpretación discriminatoria de la norma (...) La jurisprudencia constitucional ha señalado que la igualdad sustantiva exige reconocer y proteger la diversidad de identidades que habitan la sociedad colombiana, superando visiones binarias que limitan la aplicación de medidas afirmativas”, puntualiza la Fundación de Mujeres Trans Diversas del Río Tuluni