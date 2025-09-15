Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro ha puesto precio a su cabeza: “Han planeado destruir mi campaña, no me van a callar”

El precandidato presidencial afirmó por medio de su cuenta en X que seguirá firme defendiendo la democracia de Colombia y que no se va a dejar cazar

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El precandidato presidencial Abelardo de
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo fuertes acusaciones contra Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El abogado Abelardo de la Espriella denunció públicamente un supuesto plan para perjudicar su campaña electoral.

Según declaraciones compartidas en su red social de X, el precandidato afirmó que integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro y sus colaboradores lo tienen en la mira y buscan silenciarlo.

“El Tigre no se deja cazar. Petro y sus cómplices han puesto precio a mi cabeza y planean destruir mi campaña. No me van a callar. Estoy listo para enfrentarlos y defender a Colombia”, expresó De la Espriella.

El pronunciamiento generó reacciones de diversas figuras políticas y usuarios digitales, quienes analizan el impacto de sus palabras en el actual clima político colombiano.

