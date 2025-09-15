18 razones por las que conductores convocan masiva movilización en Bogotá el próximo 16 de septiembre

Gremios de conductores afirman que "Bogotá no tiene alcalde" - crédito EFE/Colprensa

Conductores y gremios del transporte en Bogotá anunciaron una gran movilización el 16 de septiembre para expresar su inconformidad con la gestión de la ciudad en temas de movilidad, seguridad y administración pública.

El concejal Julián Forero, vocero de la iniciativa, afirmó que los sectores representados, incluidos motociclistas, taxistas, transporte escolar, conductores de plataformas digitales, carga, funerario, grúas y particulares, decidieron unirse ante lo que consideran una administración desconectada de las necesidades ciudadanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la convocatoria, Bogotá será escenario de una protesta que busca visibilizar el malestar por el deterioro institucional, la corrupción y la falta de soluciones reales en movilidad. En palabras de Forero, “estamos mamados de la mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad. En vez de garantizar derechos, solo protegen a privados y amigos contratistas, mientras ven a los conductores como un negocio”.

Una gran alianza de gremios

Esta jornada reactiva un reclamo sostenido desde varios frentes. Diferentes gremios, asociaciones y clubes se darán cita con horarios y puntos de encuentro que serán definidos en los próximas horas.

Los organizadores de la protesta subrayan que “Bogotá no tiene alcalde, y los ciudadanos se ven obligados a unirse en una sola voz de protesta frente a la corrupción, los atropellos y la falta de soluciones reales para la movilidad”.

El concejal Julián Forero, junto a los diferentes sectores del transporte, anunció que los conductores de Bogotá saldrán a las calles en una gran movilización ciudadana. - crédito Concejo de Bogotá

18 razones de la movilización del 16 de septiembre

La protesta de este martes está motivada por un pliego de 18 condiciones que, según los organizadores, explican el malestar acumulado en los diversos sectores del transporte en la ciudad. Estos son los puntos clave expuestos por los voceros:

“Porque la plata de Bogotá se pierde en corrupción y contratos turbios de movilidad” : Las organizaciones denuncian pérdida de recursos públicos en contratos opacos y corrupción en la Secretaría de Movilidad, situación que, en su opinión, afecta directamente la ejecución de proyectos y servicios para ciudadanos y conductores.

“Porque los comparendos son una caja registradora contra el pueblo” : El sistema de comparendos en Bogotá funciona como una caja registradora contra el pueblo, en vez de tener finalidad preventiva, según sostienen los conductores.

“Porque estamos mamados de la inseguridad en la ciudad” : El creciente número de robos y ataques a conductores se ha convertido en una constante, afectando especialmente a quienes trabajan en sectores nocturnos.

“Porque las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde” : Los manifestantes critican que la Alcaldía no ha ofrecido respuestas contundentes para mejorar el manejo de residuos, lo cual repercute tanto en la imagen urbana como en las condiciones de tránsito.

“Porque grúas y patios se volvieron un negocio de mafias” : Los voceros aseguran que el proceso de inmovilización de vehículos y el sistema de patios están capturados por intereses mafiosos, limitando el debido proceso y generando costos desproporcionados para conductores.

“Porque los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales”: Los embotellamientos afectan la calidad de vida y las jornadas laborales, mientras la administración no propone soluciones estructurales al tráfico.

“Porque los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida” : Calles y avenidas se encuentran en mal estado, con huecos que representan un riesgo permanente para la integridad de conductores y peatones.

“Porque los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores“ : Los conductores denuncian maltrato y acciones desmedidas por parte de agentes de tránsito, señalando prácticas sancionatorias desproporcionadas y discrecionales.

“Porque las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización“: El uso indiscriminado de cámaras para detección de infracciones se percibe como arbitrario, sin suficiente vigilancia ni reglamentación efectiva.

Diferentes gremios, asociaciones y clubes se darán cita con horarios y puntos de encuentro que serán definidos en los próximas horas. - crédito Colprensa

“Porque hay obras abandonadas y otras sin avances reales” : Diversos proyectos de infraestructura vial permanecen abandonados o sin avances reales.

“Porque los barrios están destruidos y olvidados“ : Comunidades aseguran que muchas zonas de Bogotá han sido relegadas del mantenimiento vial y del desarrollo de obras de infraestructura, aumentando la percepción de olvido institucional.

“Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico“ : Los gremios consideran que no existen políticas integradas y efectivas para el manejo del flujo vehicular, lo que incrementa el caos en horas pico.

“Porque Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia” : La operación de TransMilenio sufre constantes fallas y no cuenta con contingencias eficaces para atender emergencias o daños a gran escala.

“Porque el sistema de transporte público fracasó y miles de mujeres prefieren usar otros medios por seguridad” : Voceros afirman que el sistema de transporte público ha perdido confianza, especialmente entre las mujeres, muchas de las cuales prefieren alternativas privadas, ante situaciones de riesgo.

“Porque roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías“ : Las denuncias por hurtos de automóviles y pertenencias en estacionamientos se han incrementado, lo que debilita la percepción de seguridad en espacios supuestamente vigilados.

Porque en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y arrinconan al conductor para obligarlo a pagar“ : Conductores reportan que las gestiones administrativas y sancionatorias los arrinconan y les niegan garantías para defenderse, viéndose obligados a pagar multas y costos adicionales.

“Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz de los conductores en las decisiones de movilidad“ : El alcalde Carlos Fernando Galán se niega a firmar el decreto que otorgaría a los conductores un asiento en los espacios de decisión sobre movilidad, sustraendo la representación directa del sector.

“Porque el alcalde piensa más en comparendos e impuestos que en salvar vidas en las vías”: El gremio considera que el enfoque de la administración se centra en aumentar el recaudo por multas e impuestos, postergando la formulación de medidas para reducir la accidentalidad y proteger vidas.

Una sola voz de protesta

Los organizadores insisten: “Defendemos nuestros derechos y los de todos los bogotanos. Esta movilización es la voz de quienes vivimos y sufrimos la ciudad todos los días”, aseguró el concejal Julián Forero.

La movilización está siendo convocada para el 16 de septiembre - crédito @fuchiconcejal/Instagram

Agregan que la manifestación busca representar un clamor colectivo ante lo que interpretan como persecución y falta de garantías: “Convocamos a todos los conductores de Bogotá, a la mayor movilización en la historia. Lo hacemos por todos, estamos cansados de las basuras, de la inseguridad y de la mala administración, porque Bogotá no tiene alcalde”.

Los sectores participantes señalaron que el compromiso inicial de la alcaldía de mejorar la relación entre la administración y los conductores aún no se traduce en soluciones efectivas. Por ello, aseguran que la movilización se realizará “por todos los bogotanos”, ya que los asuntos expuestos afectan de forma directa a la ciudadanía.