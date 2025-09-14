Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

La imagen entre el cantante y el aspirante presidencial generó miles de reacciones en las redes sociales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras oficializar su postulación a la Presidencia de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella sigue sumando personalidades que respaldan su campaña política.

En sus redes sociales, el jurista publicó una foto con el cantante colombiano Silvestre Dangond, en la que sostuvo que el artista apoyaba su aspiración presidencial, en la que busca llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La amistad entre Silvestre Dangond y Abelardo De La Espriella nació en una fiesta vallenata hace más de veinte años - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Silvestre Dangond está firme por la Patria… ¿Y tú?”, escribió De la Espriella en su publicación de Instagram, en la que se observa a las dos figuras públicas haciendo un saludo militar, haciendo alusión a su eslogan de campaña “Firmes por la Patria”.

El anuncio ha generado miles de reacciones en las redes sociales tanto del abogado como del artista nacional.

El impacto mediático de una alianza entre el abogado y el cantante sacude la opinión pública - crédito @delaespriella_style/Instagram

Mientras que algunos celebraron la postura del compositor colombiano para las elecciones del año entrante, otros cuestionaron la inclinación política del cantante de temas musicales como Las Locuras Mías, Bacano, A blanco y negro, entre otros.

“¡Mi próximo presidente”; “Firmes por la patria!! ¡Abelardo presidente!!”; “Super Firme Presidente! ¡Solo diga qué hay que hacer!”; “Llego el poder. Firmes por la patria”; “El concierto va por cuenta de silvestre, espéreme 2026”; “Qué cosa tan fea”; “Vendo boletas de Silvestre de occidental en Barranquilla. Después de ver esto, se me quitaron las ganas de ir”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en las redes de Abelardo de la Espriella.

Incluso, hubo varios que pidieron al abogado que el artista nacido en Urumita (La Guajira) sea su fórmula vicepresidencial para los comicios presidenciales.

La imagen de Abelardo De La Espriella y Silvestre Dangond juntos desata varios comentarios en las redes sociales - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Silvestre debe cantar en la posesión Presidencial, está obligado”; “Silvestre Vicepresidente”; “Vamos a ganar en primera vuelta”; ”Estaba esperando esta foto hace mucho, el apoyo de su mejor amigo“, expresaron los usuarios en las plataformas digitales.

Este no ha sido el único respaldo que ha tenido Abelardo de la Espriella. A inicios de septiembre de 2025, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, anunció que acompañará al abogado en la búsqueda de ganar la contienda presidencial en 2026.

“Abelardo de la Espriella tiene las pelotas y el carácter para enfrentar la criminalidad, derrotar el narcotráfico y arrodillar a los traidores de la patria. ¡Con él estoy de cabeza y sin casco!”, señaló el congresista en su cuenta de X.

Silvestre Dangond y Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Pantalla Instagram

Así se conocieron Abelardo de la Espriella y Silvestre Dangond

En diálogo con Tropicana Bogotá realizado en 2024, el abogado Abelardo de la Espriella reveló que el vínculo entre él y el cantante Silvestre Dangond ha permanecido por más de dos décadas, desde una coincidencia en una fiesta vallenata hasta consolidarse en una sociedad empresarial y una amistad familiar en Miami (Estados Unidos).

Según relató a la cadena radial, el origen de esta relación se dio cuando el jurista asistió a una celebración en la casa de la hermana del también cantante de vallenato Iván Villazón, otro de sus amigos. En ese encuentro, Indalecio Dangond llegó acompañado de su sobrino, Silvestre Dangond, donde comenzaba a forjar su carrera en el vallenato.

Durante la velada, Indalecio solicitó que se le permitiera a Silvestre interpretar algunas canciones. Al escucharlo, De La Espriella quedó impresionado y expresó: “Este man no es cantante, este man es intérprete, porque canta con el corazón (...) Le dije: Loco, tú estás para grandes vainas. El día que vayas a firmar con una disquera, búscame, yo te voy a revisar el contrato”, recordó en el citado medio de comunicación.

Silvestre Dangond y Abelardo de la Espriella aparte de amigos son socios en varios negocios - crédito @silvestredangond/Instagram

La oportunidad no tardó en presentarse. Meses después, Silvestre Dangond contactó a De La Espriella para informarle que había recibido una oferta discográfica. Tras analizar el contrato, ambos concluyeron que las condiciones no eran justas para el artista.

A pesar de ello, Dangond manifestó su determinación: “No me importa que me claven, a mí lo que me importa es grabar, porque si me dejan grabar, yo sé a dónde voy a llegar”, según relató De La Espriella a Tropicana Bogotá.

Actualmente, la relación entre Abelardo De La Espriella y Silvestre Dangond trasciende lo personal. Ambos residen en la misma zona de Miami, sus hijos mantienen una amistad y sus esposas son consideradas mejores amigas.

Además, han unido fuerzas en el ámbito empresarial, convirtiéndose en socios de productos como el ron Defensor, el vino Fratellone y el restaurante Místico. A pesar de las diferencias de personalidad, el hoy precandidato presidencial subrayó en la entrevista que lo que los une es una profunda admiración mutua. “Aunque somos dos personas muy diferentes, nos une la admiración mutua”, afirmó el abogado y empresario al espacio radial.