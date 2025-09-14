Colombia

Margarita Rosa de Francisco se refirió al polémico gesto de Petro con una de sus funcionarias: “Cuánto contenido patriarcal y misógino”

La actriz salió a dar su punto de vista sobre las críticas que ha recibido el presidente sobre el momento que vivió en público con la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Margarita Rosa de Francisco publicó
Margarita Rosa de Francisco publicó un mensaje en su cuenta en X sobre las críticas que ha recibido Gustavo Petro por comentarios sobre Gloria Miranda - crédito Instagram

Durante el evento “Pacto Territorial Cauca, por la Transformación Territorial y la consolidación de la Paz Total”, Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue blanco de críticas tras realizar comentarios sobre la vida personal de Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

El mandatario hizo alusiones a la apariencia y situación sentimental de la funcionaria durante su intervención, lo que generó incomodidad y reacciones negativas en redes sociales. En la cita oficial, Miranda había presentado los avances del programa RenHacemos, que destina $66.000 millones a la sustitución pacífica de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca.

Posteriormente, el presidente señaló: “Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

Petro luego agregó: “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”. Miranda, notoriamente incómoda, replicó: “Que me feliciten más bien, porque encontrar el amor no es fácil”.

Momento exacto de las palabras de Gustavo Petro hacia Gloria Miranda - crédito Presidencia de la República

Tras lo anterior, la actriz Margarita Rosa de Francisco intervino en la controversia generada por el presidente Gustavo Petro durante el evento.

La situación causó polémica en redes sociales, avivando debates sobre comportamientos adecuados en actos oficiales.

A través de su cuenta de X, Margarita Rosa abordó el incidente desde una perspectiva crítica y reflexiva. En su mensaje aseguró que no puede imaginar una escena similar protagonizada por una mujer en la presidencia, como Carolina Corcho.

“No me imaginaría a la futura presidenta Carolina Corcho diciendo coloquialmente en un acto oficial: ‘Me dicen que muchos de los vice ministros y ministros de mi gobierno son muy bellos y que son novios míos. A este lo perdimos porque ya se casó’, para luego estrecharlo en un abrazo familiar (sic)”, expresó la actriz.

Agregó que no percibe una intención consciente de Gustavo Petro por degradar a su funcionaria, pero identifica que existe “un condicionamiento” social que aún atraviesan muchas personas de generaciones pasadas, incluyéndose en ese grupo.

Tanto, que no lo vemos tan grave. Incluso nos parece normal y cariñoso. La trampa se nota más cuando imaginamos la situación si la protagoniza una mujer presidenta y un funcionario suyo”, señaló en su mensaje.

Margarita Rosa de Francisco opinó
Margarita Rosa de Francisco opinó sobre la polémica del presidente Petro y Gloria Miranda - crédito @Margaritarosadf

Por ende, De Francisco invitó a la sociedad a observar y reconocer los elementos de contenido “patriarcal y misógino” presentes en estas expresiones y consideró que ese cambio cultural es una transformación pendiente en Colombia.

La reacción de la artista evidenció el matiz complejo de la discusión sobre género, poder y representaciones en la función pública, y puso sobre la mesa la necesidad de revisar conductas normalizadas dentro de la política nacional.

Especialista analizó relación entre Gustavo Petro y Gloria Miranda

Un análisis especializado sobre la interacción pública entre Gustavo Petro y Gloria Miranda durante una reciente alocución en el departamento del Cauca ha generado debate sobre el papel de la comunicación no verbal en la política colombiana.

El episodio, que fue transmitido
El episodio, que fue transmitido oficialmente por la Presidencia, tuvo como protagonista a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos -crédito presidencia

De acuerdo con el experto Víctor Arango, invitado al espacio radial W Sin Carreta de la W Radio, detalló que la conducta del mandatario mostró patrones repetitivos de cercanía física, un fenómeno que “no fue aislado” ya que “lo hizo ocho veces más” durante su intervención.

Arango afirmó que el presidente estaba “emocionalmente exaltado con la familiaridad que tiene con todos”, al analizar los gestos de Petro en el acto oficial.

El especialista también señaló que la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) “se ve incómoda de pronto por el exceso de tacto del presidente”, lo que resaltó la importancia de mantener adecuada distancia en entornos laborales y oficiales.

El análisis de Víctor Arango puso de relieve cómo estos detalles no verbales pueden influir en la percepción de la opinión pública y abrir discusiones sobre las dinámicas de poder entre líderes y colaboradores, un tema que traspasó el contenido original de la alocución presidencial.

