Colombia

Asesinato subintendente de la Policía Nacional en Arauca: momento exacto del crimen quedó registrado por cámara de seguridad

Jorge Tapias estaba departiendo en un club nocturno cuando dos hombres armados lo atacaron en varias oportunidades, generándole la muerte inmediata

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Asesinaron a Jorge Armando Tapias,
Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza - crédito Colprensa/Captura video

La noche del sábado 13 de septiembre estuvo marcada por conmoción en Arauca tras el crimen que cobró la vida del subintendente Jorge Armando Tapias, un hecho que provocó muestras de solidaridad y duelo en la comunidad, dejando en evidencia el constante riesgo para los integrantes de la Fuerza Pública en zonas donde operan grupos armados ilegales.

El establecimiento nocturno del sector El Remolino, en el sector la Mediagua, fue el escenario del homicidio, registrado a las 7:53 p. m., cuando dos hombres armados le generaron un ataque directo que resultó en la muerte inmediata de Tapias, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jorge Tapias, de 34 años, integraba desde hace un año y medio el esquema de seguridad del alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos, en calidad de jefe de protección, cumpliendo labores de resguardo directo del mandatario municipal.

A través de un video divulgado por el medio regional JetSet Criollo mostraron el momento exacto cuando los sicarios llegaron caminado al establecimiento comercial donde se encontraba Jorge Armando y sin mediar palabra le propinaron varios tiros, en cuestión de segundos, los sujetos huyeron rápidamente del lugar.

Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza - crédito @JetSetCriollo/X

La Policía Nacional confirmó que, tras el crimen, se mantienen labores operativas en la zona para identificar y capturar a los responsables, aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre la investigación ni sobre los posibles móviles del ataque.

Reacciones ante el asesinato del funcionario

La Alcaldía de Arauca condenó el ataque, manifestando en sus redes sociales: “La administración lamenta con profundo dolor el asesinato de Jorge Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza, quien con valentía dedicó su vida al servicio y la protección”.

En el mismo mensaje, la institución expresó solidaridad con la familia del subintendente: “En este difícil momento, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y el compromiso con los que cumplió su labor”.

Por su parte, Juan Qüenza Ramos, alcalde de Arauca, se pronunció para exigir claridad en la investigación y rendir homenaje a su colaborador, señalando: “Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”.

Jefe de protección del esquema
Jefe de protección del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos. - crédito Alcaldía de Arauca

Con la muerte de Tapias, se reaviva el debate sobre los desafíos y peligros que enfrentan los miembros de la Fuerza Pública en Arauca, donde la presencia de estructuras armadas ilegales representa una amenaza constante para la integridad de los funcionarios y ciudadanos.

Masacre en Arauca: hombres armados acabaron con la vida de tres jóvenes en Tame

Otra tragedia ocurrió en el municipio de Tame, localizado en el departamento de Arauca, expone la gravedad de la crisis humanitaria que vive la región. Tres jóvenes fueron asesinados al interior de una vivienda del barrio Rincón de la Esperanza, en una acción violenta perpetrada por hombres armados la tarde del 25 de agosto.

Este crimen se transforma en la masacre número 51 registrada en Colombia en 2025, de acuerdo con el recuento de Indepaz.

Tan solo un día antes de este ataque, Gilberto Ramírez, líder social reconocido en la misma población, fue igualmente asesinado. La sucesión inmediata de estos hechos ha incrementado el sentimiento de desprotección entre los habitantes, mientras la comunidad permanece sumida en el temor y la incertidumbre.

Tres jóvenes fueron asesinados en
Tres jóvenes fueron asesinados en el municipio de Tame, Arauca, representa la masacre número 51 en Colombia en lo que va del 2025 - crédito Indepaz

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identificación completa de las víctimas, aunque sí se confirmó que todas las personas atacadas eran hombres.

Según la información oficial, los agresores irrumpieron violentamente en la vivienda y abrieron fuego de forma reiterada contra los jóvenes.

El evento pone en relieve el impacto tangible del conflicto armado en la vida diaria de la comunidad, una realidad que ha sido advertida en repetidas ocasiones por la Defensoría del Pueblo. El organismo ha subrayado la complejidad de la situación en Tame y amplias zonas de Arauca, detallando que la presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc y bandas de delincuencia local ha generado un incremento de homicidios y desplazamientos forzados.

Temas Relacionados

Asesinato AraucaAsesinato Jorge TapiasJefe de protección alcalde de AraucaAlcalde de AraucaJuan Alfredo Qüenza RamosVideo asesinatoAraucaColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

María Fernanda Carrascal cuestiona a Seguros Sura por negativa de cobertura médica: “Completamente absurdo”

La parlamentaria cuestionó además que, pese a tratarse de un antecedente conocido por la propia aseguradora, Seguros Sura le haya vendido de nuevo la póliza en 2021 y ahora argumente la existencia de una preexistencia para no asumir los costos de la cirugía

María Fernanda Carrascal cuestiona a

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Harold Tejada terminó como el mejor colombiano de la clasificación general; mientras que Egan Bernal fue el único cafetero que celebró victoria de etapa

Etapa 21 de la Vuelta

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

La antioqueña pasará a ser la raqueta #1 de Colombia, luego de que Camila Osorio no pudiera defender las semifinales alcanzadas en este mismo torneo durante el 2024

Hora y dónde ver a

Pareja de comerciantes cafeteros fueron liberados en Caquetá

Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga estuvieron secuestrados por más de 40 horas en una zona rural entre el municipio de Garzón

Pareja de comerciantes cafeteros fueron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Etapa 21 de la Vuelta

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar