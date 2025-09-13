Colombia

Así reaccionó Alejandra Urrea a la propuesta que le hizo Dímelo King para participar en su pódcast: “Cheque en blanco”

Elkin de la Hoz sorprendió a la creadora de contenido con una oferta sin precedentes, con la que desató incertidumbre tanto en los fans como en ella, al punto de que recurrió a su círculo íntimo para consultar

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Dímelo King sorprende a Alejandra
Dímelo King sorprende a Alejandra Urrea con una oferta laboral sin límites y cheque en blanco - crédito @dimeloking y @alejandraurrea/IG

Una propuesta laboral poco convencional ha generado revuelo en redes sociales: Dímelo King, conocido presentador y creador de contenido, invitó públicamente a la influencer Alejandra Urrea a unirse a su equipo, ofreciéndole un cheque en blanco para que ella misma establezca su salario.

La respuesta de Urrea, también figura destacada en el entorno digital, no tardó en llegar a través de sus propias plataformas, donde abordó la situación con franqueza y un toque de humor.

El ofrecimiento de Dímelo King se realizó en su programa, donde resaltó el éxito de Urrea en redes sociales y expresó su interés en sumarla a su equipo y la propuesta, inusual por su carácter abierto y la libertad otorgada a la candidata para fijar su remuneración, provocó una reacción inmediata de la creadora de contenido.

Urrea, sorprendida por la exposición pública, comentó: “Me han sabido embalar públicamente a estos hijueputas”, reflejando el desconcierto que le produjo la invitación en un espacio tan visible.

Alejandra Urrea responde con humor
Alejandra Urrea responde con humor y dudas a la inesperada propuesta de Dímelo King en vivo - crédito @alejandraurreaa/IG

En su intervención, Urrea manifestó dudas sobre cómo debía proceder ante la propuesta, reconociendo su falta de experiencia en el manejo de situaciones mediáticas de este tipo.

Yo muy sinceramente no sé qué respuesta darles o si le tengo que dar la respuesta así en vivo. Es que yo, la verdad, no tengo muchos amigos en esta esfera ni he pasado por muchas polémicas. Ustedes son medio experticos en esto, entonces yo no sé si uno tiene que responder, si uno tiene que decir, si uno tiene que informar”, expresó, y añadió que le tocó buscar asesoría.

La creadora subrayó que quienes la invitaron tienen mayor experiencia en el manejo de la exposición pública y la controversia, lo que incrementó su incertidumbre sobre los pasos a seguir, entonces antes de tomar una decisión, Urrea optó por consultar con su familia y su círculo más cercano.

Según relató, buscó consejo entre sus allegados para evaluar la conveniencia de aceptar la oferta, los cuales en tono reflexivo le advirtieron sobre los riesgos de integrarse a ciertos programas.

La madre de Alejandra Urrea se roba el show con su consejo millonario tras la oferta de Dímelo King - crédito @alejandraurrea/IG

“Ojalá que no llegue a aceptar todos que llegan a ese programa y se dañan”, le dijeron a lo que ella reaccionó: “Y yo bien dañada que ya soy”.

Esta observación dejó entrever su escepticismo respecto al ambiente mediático y la posibilidad de que la participación en ese espacio pueda afectar a quienes se suman.

El intercambio también incluyó un comentario humorístico sobre el salario, cuando Urrea, haciendo alusión a una sugerencia de su madre, mencionó: “No por semana, unos quinientos millones, como dijo mi mamita”, ya que en el ofrecimiento que le hizo Dímelo King indicó que le haría un cheque en blanco para que sea ella la encargada de escoger el sueldo que tendría en caso de que acepte la oportunidad de trabajar con él y su equipo de trabajo.

Sin embargo, con esa frase, la creadora restó seriedad a la cifra y mantuvo el tono desenfadado que caracterizó toda su respuesta.

