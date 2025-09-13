Así puede aplicar a las 1.840 becas para formación técnica de la Alcaldía de Cali: incluyen subsidio de alimentación y transporte

Se trata de una alternativa educativa orientada a la inserción en el mercado laboral formal - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Cali tiene preinscripciones abiertas para que los ciudadanos apliquen a las 1.840 becas completas para formación técnica y certificación de competencias laborales, con el objetivo de impulsar la empleabilidad y el desarrollo económico en la ciudad.

A través del programa Mi Cali Beca, gestionado por la Secretaría de Desarrollo Económico y financiado con recursos de la estrategia Invertir para Crecer, cientos de ciudadanos interesados podrán acceder a una alternativa educativa orientada a la inserción en el mercado laboral formal.

El programa Mi Cali Beca ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de formarse como técnicos laborales en áreas con alta demanda, como informática, gastronomía, turismo, mercadeo y ventas, salud, contabilidad, y conducción de maquinaria y del sistema de transporte masivo MIO.

Continúa disponible el formulario de preinscripciones para aplicar a becas para formación técnica - crédito Alcaldía de Cali

Además, quienes ya cuentan con experiencia en un oficio podrán certificar sus competencias en campos como electricidad, pintura, hidráulica, construcción, manejo de residuos, jardinería y estructura metálica.

“Mi Cali Beca responde a la visión del alcalde Alejandro Eder, quien sostiene que una de las maneras de recuperar a Cali es brindar oportunidades laborales. La capacitación en carreras técnicas permite que jóvenes y adultos accedan a educación superior de manera rápida, económica y efectiva, dinamizando la economía local y atrayendo inversión extranjera gracias a una oferta laboral calificada”, señaló la Alcaldía a través de un comunicado.

En cuanto a la oferta específica, el programa dispone de cupos en diversas áreas técnicas: informática (60), gastronomía (90), turismo (30), mercadeo y ventas (120), auxiliar administrativo en salud (120), auxiliar de enfermería (90), auxiliar contable (90), auxiliar administrativo (140) y conducción de maquinaria y buses del MIO (120).

Entre las opciones de capacitación se encuentra la de conducción y maquinaria del bus MÍO - crédito Diego Rey / Metrocali

Para quienes buscan fortalecer sus habilidades en inglés, se han destinado 580 becas de bilingüismo. En el ámbito de la certificación de competencias, se ofrecen cupos en electricidad (60), pintura (60), manejo de residuos (60), hidráulica (40), construcción (60), estructura metálica (60) y jardinería (60).

El programa contempla tanto formación presencial como múltiples cupos para capacitación virtual, ampliando así las posibilidades de participación.

Entre los beneficios adicionales, los becarios recibirán subsidios de alimentación y transporte, lo que facilita la permanencia y culminación exitosa de los estudios.

La formación en inglés se presenta como una oportunidad para complementar las profesiones y oficios de los participantes, incrementando su competitividad en el mercado laboral.

Las personas interesadas en acceder a estas becas pueden realizar su preinscripción a través del enlace habilitado por la Alcaldía de Cali, con la invitación a aprovechar esta oportunidad para mejorar su perfil profesional y sus perspectivas de empleo.

El apoyo en alimentación y transporte incluido en estas becas constituye un respaldo concreto para que los beneficiarios puedan enfocarse en su formación y avanzar hacia mejores oportunidades laborales.

Las becas ofrecidas abren oportunidades laborales en diferentes campos - crédito Ilustrativa Infobae

Oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali: empresas abren vacantes en múltiples sectores

Varias empresas en Bogotá, Medellín y Cali abrieron nuevas oportunidades laborales accesibles desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet, permitiendo a los interesados postularse de manera rápida y sencilla a diferentes cargos en sectores como alimentos, logística, comercio y telecomunicaciones.

Entre las posiciones más destacadas figuran jefe de operaciones, auxiliar de cocina, mensajero bodeguero, vendedor de consumo masivo, colaborador de tienda y asesor comercial integral, entre otros cargos que puede consutar a través del portal de empleos de Magneto.

En Medellín, una empresa de alimentos abrió la vacante de jefe de operaciones, con una remuneración entre $6.750.000 y $7.500.000 mensuales, dirigida a ingenieros industriales, de producción o logística con experiencia mínima de cuatro años en el sector. El cargo tiene como función garantizar el funcionamiento de la cadena de suministro y la calidad de los productos, así como dirigir proyectos estratégicos y auditorías, según información proporcionada por la compañía. Link de postulación.

Al norte de Bogotá, una cocina oculta busca auxiliar de cocina. El cargo requiere al menos seis meses de experiencia en el área y ofrece un salario de $1.623.000 más auxilio de transporte de $200.000, además de prestaciones legales. La jornada laboral es de domingo a domingo, con un día de descanso semanal, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Las tareas incluyen la preparación de alimentos, el control de inventario y apoyo en labores de limpieza y organización. Link de postulación.

En Cali, se encuentra abierta la convocatoria para mensajero bodeguero, un rol dirigido a bachilleres con experiencia mínima de seis meses en bodega o logística y licencia de conducción C2 vigente. La remuneración es de $1.423.500 y las labores comprenden la gestión del inventario, entrega de pedidos y mantenimiento del orden en la bodega. Link de postulación.

Medellín también presenta la vacante de vendedor de consumo masivo, con un salario garantizado de $2.100.000 durante los primeros tres meses, posteriormente migrando a un esquema de básico más comisiones. Se busca experiencia comprobada de dos años en ventas de productos de consumo en el canal tradicional y se exige moto propia y manejo básico de Excel. Link de postulación.

Finalmente, la empresa Tigo abrió más de 50 vacantes de asesor comercial integral para sus centros de experiencia en Bogotá y diferentes puntos de Cali. Ofrece sueldos base de $1.423.500 más comisiones sin tope y todas las prestaciones legales, con ingresos que pueden oscilar entre $2.500.000 y $5.000.000 mensuales, dependiendo del cumplimiento de metas comerciales y nivel académico, además de turnos rotativos de lunes a sábado y máximos dos domingos al mes. También proporciona beneficios como plan carrera, fondo de empleados y opciones reales de crecimiento laboral. Link de postulación.