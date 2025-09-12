Pipe Bueno se fue hasta Bolivia a grabar el videoclip de su próximo sencillo, junto a su fanaticada

Pipe Bueno grabó en Bolivia el videoclip de su próximo sencillo, que se estrenará en plataformas digitales el 19 de septiembre - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno convirtió las calles de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en un escenario inesperado al grabar el videoclip de su nuevo sencillo No Tengo Valor junto al boliviano Luis Vega.

Lo que comenzó como una simple convocatoria en redes sociales se transformó en un evento multitudinario, donde miles de personas respondieron al llamado y participaron en un show en vivo espontáneo, marcando un hito en la relación del artista colombiano con el público boliviano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta inicial de Pipe Bueno era invitar a sus seguidores a formar parte activa del videoclip, sin grandes montajes ni guiones preestablecidos. La respuesta superó cualquier expectativa, puesto que la multitud que acudió al lugar no solo presenció la grabación, sino que se integró al rodaje, mientras los dos artistas tomaban el micrófono y ofrecían una actuación en directo que desbordó la planificación original. El ambiente se llenó de emoción y cercanía, y la ciudad vivió dos días de música y celebración colectiva.

En "No Tengo Valor", Pipe Bueno unió fuerzas con el boliviano Luis Vega - crédito cortesía Pipe Bueno

Vega acompañó a Pipe Bueno en esta experiencia, aportando su energía al evento. La reacción del público fue inmediata y entusiasta: la presencia de ambos músicos en el corazón de Santa Cruz generó una ola de participación y alegría, consolidando el vínculo entre los artistas y la comunidad, producto de la espontaneidad del show.

El rodaje de "No Tengo Valor" se realizó en Santa Cruz de la Sierra, desbordando las expectativas iniciales de la producción - crédito cortesía Pipe Bueno

Durante su visita a Bolivia, Pipe Bueno también fue invitado como jurado especial en el programa de televisión Yo Me Llamo, uno de los espacios de mayor audiencia en el país, y con el que ya colaboró en su versión colombiana en las ediciones de 2017, 2018 y 2023.

El estreno oficial del videoclip tendra lugar el próximo 19 de septiembre, según dio a conocer el equipo de trabajo del artista. Lo cierto es que lo vivido en Santa Cruz de la Sierra ya forma parte de su historia personal y profesional.

Pipe Bueno relató la dura experiencia que lo llevó a permanecer en celibato y sin licor

Pipe Bueno relató la promesa que hizo a Dios para que su abuelo se curara de una delicada cirugía - crédito @pipebueno/Instagram

Más allá de la música, Pipe Bueno compartió durante su paso por el programa 40 grados de Cris Pasquel una experiencia personal que marcó un antes y un después en su vida.

Según contó, el artista enfrentó una situación familiar crítica cuando le hicieron saber que su abuelo paterno debía someterse a una operación de alto riesgo. En medio de la incertidumbre y la angustia, Pipe Bueno llegó tarde al hospital y solo pudo despedirse de su abuelo por teléfono.

“El médico pasó al teléfono y fue como: ‘Despídete. Lo vamos a operar y no creemos que se va a salvar’. Y yo no me alcancé a despedir. (...) Me lo pasan por teléfono, llaman camino al quirófano y me dice: ‘Campeón, te encargo la mamá y mi nieta. Cuídamelas’. Uy, papi, eso me pegó a mí en el pecho, y yo: ‘No, no me diga eso’, relató.

El peso emocional de esa conversación lo llevó a buscar refugio en la capilla del hospital, donde, de rodillas, hizo una promesa: “Fui allá y me arrodillé y dije: ‘Papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo’. Fueron 12 meses que no bebí y no tuve sexo. Y hoy día todavía vive”, comentó.

El cantante relató que esa decisión representó un sacrificio considerable, especialmente porque en ese momento mantenía una relación sentimental con Jessica Cediel. “Era un tema complejo”, reconoció. Con todo, cumplió la promesa y el desenlace fue favorable: su abuelo superó la operación y, según el testimonio del artista, seguía con vida al momento de la entrevista.

Al concluir el año de abstinencia, Pipe Bueno celebró el fin de la promesa con entusiasmo, dejando atrás una etapa de disciplina y devoción, y retomando su vida cotidiana con renovada energía y sentido del humor. “Cuando terminó, papi, eran las doce y un minuto... Y el señor Buchanan’s y Johnnie Walker y hasta todos esos hijueputas.. Papi, yo estaba con... Zas”, bromeó.