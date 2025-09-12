Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido: la Presidencia publicó su hoja de vida

Laura Sarabia, designada nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, aseguró que procurará alcanzar nuevas oportunidades para connacionales en ese país - crédito @laurisarabia/X

La ex ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia oficialmente será la embajadora ante el Reino Unido. La Presidencia de la República publicó su hoja de vida y aparece como postulante para el cargo de Embajador de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Con este nuevo cargo, Sarabia suma un nuevo puesto en su experiencia laboral con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Pese a investigaciones que pesan en su contra y escándalos, la exfuncionaria ha acumulado una larga lista de deberes en la administración, en diferentes dependencias y carteras.

Fue jefa de Despacho del presidente entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023, fungió como directora general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social entre el 4 de septiembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024. Luego, fue directora general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre el 23 de febrero de 2024 y el 20 de enero de 2025, y fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, entre el 29 de enero de 2025 y el 3 de julio de 2025.

La Presidencia publicó la hoja de vida Laura Sarabia como postulante para el cargo de embajadora en el Reino Unido - crédito Presidencia

En conversación con Pulzo, la designada embajadora de Colombia en el Reino Unido dio a conocer las metas que tiene en el liderazgo de la embajada. Aseguró que su labor se centrará en alcanzar mayores oportunidades para los connacionales que residen en ese país.

“Es mirar realmente cómo están todos los colombianos que viven en Londres y que viven en Reino Unido, y cómo podemos buscar más oportunidades para los colombianos allá. Qué nuevas oportunidades educativas tenemos, qué proyectos en infraestructura, en transición energética, cómo podemos acortar un poco las distancias que podamos tener entre Colombia y Reino Unido”, detalló Sarabia al medio de comunicación citado.

En desarrollo...