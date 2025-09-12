Liberado Samuel Londoño, hijo del gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda , tras 10 días de secuestro

Autoridades locales recorren la zona rural de Cauca tras el secuestro del hijo de Samuel Londoño, gerente de la Industria Licorera del Cauca - crédito X

En horas de la madrugada de este viernes 12 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Miranda, Cauca, en cabeza de Walter Zúñiga Barona, emitió un comunicado oficial confirmando la liberación de Samuel Londoño Escobar, el menor de 17 años, hijo de Samuel Londoño Ortega, gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda que había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre por hombres armados que lo interceptaron en una calle del municipio mientras se movilizaba en una motocicleta.

“Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa. Aprovechamos para agradecer a Dios, a las organizaciones y a la comunidad que se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”, señaló el documento.

La administración agradeció a todos los que se unieron en oración y peticiones para que Samuel estuviera de nuevo en casa, e hicieron un llamado para que se detengan las acciones de violencia y terrorismo en ese y todos los territorios del país.

“Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Dios por escuchar nuestras plegarias, y a cada persona, organización y comunidad que alzó su voz, se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo.

Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Hacemos un llamado urgente al cese de toda violencia en nuestro territorio. Trabajemos juntos por un Miranda en paz, donde prevalezcan la seguridad y la convivencia”.

Alcaldía de Miranda, Cauca, confirmó liberación de Samuel Londoño - crédito Alcaldía de Miranda

La noticias también fue comunicada por Samuel Londoño Ortega, padre del joven, por medio de su cuenta de X: “Gracias Dios. ¡Gracias a todos por sus oraciones y la inmensa solidaridad! Samuel está libre”.

Londoño Ortega es ingeniero Sanitario egresado de la Universidad del Valle y especialista en administración. El Se ha desempeñado en la función pública ocupando cargos a nivel municipal y regional, como concejal y alcalde de Miranda, además fue gerente de las Empresas Municipales de su municipio y gerente regional del Cauca en el Fondo Nacional del Ahorro.

Samuel Londoño Ortega confirmó liberación de su hijo - crédito Samuel Londoño Ortega/Facebook

Walter Zúñiga, sobre las 11:00 a. m. del 11 de septiembre había enviado un mensaje a los secuestradores del menor por medio de las redes sociales, si conocer que horas despues su solicitud, la de la familia de Samuel y toda la comunidad iba a ser atendida.

“Ya hoy, nueve días de que nos secuestraron al joven Samuel Londoño Escobar. Le exigimos a sus captores que lo regresen ya a su casa, libre, sano, para aliviar la desesperanza y dolor que hay en sus padres, abuelos, familia y la comunidad mirandeña”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), también se pronunció en medio del rapto del joven, que pretendía aspirar a ser concejero municipal de las juventudes.

La funcionaria fue contundente al asegurar que este tipo de acciones vulneran el derecho político de los jóvenes: “Este hecho atenta directamente contra la participación política juvenil y envía un mensaje de amedrentamiento inadmisible. En procesos democráticos como las elecciones de Consejos de Juventud no pueden existir secuestros, amenazas ni restricciones a la participación”, señaló.

Por su parte, la Registraduría en cabeza de Hernán Penagos, afirmó que a pesar de los hechos, están dadas todas las condiciones para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2025.

“Exigimos garantías para el proceso electoral y pedimos, de manera enfática, el respeto absoluto por la vida y la integridad del adolescente. Reafirmamos que el derecho al voto libre es un pilar de nuestra democracia y no puede verse amenazado. La ciudadanía debe poder participar en paz y con plenas garantías”.