Conozca uno de los pueblos más antiguos de Colombia: alístese para recorrer los pasajes del ‘pesebre de oro’

Este municipio, situado en el noroccidente de Caldas, se levanta a 1.050 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 23°C - crédito Gobernación de Caldas

Ubicado en el Eje Cafetero, Caldas resalta como uno de los departamentos más representativos del paisaje andino colombiano, fusionando sus extensas montañas tapizadas de cultivos de café con el carácter amigable de sus habitantes.

Este lugar, reconocido por su topografía accidentada y la vitalidad de su gente, se consolida como un destino predilecto para los que buscan experiencias genuinas y un encuentro íntimo con la tradición cafetera.

Varios municipios merecen una mención especial por su arquitectura e historia. De acuerdo con la plataforma especializada en turismo, Antioquia es Mágico, Salamina y Aguadas conservan edificaciones coloniales y calles empedradas, testimonio del pasado y la identidad de la región. Estas poblaciones están rodeadas por panorámicas únicas, en las que el verde de los cafetales y el azul de los cielos se funden en atardeceres inolvidables. Además, sus festividades y celebraciones mantienen vivas las costumbres transmitidas generación tras generación.

Marmato posee un interés particular para quienes desean ahondar en la historia de la minería en Colombia - crédito EFE

Pero, los atractivos de Caldas van mucho más allá del café, la naturaleza abundante se manifiesta en rutas ecológicas y senderos que invitan al avistamiento de aves, caminatas y exploraciones. La proximidad con el Parque Nacional Natural Los Nevados añade un factor de aventura para quienes desean explorar ecosistemas de alta montaña, nevados y fuentes termales. Estos recursos naturales convierten al departamento en un epicentro del turismo sostenible que busca integrar la contemplación paisajística con el respeto y cuidado ambiental.

Marmato: el ‘pesebre de oro de Colombia’

El mapa de Caldas está dividido en 27 municipios, cada uno con una personalidad marcada y tesoros propios por descubrir. Entre ellos, destaca Marmato, un pequeño poblado que, aunque alejado de las principales rutas turísticas, posee un interés particular para quienes desean ahondar en la historia de la minería en Colombia.

Este municipio, situado en el noroccidente de Caldas, se levanta a 1.050 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 23 °C. Está ubicado a 90 kilómetros de Manizales, la ciudad capital, lo que permite acceder en un recorrido relativamente corto desde el corazón institucional del departamento.

Este departamento tiene 27 municipios y uno de ellos es Marmato, que si bien no es considerado uno de los más turísticos, lo cierto es que puede resultar atractivo para quienes buscan conocer de historia o de los procesos mineros - crédito Alcaldía de Marmato

De acuerdo con la plataforma citada, Marmato se ganó el apodo de “El pesebre de oro de Colombia”, apelativo que obedece tanto a su considerable riqueza aurífera como a su peculiar disposición geográfica. El pueblo se despliega en laderas pronunciadas de la cordillera occidental, generando una estampa en la que las viviendas parecen apilarse unas sobre otras, tal como las figuras de un pesebre suspendido en la montaña. Esta imagen singular se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del lugar.

Un lugar de oro

El desarrollo y la vida diaria en Marmato giran fundamentalmente en torno a la minería del oro, actividad que ha moldeado tanto su economía como sus paisajes urbanos y rurales. A pesar de ser uno de los municipios más pequeños de la región, Marmato brinda una oportunidad valiosa a quienes deseen explorar los relatos y realidades del trabajo minero. Los viajeros pueden adentrarse en las minas y recorrer túneles excavados en la roca, subir la pendiente que domina el pueblo y apreciar la impresionante panorámica sobre la cordillera y los valles circundantes.

Entre los espacios más representativos mencionados por la Gobernación de Caldas figuran:

El parque Minercol

El templo de Santa Bárbara

El cerro El Guamo,

La Piedra Cueva

Las Ruinas de Aguas Claras

Es un lugar que tiene raíces de España, Alemania y África y por ello sus características no son similares a las de los pueblos de tradición cafetera - crédito Alcaldía de Marmato

Una característica distintiva de Marmato es la diversidad cultural que se aprecia en su población y costumbres. A diferencia de otras localidades cafeteras marcadas por la influencia antioqueña, aquí la herencia proviene en gran medida de raíces españolas, alemanas y africanas, lo cual se refleja en la arquitectura, las celebraciones y el modo de vida. Esta confluencia de tradiciones aporta una identidad única, diferenciada del estereotipo de los pueblos paisas más conocidos.

Incluso su configuración urbana rompe con la norma de otros municipios de la región; según el portal Colombia Extraordinaria, el templo principal se encuentra a tres cuadras de la alcaldía, en contraste con la disposición habitual donde la iglesia ocupa un espacio central en el parque principal. Este detalle urbano es un ejemplo más de la singularidad de Marmato, un destino que, sin ostentar la popularidad de otros enclaves turísticos, se proyecta como un punto de encuentro entre la historia minera, el paisaje imponente y una herencia cultural plural y vibrante.