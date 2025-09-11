Colombia

Reportan fuerte explosión dentro de la Universidad Nacional durante disturbios entre encapuchados y las autoridades: evacuaron la institución

Habría una persona herida de gravedad producto de la detonación de un artefacto

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Disturbios estallan en Universidad Nacional, encapuchados enfrentaron a la Undmo en la avenida NQS con calle 45 - crédito X

En la tarde del 11 de septiembre de 2025, una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional desencadenó la evacuación inmediata de la institución y dejó al menos una persona gravemente herida, según reportes de la Alcaldía de Bogotá.

La emergencia, que se produjo poco después de las 6:00 p.m., obligó la llegada de ambulancias y equipos de rescate, mientras las autoridades intentaban esclarecer el origen del caos y determinar la cantidad exacta de lesionados.

La situación se agravó cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones universitarias, generando disturbios que rápidamente motivaron la intervención del escuadrón antidisturbios. La presencia policial se intensificó en el campus con el objetivo de restablecer el orden, aunque los desmanes continuaron tanto dentro como fuera de la institución educativa.

Ambulancias y bomberos están en
Ambulancias y bomberos están en la Universidad Nacional para atender la explosión - crédito X

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la alerta roja se activó a las 6:00 p.m., y fue enviada a los correos institucionales de todos los integrantes de la Universidad Nacional, instruyendo la evacuación inmediata por la ausencia de condiciones seguras para continuar con las actividades académicas. “No había garantías para el desarrollo de las actividades”, señaló el mensaje de emergencia, lo que llevó a la desocupación total del recinto.

En desarrollo…

