Nuevo director de la Dijín será el coronel Elver Alfonso: estos son los cambios en la cúpula de la Policía

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, informó el jueves 11 de septiembre una serie de nuevos nombramientos en la cúpula de la institución vinculados a la reestructuración de áreas clave dentro de la fuerza.
Según la entidad, estas designaciones buscan fortalecer la estrategia operativa y preventiva en diversas regiones, basando la selección en “un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los oficiales elegidos”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Uno de los movimientos más relevantes se registró en la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), donde el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria asumió la jefatura tras su paso por la oficina de Antisecuestro y Antiextorsión, Gaula.
Anteriormente, la Dijín estuvo bajo la conducción del coronel Hebert Noe Mejía Castro.