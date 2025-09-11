Jhon Alex Castaño se disfrazó para darle una sorpresa a joven que interpreta sus canciones en Corabastos

El emocionante momento se dio en medio de la jornada laboral de gran cantidad de personas que van a diario a la popular plaza de mercado - crédito alexzuluaga7 / TikTok

Jhon Alex Castaño es uno de los artistas de música popular más queridos en el territorio nacional, pues tiene temas bastante famosos, entre los que se encuentran Dos razones, De bar en bar y Déjala que se vaya, que lo han posicionado como uno de los favoritos para los amantes del género.

Además, el cantante, que es conocido como El rey del chupe, también es apreciado entre sus seguidores por su humildad y su historia de superación, teniendo en cuenta que en su niñez vivió de forma sencilla y ha demostrado resiliencia para salir de diferentes adversidades que se le han presentado en la vida.

Es por esto que muchos artistas emergentes se identifican con él y hay quienes interpretan sus temas musicales más reconocidos para dar a conocer su talento a la gente en las calles, con el fin de ganarse unas cuantas monedas para poder subsistir.

Precisamente, esta es la historia de un joven artista que canta los éxitos del risaraldense en Corabastos, la central mayorista más grande del país que se encuentra ubicada en el suroccidente de la capital, por lo que es bastante concurrida y los cantantes y vendedores ambulantes aprovechan para ganarse la vida.

Sin embargo, el cantante empírico no esperaba que sería sorprendido por su artista favorito: el propio Jhon Alex Castaño, que no dudó en acercarse a él. Aunque lo hizo disfrazado y, por esta razón, pasó desapercibido entre algunas personas.

El artista también publicó detalles de su hazaña en Bogotá - crédito Jhon Alex Castaño / Instagram

El artista se aproximó al joven que estaba cantando y le pidió interpretar un tema con él. Inicialmente, el trabajador no lo reconoció, pero tan pronto Jhon Alex tomó el micrófono, empezó a quitarse su disfraz. En ese momento le cambió la cara al joven y a los presentes, que sacaron de inmediato sus celulares para registrar la escena.

Así, la sorpresa no solo fue para el cantante, sino para los presentes, puesto que muchos de ellos son fanáticos de la música de El rey del chupe, que suena en sus establecimientos comerciales y hogares casi a diario.

Al recibir el micrófono, el famoso dirigió un mensaje a los bebedores del sector y les dio los buenos días, teniendo en cuenta que el video fue grabado durante las primeras horas del 10 de septiembre de 2025 en medio de su paso por Bogotá, donde se encuentra cumpliendo algunos compromisos.

De inmediato, el cantante entonó los versos de Sin sentimientos y, entre aplausos, demostró todo su talento. Después, aprovechó para tomarse fotos con sus seguidores y con el artista que día a día utiliza las canciones de Jhon Alex Castaño para alegrar la jornada de los trabajadores de Corabastos y otras zonas de la capital del país.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y entre los comentarios se encuentran: “Ante todo la humildad de Jhon Alex castaño”, “Que hermoso gesto con el chico que el señor te bendiga”, “Grande Jhon Alex... muy orgullosa de ti, morenazo”, “Que hombre más humilde” y “Jhon Alex el mejor, él no se olvida de su origen”.

El famoso cantó junto a uno de sus mayores fanáticos - crédito redes sociales

Entre otros de los comentarios de los internautas se destaca: “Yo muero instantáneamente si llego a ver a Jhon Alex”, “Bello mi negro, El rey del chupe”, “Papasito. Y no lo digo por lo lindo solamente, sino por la personita que es” y “Él como siempre humilde y un gran ser humano”.

Además, hubo otros usuarios de las redes sociales TikTok y X que decidieron brindarle su apoyo al joven cantante que interpreta las canciones más famosas del risaraldense y prometieron apoyarlo si algún día se lo encuentran: “Excelente por los dos”.