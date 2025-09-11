Colombia

Gustavo Petro arremetió contra el Consejo de Estado y lo acusó de “proteger el poder” con sus decisiones

El presidente de la República, desde Barranquilla (Atlántico), señaló al alto tribunal como uno de los responsables de que no se respeten los derechos de los ciudadanos, pues no está cumpliendo -según él- con su labor de “contener” a la rama judicial en su ejercicio

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente Gustavo Petro protagonizó
El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo rifirrafe con el Consejo de Estado - crédito Colprensa/Juan Diego Cano/Presidencia

En una intervención centrada en el análisis de las transformaciones contemporáneas de la relación entre lo público y lo privado, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió a atacar la labor y sentido del Consejo de Estado en la coyuntura actual del país. El pronunciamiento, efectuado en el XXXI encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Barranquilla (Atlántico), se convirtió en un feroz ataque del primer mandatario a esta alta corte.

Petro comenzó por señalar que el concepto de organismo, creado en Francia, tenía como misión fundamental “defender el derecho del individuo frente al Estado”. Y agregó este enfoque respondía a un contexto histórico en el que el Estado concentraba el poder político y económico, motivo por el cual la función central del Consejo de Estado era servir de contrapeso y resguardar los derechos y la privacidad de los ciudadanos ante posibles actuaciones estatales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República tuvo duros cuestionamientos a la labor del alto tribunal en la administración de justicia en el país, durante el XXXI encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Barranquilla (Atlántico) - crédito Presidencia

“¿Y ustedes saben? ¿Qué hace el Consejo de Estado? Cuidar lo privado. Vuelvo a la pregunta: si todo se está privatizando y el poder se volvió privado, contrario a Grecia y a la democracia, si el poder se volvió privado, el Consejo de Estado defiende el poder", fue una de las afirmaciones de Petro frente a este tribunal, con el que ha sufrido duros reveses jurídicos, entre ellos, la pérdida de investidura de algunos de sus copartidarios y el revés en la consulta popular.

En ese sentido, criticó la permanencia de esta lógica institucional en escenarios en los que, a su juicio, han surgido cambios estructurales en la titularidad del poder. Por ello, Petro destacó que en el contexto actual, marcado por una tendencia global de privatizaciones, muchas competencias y activos estatales, han sido transferidos a manos de multinacionales, grandes fortunas —que calificó como “megarricos”—, e incluso a grupos armados.

Una vez más el presidente
Una vez más el presidente Gustavo Petro arremetió contra los organismos de justicia en el país; en esta ocasión el Consejo de Estado - crédito Juan Cano/Presidencia

Los ‘dardos’ de Gustavo Petro al Consejo de Estado: “El poder se privatizó”

Esta transformación, según su análisis, provocó que el Estado deje de ser el principal titular del poder y se convierta, en muchos casos, en un instrumento al servicio de intereses privados que actúan sobre la vida pública desde posiciones de poder oculto o indirecto. Y enfatizó la paradoja que esto genera para la actuación del Consejo de Estado, pues si fue creado para limitar el poder del Estado en beneficio del individuo, la pregunta central, planteada retóricamente, es qué papel debe cumplir hoy si “el poder se privatizó” y está sometido por agentes externos.

“El Consejo de Estado se creó en Francia para defender el derecho del individuo frente al Estado. El contexto cambió. Y no lo aceptamos. Sigue funcionando como si estuviéramos en Francia, con el debido respeto, es para discutir. ¿Por qué? Porque si esa jurisdicción era para contener el poder contencioso y se creía que el poder era el del Estado, y lo fue hasta hace poco, defendía a los individuos, sus derechos, su privacidad del Estado", remarcó el presidente.

La Corte Constitucional y la
La Corte Constitucional y la Corte Suprema también han sido blanco de duros ataques por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Para sustentar su postura, hizo referencia a hechos históricos concretos, entre ellos la supuesta entrega de 20.000 armas desde la Superintendencia de Seguridad a grupos paramilitares en Antioquia durante gobiernos liberales, al puntualizar que la consecuencia directa fue que esa región se convirtió en la de mayor número de víctimas. Y agregó que, posteriormente, “de Antioquia invadieron Córdoba”, situando estos hechos en la narrativa de apropiación y violencia.

En un plano más general, expresó que la separación estricta entre lo público y lo privado tiende a desdibujarse bajo las condiciones avanzadas del capitalismo, en las que sectores privados ejercen un dominio significativo sobre los bienes, recursos y hasta las instituciones estatales. Y sostuvo que este contexto genera una crisis en la concepción clásica de los derechos y de la función del Estado, llevando a lo que consideró es un debate crucial.

“Esa historia me la conozco al detalle. Estamos en un planteamiento que es crucial, porque ahora el Consejo de Estado tiene que defender la vida (...) ¿De dónde esta historia de lo público y lo privado en las condiciones concretas del capitalismo termina en una situación donde la vida generalizada del planeta está en riesgo?“, se cuestionó, que enfatizó en que debe adaptar su función, como garantes de la vida ante la amenaza de poderes económicos y armados privados.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de EstadoGobierno PetroGobierno nacionalPoder judicialPetro Consejo de EstadoAltas cortes ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Así es el lujoso apartamento que compró el alcalde Mikhail Krasnov en sector exclusivo de Bogotá

La adquisición del inmueble se produce mientras el mandatario enfrenta procesos judiciales y disciplinarios por presunta inhabilidad y contratos irregulares previos a su elección

Así es el lujoso apartamento

“No es odio, es justicia”: Petro se mostró sentimental, pero cerró la puerta a hablar de lo que siente por Olmedo López

El presidente admitió que tuvo cercanía con algunos de los involucrados en el caso Ungrd y otros ni los conocía, pero aseguró que esa relación no afecta su postura frente a las decisiones que debe tomar la justicia

“No es odio, es justicia”:

Armando Benedetti lanzó pulla a Federico Gutiérrez y Alejandro Éder tras destacar reunión del director de la Policía con el director de la DEA en EE. UU.

La DEA destacó en su reunión con el general Carlos Fernando Triana que se reafirmó el compromiso de ambas instituciones “para desmantelar organizaciones criminales”

Armando Benedetti lanzó pulla a

Con 100 celulares robados fue capturado un hombre en Floridablanca: iban a ser comercializados en el mercado negro

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de receptación, por el que enfrentaría una pena de hasta 13 años de prisión

Con 100 celulares robados fue

Así venden motos “maquilladas” en popular sector de Bogotá

Con cámaras ocultas, ingresaron al sector de la capital en el que se comercializan motocicletas usadas

Así venden motos “maquilladas” en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emboscada del Clan del Golfo

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño se disfrazó

Jhon Alex Castaño se disfrazó para darle una sorpresa a joven que interpreta sus canciones en Corabastos

Famosa presentadora venezolana lanzó duras críticas contra Isabella Ladera y Beéle: “Se metió con un tipo casado y con hijos”

Catherine Siachoque, la ‘Villana de América’, brilla en tres producciones y desafía sus límites: “Si Messi tiene un entrenador, imagínate si uno no va a tener”

Esta fue la última publicación que Juanes le dedicó su mamá en Instagram: “Mi irremplazable Doña Alicia”

Yailin la más viral sorprendió a sus seguidores con la apertura de su propia iglesia: “Es una obra admirable”

Deportes

Kevin Mier es lapidado por

Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”

Derrota con Colombia generó cambio radical en el fútbol venezolano: esta fue la decisión que tomaron tras eliminación

Jhon Jáder Durán se aleja más del Fenerbahce y la selección Colombia: “Su lesión es grave”

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”