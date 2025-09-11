Colombia

Dólar en Colombia sigue bajando de precio: así de barato se compra y vende en las casas de cambio el 11 de septiembre

La divisa norteamericana perdió más de $17 en la jornada y se aleja de la línea de los $4.000, según lo reportado por la plataforma Set-FX

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El precio promedio de compra
El precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de septiembre de 2025 fue de $3.884,55, mientras que el de venta resultó de $3.985,00 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.903,58, lo que representó una caída de $18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.921,58. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.343 millones en 1.815 transacciones, con un precio de apertura de $3.916,00, un máximo de $3.918,25 y un mínimo de $3.891,00.

En relación con la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 1,74%, por ello en el último año todavía mantiene una disminución del 11,87%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si se confronta el dato con días pasados, encadenó tres jornadas consecutivas en cifras negativas. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

El objetivo del programa apunta
El objetivo del programa apunta a reducir la morbilidad y la mortalidad por el COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. EFE/Barbara Walton/Archivo

Dicho movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, se conoció que las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. alcanzaron 263.000 en la semana terminada el 6 de septiembre, por encima de lo previsto por el mercado (235.000). El dato opacó el reporte de inflación de agosto. El mes pasado, la inflación del consumidor en EE. UU. se aceleró 0,2 puntos porcentuales hasta 2,9% anual, en línea con las expectativas.

En línea con la debilidad del dólar, las monedas de la región y el peso colombiano se apreciaron durante la jornada. El índice MSCI de monedas latinoamericanas subió 0,5%.

Ajuste a la reforma tributaria

A nivel local, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Gobierno estaría dispuesto a recortar $10 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026, y que el ajuste lo haría sobre la reforma tributaria que inicialmente se presentó por $26,3 billones.

La reforma tributaria incluye cambios
La reforma tributaria incluye cambios tributarios clave para fortalecer las finanzas públicas y ampliar ingresos, aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito Luisa González/Reuters

Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en el inicio de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de septiembre de 2025 fue de $3.884,55, mientras que el de venta resultó de $3.985,00.

Lo hacen de la siguiente manera:

  • Cambios El Poblado: compra: $3.780. Venta: $3.950.
  • Money Max: compra: $3.790. Venta: $3.950.
  • Nutifinanzas: compra: $3.790. Venta: $3.970.
  • Cambios Kapital: compra: $3.920. Venta: $3.980.
  • Cambios Vancouver: compra: $3.950. Venta: $3.985.
  • El Cóndor: compra: $3.900. Venta: $3.990.
  • Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.850. Venta: $3.990.
  • Latin Cambios: compra: $3.950. Venta: $3.990.
  • Smart Echange: compra: $3.950. Venta: $3.990.
  • Alliance Trade: compra: $3.900. Venta: $4.050.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.920 para compra y en $4.000 para venta. Exactamente estuvo así:

  • Bogotá D.C.: compra: $3.940. Venta: $4.020.
  • Medellín: compra: $3.790. Venta: $3.950.
  • Cali: compra: $3.850. Venta; $3.990.
  • Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
  • Cúcuta: compra: $4.260. Venta: $3.960.
  • Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de
La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiaNoticiasPeso ColombianoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de alias Harold apeló la medida de aseguramiento por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El recurso, interpuesto un mes después del crimen, busca revertir la decisión del juez de control de garantías que consideró al señalado Harold un peligro para la comunidad y para el proceso judicial

Defensa de alias Harold apeló

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

El entrenador risaraldense es recordado por su proceso en México, con el que fue a Rusia 2018 y llegó a octavos de final, así como su corto paso por Paraguay

Juan Carlos Osorio volvería a

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

El exatacante afirmó que no ha vuelto a ver al guardameta; sin embargo, declaró que le gustaría pedirle perdón

Wilder Medina pensó en dispararle

Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

El fenómeno de los corridos tumbados, impulsado por el artista mexicano, ha transformado la música regional y urbana en América Latina, conectando generaciones y redefiniendo la escena musical

Natanael Cano llegará por primera

Efraín Cepeda frenó la idea del Gobierno de aprobar una reforma tributaria para financiar el presupuesto general:“Podemos negarla”

El senador de la República aseguró que si el Gobierno Petro intenta imponer el presupuesto general de la nación (PGN) vía decreto, seguirá sin los recursos para ejecutarlo, puesto que sigue sin estar ajustado a la realidad

Efraín Cepeda frenó la idea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

General Triana compartió desde Washington

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Natanael Cano llegará por primera

Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

Claudia López dio ‘sopa y seco’ bailando salsa en plena campaña presidencial: “Me tocó salir a defendernos”

Esposa de J Balvin habría dejado en evidencia la reconciliación del paisa con Bad Bunny: “Un clásico”

Shakira impuso un nuevo hito para la música latina en los MTV VMA’s: este es el nuevo récord de la barranquillera

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

Deportes

En 2020, cuando jugaba en

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

Barranquilla albergaría la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol sudamericano: de cuál se trata

Néstor Lorenzo no fue renovado con la selección Colombia: Ramón Jesurún aclaró lo que pasó con su contrato