Dólar en Colombia sigue bajando de precio: así de barato se compra y vende en las casas de cambio el 11 de septiembre

El precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de septiembre de 2025 fue de $3.884,55, mientras que el de venta resultó de $3.985,00

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.903,58, lo que representó una caída de $18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.921,58. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.343 millones en 1.815 transacciones, con un precio de apertura de $3.916,00, un máximo de $3.918,25 y un mínimo de $3.891,00.

En relación con la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 1,74%, por ello en el último año todavía mantiene una disminución del 11,87%.

Si se confronta el dato con días pasados, encadenó tres jornadas consecutivas en cifras negativas. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.



Dicho movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, se conoció que las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. alcanzaron 263.000 en la semana terminada el 6 de septiembre, por encima de lo previsto por el mercado (235.000). El dato opacó el reporte de inflación de agosto. El mes pasado, la inflación del consumidor en EE. UU. se aceleró 0,2 puntos porcentuales hasta 2,9% anual, en línea con las expectativas.

En línea con la debilidad del dólar, las monedas de la región y el peso colombiano se apreciaron durante la jornada. El índice MSCI de monedas latinoamericanas subió 0,5%.

Ajuste a la reforma tributaria

A nivel local, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Gobierno estaría dispuesto a recortar $10 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026, y que el ajuste lo haría sobre la reforma tributaria que inicialmente se presentó por $26,3 billones.



Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en el inicio de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de septiembre de 2025 fue de $3.884,55, mientras que el de venta resultó de $3.985,00.

Lo hacen de la siguiente manera:

Cambios El Poblado: compra: $3.780. Venta: $3.950.

Money Max: compra: $3.790. Venta: $3.950.

Nutifinanzas: compra: $3.790. Venta: $3.970.

Cambios Kapital: compra: $3.920. Venta: $3.980.

Cambios Vancouver: compra: $3.950. Venta: $3.985.

El Cóndor: compra: $3.900. Venta: $3.990.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.850. Venta: $3.990.

Latin Cambios: compra: $3.950. Venta: $3.990.

Smart Echange: compra: $3.950. Venta: $3.990.

Alliance Trade: compra: $3.900. Venta: $4.050.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.920 para compra y en $4.000 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra: $3.940. Venta: $4.020.

Medellín: compra: $3.790. Venta: $3.950.

Cali: compra: $3.850. Venta; $3.990.

Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.

Cúcuta: compra: $4.260. Venta: $3.960.

Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.



En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.