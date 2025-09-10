Colombia

Se detiene operación de Transmicable de Portal Tunal por novedad técnica: esto se sabe

La empresa Transmilenio notificó que el servicio del cable en el sur de la ciudad se encuentra en revisión, mientras se soluciona el problema

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

TransMiCable anunció que el servicio
TransMiCable anunció que el servicio en el Portal Tunal está suspendido - crédito Alcaldía de Bogotá

En la mañana del miércoles 10 de septiembre, Transmilenio informó la detención de la operación temporal del Transmicable por una novedad técnica.

De acuerdo con información oficial, “el equipo del operador, La Rolita, se encuentra en revisión para restablecer el servicio”.

Noticia en desarrollo...

